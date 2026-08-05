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Qué es la “ley del ex”, la norma no escrita del fútbol que llenó de memes las redes por el gol de Ascacibar en Boca-Estudiantes

Tras el gol del mediocampista “xeneize”, las redes sociales se inundaron de memes haciendo alusión a esta inexorable ley futbolística. Mirá las ingeniosas imágenes.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Las redes se llenaron de memes por la "ley del ex.
Las redes se llenaron de memes por la "ley del ex. Foto: Captura X
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Boca Juniors le ganó 1-0 a Estudiantes de La Plata en un partido reprogramado de la fecha 2 del Torneo Clausura. El gol del “Xeneize” lo marcó Santiago Ascacibar, con pasado en el “Pincha”. De inmediato tras el tanto del mediocampista, a todo futbolero se le vino a la cabeza la “inexorable ley del ex”.

En esa línea, las redes sociales se llenaron de memes, comentarios y mensajes sobre esta situación, que causa miles de opiniones cada vez que ocurre.

Qué es la “ley del ex” en el fútbol

La ley del ex es una expresión muy popular en el fútbol que se utiliza cuando un jugador le convierte un gol a un equipo en el que jugó anteriormente.

Si bien no se trata de una regla oficial ni de una norma escrita, es una frase instalada en el lenguaje futbolero para describir una situación que suele repetirse: un futbolista enfrenta a su antiguo club y termina siendo protagonista justamente contra ese equipo.

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El concepto tiene un fuerte componente emocional, porque el gol del “ex” suele generar una reacción especial tanto en los hinchas como en el propio jugador. Para algunos simpatizantes puede sentirse como una traición deportiva, mientras que para otros es simplemente parte del juego.

Muchas veces, además, el futbolista decide no festejar el gol por respeto a su pasado en la institución, aunque también hay casos en los que lo celebra con intensidad, especialmente si su salida del club anterior fue conflictiva.

La ley del ex en el fútbol aparece con frecuencia en clásicos, partidos decisivos o cruces entre equipos grandes, y por eso se volvió una frase habitual en relatos, notas periodísticas y redes sociales. Cada vez que un jugador marca contra un club donde dejó una historia previa, los hinchas suelen decir que “se cumplió la inexorable ley del ex”. Aunque no tenga validez reglamentaria, la expresión resume una de las situaciones más repetidas y cargadas de morbo del deporte.

Los memes de Boca vs Estudiantes, con la “inexorable ley del ex” como protagonista

Santiago Ascacibar metió el 1-0 para Boca ante Estudiantes
Las redes se llenaron de memes por la "ley del ex. Foto: Captura X
Santiago Ascacibar metió el 1-0 para Boca ante Estudiantes
Las redes se llenaron de memes por la "ley del ex. Foto: Captura X
Santiago Ascacibar metió el 1-0 para Boca ante Estudiantes
Las redes se llenaron de memes por la "ley del ex. Foto: Captura X
Santiago Ascacibar metió el 1-0 para Boca ante Estudiantes
Las redes se llenaron de memes por la "ley del ex. Foto: Captura X
Santiago Ascacibar metió el 1-0 para Boca ante Estudiantes
Las redes se llenaron de memes por la "ley del ex. Foto: Captura X
Santiago Ascacibar metió el 1-0 para Boca ante Estudiantes
Las redes se llenaron de memes por la "ley del ex. Foto: Captura X
Santiago Ascacibar metió el 1-0 para Boca ante Estudiantes
Las redes se llenaron de memes por la "ley del ex. Foto: Captura X
Santiago Ascacibar metió el 1-0 para Boca ante Estudiantes
Las redes se llenaron de memes por la "ley del ex. Foto: Captura X
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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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