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Fotografió la Patagonia con película vencida, reveló los rollos dos años después y el resultado fue impactante

El fotógrafo Mauro Maiani retrató distintos paisajes de la Patagonia con película vencida y dejó que los rollos se transformaran durante dos años antes de revelarlos. El resultado integra Patagonia Rota, la serie que presenta en BADA 2026.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Patagonia Rota reúne fotografías tomadas en El Chaltén, Laguna de los Tres, el Lago Argentino y el glaciar Perito Moreno.
Patagonia Rota reúne fotografías tomadas en El Chaltén, Laguna de los Tres, el Lago Argentino y el glaciar Perito Moreno. Foto: Prensa
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¿Qué sucede cuando el instante de la toma es apenas el punto de partida de una fotografía? Esa pregunta recorre Patagonia Rota, el proyecto que Mauro Maiani presenta en BADA 2026, donde el paisaje, el paso del tiempo y la reacción imprevisible de la película analógica se convierten en partes esenciales de cada imagen.

Las fotografías fueron tomadas en distintos lugares de la Patagonia argentina, como los senderos de trekking de El Chaltén, el camino hacia Laguna de los Tres, el Lago Argentino y el glaciar Perito Moreno. Para realizar la serie, Maiani utilizó película analógica vencida y esperó dos años antes de revelar los rollos.

Durante ese período, el material quedó expuesto a cambios de temperatura y diferentes niveles de luz. La película no fue cortada ni modificada de manera mecánica. En cambio, el artista permitió que la emulsión reaccionara naturalmente y que el frío, el calor y el tiempo dejaran sus propias huellas.

Al revelar finalmente los rollos, encontró variaciones de color, cambios en la densidad, grano, filtraciones lumínicas y otras alteraciones que no podía prever por completo.

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Cambios de color, filtraciones de luz y alteraciones en el grano se convirtieron en parte de la obra.
Patagonia Rota reúne fotografías tomadas en El Chaltén, Laguna de los Tres, el Lago Argentino y el glaciar Perito Moreno. Foto: Prensa

“Cada fotografía tiene dos momentos. Primero está el instante en que fue tomada y después todo el tiempo que transcurrió antes de que pudiera verla. Me interesa que esas dos temporalidades convivan en una misma imagen”, explica Mauro Maiani.

Esta manera de trabajar mantiene una relación directa con su trayectoria profesional. El fotógrafo estudió Publicidad y se desempeña como director de arte desde 2004, dentro de un ámbito donde las imágenes suelen planificarse, corregirse y supervisarse hasta el último detalle.

Su interés por la fotografía analógica se profundizó en 2007, durante una estadía en Barcelona. Allí volvió a utilizar una cámara de película y comenzó a explorar un proceso que, a diferencia de la fotografía digital, no permite comprobar el resultado inmediatamente después de disparar.

En Patagonia Rota utilizó tres clases de película: diapositiva, negativo color y blanco y negro. Cada rollo permitía obtener solamente 12 fotografías. A partir de sus primeras experiencias, comenzó a analizar cómo reaccionaban las distintas emulsiones frente a condiciones similares de tiempo, temperatura y exposición lumínica.

Cambios de color, filtraciones de luz y alteraciones en el grano se convirtieron en parte de la obra.
Patagonia Rota reúne fotografías tomadas en El Chaltén, Laguna de los Tres, el Lago Argentino y el glaciar Perito Moreno. Foto: Prensa

“Mi trabajo profesional está muy ligado al control de la imagen. Acá puedo tomar determinadas decisiones y después aceptar que el material también participe del resultado. En un contexto donde producir una imagen es cada vez más rápido y sencillo, elijo trabajar con un proceso que incorpora tiempo, materia e incertidumbre”, señala.

La propuesta adquiere un significado especial en una época dominada por celulares, fotografías digitales y herramientas de inteligencia artificial capaces de generar imágenes en pocos segundos. Frente a esa velocidad, Maiani elige un método físico, limitado e incierto, donde cada exposición tiene un valor particular.

Dentro de ese proceso, una filtración de luz, una alteración cromática o una marca inesperada dejan de ser consideradas simples errores. Esos cambios pasan a formar parte de la identidad de la obra y muestran la intervención del propio material sobre el paisaje originalmente fotografiado.

Cambios de color, filtraciones de luz y alteraciones en el grano se convirtieron en parte de la obra.
Mauro Maiani utilizó rollos vencidos para fotografiar la Patagonia y esperó dos años antes de revelar las imágenes. Foto: Prensa

La presentación de Patagonia Rota en BADA 2026

En BADA 2026, Patagonia Rota es exhibida mediante una selección organizada en tres capítulos: Fitz, Glaciar Perito y Glaciar Moreno. Las fotografías pueden verse en formatos de 52 × 52 centímetros y 114 × 114 centímetros, impresas en Fine Art Giclée sobre Canson Photo Lustre Premium RC 310g y disponibles como ediciones limitadas.

La muestra también incluye los rollos originales utilizados en la elaboración de la serie. Una de las imágenes que integran el proyecto recibió un Fine Art Award de Dodho Magazine en 2024 y forma parte de la selección presentada en la feria.

Patagonia Rota es el primer proyecto que Maiani exhibe públicamente como un cuerpo de obra completo. “Después de todo ese tiempo siento que la serie todavía no está completa. Presentarla públicamente es una nueva etapa porque las fotografías empiezan a encontrarse con otras miradas”, concluye.

Dónde y cuándo visitar la muestra

Patagonia Rota – Mauro MaianiBADA 2026 – Stand 23

  • Fechas: del 27 al 30 de agosto de 2026.
  • Horarios: de 14 a 21.
  • Lugar: Pabellón Verde de La Rural.
  • Dirección: avenida Sarmiento 2704, Ciudad de Buenos Aires.

Más información sobre Patagonia Rota: https://mauromaiani.com/patagoniarota/

PatagoniaFotógrafoFotos
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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