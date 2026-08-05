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El ICE detuvo a una niñera argentina en Estados Unidos: quién es la joven y por qué fue arrestada

Se trata de Iliana Noeli Lick, una niñera de 30 años, que fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. La familia inició una campaña de recaudación fondos para financiar su defensa legal.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Una argentina fue detenida por el ICE en Filadelfia.
Una argentina fue detenida por el ICE en Filadelfia. Foto: Redes Sociales
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El sábado 11 de julio de Iliana Noeli Lick (30) fue detenida por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos. La joven argentina se encontraba en el Aeropuerto Internacional de esa ciudad a punto de abordar un vuelo hacia Kansas City a las siete de la mañana. El objetivo de su viaje era ver a la Selección Argentina jugar contra Suiza en el Mundial 2026. Sin embargo, no pudo hacerlo.

La mujer se encontraba con sus amigos y fue la única que no pudo tomar el avión, según lo afirmó su pareja, Steaven, un hombre de nacionalidad estadounidense que ya se encontraba en Kansas esperándola.

El joven explicó que le envió un mensaje para desearle un buen viaje, pero ella nunca respondió, algo que le llamó la atención. A los pocos minutos, se enteró por sus amigos, que Iliana había sido arrestada por efectivos del ICE.

Argentina detenida en Estados Unidos
La joven fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia el 11 de julio. Foto: Redes Sociales

Por qué detuvieron a la argentina de 30 años en Filadelfia

La explicación que dieron las autoridades estadounidenses, de acuerdo al sitio WHHY, es que la joven tenía la visa de trabajo vencida y, por eso, la arrestaron. A casi un mes de su detención, Iliana continúa privada de su libertad. Incluso, los primeros días, sus familaires no tuvieron oportunidad de comunicarse con ella.

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Su situación representa la de decenas de inmigrantes que son detenidos en Estados Unidos de manera intempestiva por agentes del ICE. De hecho, organizaciones en defensa de los derechos del inmigrante, señalaron que, hasta mediados de julio, las autoridades estadounidenses habían arrestado a, al menos, siete extranjeros en Filadelfia.

La familia de Iliana informó que, hace solo unas semanas, lograron hablar con ella y supieron que, si bien, está “asustada” se encuentra en buen estado de salud y esperanzada en poder obtener su libertad pronto. Además, confirmaron que iniciaron una campaña en “GoFundMe” con el objetivo de obtener ayuda para financiar su defensa legal. Los allegados a la joven indicaron que ya recaudaron 16 mil dólares, pero el objetivo es obtener 24 mil dólares.

Quién es Iliana Noeli Lick, la argentina detenida por el ICE

Iliana tiene 30 años y es niñera. Desempeñaba su rol en la ciudad de Filadelfia en dos hogares ubicados en el barrio de Point Breeze, donde cuidaba a tres menores de cinco años. Es oriunda de la provincia de Buenos Aires y vive en Estados Unidos desde mediados del 2024. Viajó al país norteamericano para asentarse allí, en primera instancia, con visa de turista.

Argentina detenida en Estados Unidos
La campaña de recaudación de fondos para financiar la defensa legal de Iliana Noeli Lick. Foto: Redes Sociales

Luego la prorrogó y, más tarde, presentó la documentación para trabajar en la ciudad del sur estadounidense y obtener el permiso de trabajo. En este sentido, su pareja Steven, indicó que la joven posee una solicitud migratoria pendiente para residir permanentemente.

Tanto su pareja como familiares la describen con una persona “empática y agradable”, alejada de cualquier tipo de conflicto. “Iliana no es una cuidadora más para las familias para las que trabaja. Ella es parte de la familia”, manifestaron allegados a la mujer. Asimismo, precisaron que no tiene antecedentes penales.

FiladelfiaArgentina
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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