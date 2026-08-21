Rosario Central quedó eliminado de la Copa Libertadores y Di María puso en duda su continuidad: “Tengo que pensar qué quiero seguir haciendo”

Soccer Football - Copa Libertadores - Round of 16 - Second Leg - Corinthians v Rosario Central - Neo Quimica Arena, Sao Paulo, Brazil - August 20, 2026 Rosario Central's Angel Di Maria during the warm up before the match REUTERS/Jean Carniel Foto: REUTERS

La eliminación de Rosario Central de la Copa Libertadores 2026 no solo terminó con una de las grandes ilusiones deportivas del club. Minutos después de la derrota frente a Corinthians, Ángel Di María realizó una declaración que abrió un fuerte interrogante sobre su continuidad en el fútbol profesional.

El conjunto rosarino perdió 1 a 0 en San Pablo y quedó fuera de la competencia en los octavos de final. El resultado fue especialmente doloroso porque Central no consiguió aprovechar la superioridad numérica ante un rival que terminó imponiéndose con diez futbolistas.

Después del encuentro, Di María reconoció que deberá tomarse un tiempo para analizar qué desea hacer con su carrera. Sus palabras generaron preocupación entre los hinchas y rápidamente instalaron dudas sobre lo que podría suceder con el futuro del campeón del mundo.

A sus 38 años, el jugador atraviesa un momento cargado de emociones. Su regreso al club en el que comenzó su recorrido profesional había renovado la ilusión de los simpatizantes y colocado a la Libertadores como uno de los principales objetivos de esta etapa. Sin embargo, la caída frente a Corinthians modificó el escenario y dejó su futuro rodeado de incertidumbre.

La frase de Di María que generó preocupación en Rosario Central

Al terminar el partido, Ángel Di María habló públicamente sobre el impacto que le produjo la eliminación. El futbolista admitió que atravesaba un momento difícil y explicó que sus expectativas eran muy diferentes.

Rosario Central, Copa Libertadores Foto: REUTERS

Además, aseguró que ahora deberá “pensar y ver” qué quiere seguir haciendo, una reflexión que fue interpretada inmediatamente como una posible señal relacionada con su retiro. No obstante, el delantero no anunció una decisión definitiva ni confirmó que tenga previsto abandonar Rosario Central.

Sus declaraciones reflejaron el dolor de una noche adversa y la necesidad de evaluar sus próximos pasos con mayor tranquilidad. El contexto resulta clave para comprender la dimensión de sus palabras.

Di María había regresado al Canalla con la ambición de competir internacionalmente y buscar un nuevo título con la camiseta del club de sus orígenes. Por ese motivo, la despedida prematura de la Copa Libertadores representó un golpe que excedió la derrota de un solo partido.

Por qué Rosario Central quedó eliminado ante Corinthians

Rosario Central llegó a San Pablo con la necesidad de conseguir un resultado positivo, pero no logró transformar sus oportunidades en goles. Di María consideró que la serie había sido pareja y recordó que el equipo también había contado con varias posibilidades para establecer una diferencia durante el encuentro disputado como local.

La falta de eficacia terminó siendo determinante. Central generó situaciones, pero no consiguió concretarlas en los momentos decisivos de la eliminatoria.

En la revancha, Corinthians se impuso por la mínima diferencia, pese a jugar parte del compromiso con un hombre menos. El conjunto rosarino intentó reaccionar, sostuvo la búsqueda y se aproximó al área rival, pero volvió a sufrir por la falta de contundencia.

Rosario Central Foto: REUTERS

El resultado selló la eliminación y convirtió la noche brasileña en uno de los episodios más dolorosos de la temporada para Rosario Central.

El propio Di María reconoció que el equipo no pudo desarrollar el partido que había imaginado. También señaló que, cuando no se aprovechan las ocasiones disponibles en una serie tan equilibrada, el desenlace puede cambiar por completo.

Su análisis evitó las excusas y se concentró en las dificultades futbolísticas que Central experimentó durante los dos encuentros. La autocrítica del referente dejó en evidencia la frustración que atravesó todo el plantel después de quedar afuera de la competencia.

¿Di María puede retirarse después de la Copa Libertadores?

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre el retiro de Ángel Di María. La frase pronunciada después de la eliminación permite hablar de dudas, reflexión e incertidumbre, pero no de una despedida definitiva.

Además, el delantero tiene contrato con Rosario Central hasta mediados de 2027, un dato importante que mantiene abierta la posibilidad de que continúe defendiendo la camiseta auriazul.

La cercanía del final de su carrera profesional provoca que cada declaración vinculada con su futuro alcance una repercusión especial. Di María ya cerró su etapa en la Selección argentina después de construir una trayectoria histórica y ahora concentra su energía competitiva en Rosario Central.

Sin embargo, el desgaste físico, las expectativas personales y el impacto emocional de la eliminación podrían formar parte del análisis que realizará durante los próximos días.

También debe considerarse que sus palabras fueron expresadas pocos minutos después de una derrota trascendental. El dolor, la frustración y la adrenalina del momento pueden influir en cualquier evaluación.

Por esa razón, será necesario esperar una comunicación más precisa del futbolista o del club antes de anticipar una decisión. Hablar de retiro en este momento sería apresurado, ya que Di María solamente manifestó que necesita pensar qué desea hacer.