Belgrano vs. Rosario Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Belgrano vs Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Belgrano y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Zunino.
Formación confirmada de Belgrano
Titulares
- (23) Manuel Vicentini
- (17) Lisandro López
- (2) Alexis Maldonado
- (14) Leonardo Morales
- (3) Adrián Spörle
- (21) Adrián Sánchez
- (20) Franco Vázquez
- (53) Juan Velázquez
- (22) Nicolás Fernández
- (24) Emiliano Rigoni
- (10) Lucas Zelarayán
Suplentes
- (60) Santiago Ferez
- (26) Alcides Benitez
- (4) Agustín Griguol
- (13) Álvaro Ocampo
- (11) Francisco González Metilli
- (5) Santiago Longo
- (15) Ramiro Tulián
- (30) Gonzalo Zelarayán
- (37) Lautaro Gutierrez
- (42) Jeremías Lucco
- (9) Lucas Passerini
Entrenador: Ricardo Zielinski
Formación confirmada de Rosario Central
Titulares
- (23) Jeremías Ledesma
- (13) Gastón Ávila
- (32) Emanuel Coronel
- (15) Facundo Mallo
- (3) Agustín Sández
- (8) Jaminton Campaz
- (11) Ángel Di María
- (18) Julián Fernández
- (5) Franco Ibarra
- (20) Vicente Pizarro
- (16) Tomás Badaloni
Suplentes
- (1) Axel Werner
- (7) Marcelo Cabrera
- (36) Alvaro Güich
- (33) Alexis Soto
- (42) Elías Verón
- (2) Sebastian Zaracho
- (26) Giovanni Cantizano
- (28) Guillermo Fernández
- (31) Federico Navarro
- (53) Valentino Felici
- (39) Fabricio Oviedo
- (54) Gino Pavoni
Entrenador: Jorge Almirón
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Belgrano y Rosario Central?
Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Belgrano vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Belgrano recibe a Rosario Central en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Belgrano vs. Rosario Central:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Belgrano y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.