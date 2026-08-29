Antonela Rocuzzo y Lionel Messi ayudan a Tini Stoessel a recuperar su patrimonio: cuál será el nuevo movimiento de la cantante

Tini y Alejandro Stoessel. Foto: x

Tini Stoessel está envuelta en un escándalo luego de que sus abogados dieran a conocer que se encuentra en una disputa con sus padres por su patrimonio, el cual supo construir con su carrera de actriz, modelo y cantante durante casi 15 años. En medio de esta situación, apareció un inesperado respaldo: según trascendió, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi habrían sido quienes se acercaron a la cantante a un equipo de profesionales especializado en cuestiones jurídicas, contables y financieras.

El dato fue revelado por el periodista Santiago Sposato y de acuerdo con su versión, la esposa de Messi presentó a Tini a un grupo de especialistas de su extrema confianza que podrían quedar a cargo de reorganizar distintos aspectos de su patrimonio y su carrera.

Según indicó el periodista Antonela fue clave para que Tini pudiera acceder a un nuevo equipo que la asesore y a su cuenta bancaria. Además, la cantante ya se encuentra trabajando con un equipo contable para reorganizar el área financiera: allí se revisarán todos los contratos, sociedades, derechos de imagen y regalías.

Alejandro Stoessel, Tini Stoessel. Foto: Instagram.

El objetivo sería que los ingresos derivados de la actividad artística de Tini queden bajo una estructura profesional independiente, por fuera de la figura de su padre Alejandro Stoessel y su hermano Francisco, que tienen el poder de manejar, entre otras cosas, su dinero.

Alejandro Stoessel reclamaría la autoría de la marca “TINI” si avanza el juicio

Según comentó Yanina Latorre en SQP, Alejandro Stoessel consideraría que tuvo un rol fundamental en la construcción comercial de la identidad de su hija y, por ese motivo, estaría analizando reclamar una compensación económica en el caso de que Martina decida junto a sus abogados avanzar con una medida judicial.

El planteo estaría relacionado con lo que se conoce como una “invención de marca”. En otras palabras, el argumento sería que el nombre artístico “TINI” no solo identifica a la cantante, sino que también se convirtió en un activo comercial construido durante los años en los que su padre estuvo al frente de distintos aspectos de su carrera.

Tini Stoessel Foto: @TiniStoessel

Algunas versiones incluso mencionaron que el reclamo podría alcanzar una parte importante del patrimonio de la artista, incluso si éste se encuentra vinculado a nombre del padre y el hermano de la artista.

Mientras tanto, ella continuará con los preparativos para el casamiento con Rodrigo De Paul, el cual será el 19 de diciembre en Buenos Aires. Sin embargo, todavía no trascendió si los padres y el entorno familiar de Tini estarán invitados a su gran boda.