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Belgrano vs. Rosario Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Belgrano y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Belgrano vs Rosario Central, por el Torneo Clausura 2026.
Belgrano vs Rosario Central, por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Belgrano y Rosario Central por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Julio César Villagra de Córdoba.

Belgrano vs Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Belgrano y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Zunino.

Formación confirmada de Belgrano

Titulares

  • (23) Manuel Vicentini
  • (17) Lisandro López
  • (2) Alexis Maldonado
  • (14) Leonardo Morales
  • (3) Adrián Spörle
  • (21) Adrián Sánchez
  • (20) Franco Vázquez
  • (53) Juan Velázquez
  • (22) Nicolás Fernández
  • (24) Emiliano Rigoni
  • (10) Lucas Zelarayán

Suplentes

  • (60) Santiago Ferez
  • (26) Alcides Benitez
  • (4) Agustín Griguol
  • (13) Álvaro Ocampo
  • (11) Francisco González Metilli
  • (5) Santiago Longo
  • (15) Ramiro Tulián
  • (30) Gonzalo Zelarayán
  • (37) Lautaro Gutierrez
  • (42) Jeremías Lucco
  • (9) Lucas Passerini

Entrenador: Ricardo Zielinski

Formación confirmada de Rosario Central

Titulares

  • (23) Jeremías Ledesma
  • (13) Gastón Ávila
  • (32) Emanuel Coronel
  • (15) Facundo Mallo
  • (3) Agustín Sández
  • (8) Jaminton Campaz
  • (11) Ángel Di María
  • (18) Julián Fernández
  • (5) Franco Ibarra
  • (20) Vicente Pizarro
  • (16) Tomás Badaloni

Suplentes

  • (1) Axel Werner
  • (7) Marcelo Cabrera
  • (36) Alvaro Güich
  • (33) Alexis Soto
  • (42) Elías Verón
  • (2) Sebastian Zaracho
  • (26) Giovanni Cantizano
  • (28) Guillermo Fernández
  • (31) Federico Navarro
  • (53) Valentino Felici
  • (39) Fabricio Oviedo
  • (54) Gino Pavoni

Entrenador: Jorge Almirón

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Belgrano y Rosario Central?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Belgrano vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Belgrano recibe a Rosario Central en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Belgrano CBARosario CentralTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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