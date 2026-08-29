La atacó un dogo argentino y murió: la tragedia de una jubilada de 93 años en Misiones

La investigación está a cargo de la Unidad Regional XIII y la Comisaría de Santa Ana. Foto: Misiones Online

La Policía de Misiones informó que este viernes en horas de la tarde una jubilada de 93 años murió tras ser atacada por un dogo argentino. La investigación detalla que el hecho ocurrió en una casa de la calle Krieger ubicada en la localidad de Santa Ana de dicha provincia del norte argentino, a pocos metros de la Ruta Nacional 12.

Ante el brutal suceso, los vecinos llamaron al 911 y rápidamente se hicieron presentes en el lugar las autoridades policiales para analizar la escena del hecho. Al cabo de unos minutos, la mujer fue trasladada al Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga y si bien intentaron estabilizarla finalmente falleció a las pocas horas.

En este momento, la investigación está a cargo de la Unidad Regional XIII y la Comisaría de Santa Ana.

Quién era la jubilada fallecida y cómo ocurrió el ataque del dogo argentino

La mujer fue identificada como Marta Moral, quien vivía en la localidad misionera desde hacía varios años. Los investigadores buscan determinar cómo fueron los últimos movimientos de la jubilada y esclarecer los minutos previos al ataque.

E hecho ocurrió en una casa de la calle Krieger ubicada en la localidad de Santa Ana. Foto: Misiones Online

En este sentido, vecinos de la zona manifestaron que Moral se había trasladado al patio de un domicilio vecino -que también era propiedad suya- aunque aún no saben por qué razón, ya que la inquilina del inmueble no se encontraba presente en ese momento. Fue allí que el dogo argentino se abalanzó contra ella y comenzó a atacarla.

En cuanto al destino del dogo, vecinos indicaron que creen que aún sigue en la propiedad de la víctima. A su vez, sostuvieron que no veían que nadie de la casa sacara a pasear al perro y que parecía estar en “malas condiciones” dentro del inmueble, lo que también será materia de investigación por parte de los agentes de Policía.

El testimonio de un vecino que intentó salvar a la jubilada en Misiones

El hombre que la encontró señaló ante las autoridades policiales que la jubilada “estaba muy lastimada y agonizando”. También indicó que el perro en cuestión ya había tenido problemas con otros vecinos de la zona. Por otro lado, precisó que si bien él no presenció el ataque, intentó hacer lo posible para salvarle la vida. “Llamé a la ambulancia enseguida y cuando volví ella estaba subiendo a un auto blanco pero no sé de quién era y después creo que ya llegó al hospital”, expresó en diálogo con Misiones Online.

El dogo continuaría en la casa del ataque. Foto: Redes

Asimismo, el vecino brindó una posible explicación del por qué la jubilada podría haber estado en el patio de su vecina. “La propiedad era de la mujer que sufrió el ataque. La otra persona era su inquilina, pero entiendo que normalmente iba a ese patio que divide ambas casas para buscar algunos yuyos para el mate. En ese momento, el perro se habrá soltado y comenzó a atacarle”, dijo.

La investigación por parte de las autoridades policiales de Misiones continuará con la declaración de testigos y vecinos de la localidad de Santa Ana, incluida, la dueña del perro.