Buscan personas sin experiencia ni títulos para trabajar en una cadena de supermercados francesa: vacantes y cómo postularse

Buscan personas sin experiencia ni títulos para trabajar en una cadena de supermercados francesa. Foto: Magnificic

La cadena francesa de supermercados y retail Action continúa expandiendo su presencia en España y acompaña ese crecimiento con una amplia campaña de contratación. Actualmente, la compañía tiene alrededor de 80 vacantes activas en su portal de empleo, distribuidas en diferentes regiones del país y orientadas tanto a perfiles para tienda como para logística.

La empresa, que se convirtió en una de las firmas de retail de mayor crecimiento en el mercado español durante los últimos años, busca sumar trabajadores para reforzar su red comercial y sus operaciones de distribución. Además, varias de las oportunidades disponibles representan una puerta de entrada al mercado laboral, ya que no requieren experiencia previa ni formación específica.

Qué puestos ofrece la cadena francesa de supermercados Action en España

La mayor parte de las vacantes disponibles corresponde al área comercial. De las cerca de 80 ofertas activas, más de 60 están destinadas a trabajar en tiendas, mientras que más de 10 se encuentran vinculadas a logística y centros de distribución.

El cargo con más oportunidades abiertas es el de empleado de tienda, con unas 50 vacantes. Según la descripción de la empresa, estos trabajadores se encargan de mantener el local abastecido, ordenado y limpio, además de colaborar en tareas de caja y reposición de productos.

Estos trabajadores se encargan de mantener el local abastecido y ordenado, además de tareas de caja. Foto: Magnificic

Otra posición con una fuerte demanda es la de asistente de responsable de tienda, que actualmente concentra unas 15 vacantes. Entre las localidades donde se buscan empleados de tienda figuran:

Barbastro

Barberà del Vallès

Gijón

Girona

Murcia-El Esparragal

Pulianas

Sant Fruitós de Bages

Sanxenxo

Terrassa

Vilanova i la Geltrú

Por su parte, los puestos de asistente de responsable de tienda se ofrecen en ciudades como:

Alcorcón

Getafe

Ontinyent

Platja d’Aro

Premià de Mar

San Fernando de Henares

Vic

En el área de logística, el centro de distribución de Banyeres del Penedès concentra 13 vacantes para perfiles como:

Administrativos/as logísticos para recepción, expediciones, preparación de pedidos y verificación de facturas

Coordinador/a de Transporte

Especialista Senior en Control de Inventario

Mentor/a Carretillero/a Retráctil

Requisitos para postularse: empleos sin experiencia previa ni títulos requeridos

Uno de los aspectos más atractivos de la convocatoria es que muchos de los puestos no exigen experiencia laboral previa ni estudios específicos, lo que amplía considerablemente el universo de candidatos. Para el puesto de empleado de tienda, la empresa solicita principalmente:

Actitud positiva y orientación al trabajo en equipo

Capacidad para desenvolverse en un entorno dinámico

Disponibilidad para trabajar al menos 20 horas semanales

Interés por la atención al cliente

Además, Action destaca que todos los candidatos deben identificarse con los valores corporativos de la compañía:

Disciplina

Orientación al cliente

Respeto

Sencillez

Trabajo en equipo

Un aspecto atractivo es que los puestos no exigen experiencia laboral previa ni estudios específicos. Foto: Magnificic

La empresa señala que busca personas con energía y motivación para integrarse a equipos de trabajo colaborativos.

Sueldos y beneficios: qué ofrece Action a sus nuevos empleados

Action ofrece para estos puestos contratos indefinidos a jornada parcial, generalmente con cargas horarias de entre 20 y 25 horas semanales. En cuanto a la remuneración, la compañía informa un salario base bruto mínimo para jornada completa de 17.496,04 euros anuales ($30.253.102,61). Esto equivale aproximadamente a:

1.458 euros brutos ($2.521.086,12) por mes en 12 pagas

Entre 1.200 y 1.250 euros netos mensuales ($2.161.425), según las retenciones aplicables y la situación particular de cada trabajador

A ello se suman otros beneficios laborales, entre los que destaca un descuento del 15% para empleados en todos los productos de la cadena. La organización del trabajo se realiza mediante turnos, cuya planificación depende de las necesidades operativas de cada tienda o centro logístico.

Paso a paso: cómo enviar el CV para trabajar en Action

Las personas interesadas en postularse deben ingresar al portal oficial de empleo de Action, donde la empresa publica todas sus vacantes actualizadas. El proceso de inscripción es simple:

Acceder al portal de empleo de Action Seleccionar el área de interés: tienda, centro de distribución u oficina Buscar vacantes por código postal o utilizar el buscador general Elegir la oferta laboral deseada Leer los requisitos y condiciones del puesto Hacer clic en “Solicitar ahora” Completar el formulario con nombre, apellido, correo electrónico y teléfono Adjuntar el currículum vitae y enviar la candidatura

Con cerca de 80 puestos abiertos en distintos puntos de España, Action busca reforzar una estructura que continúa creciendo al ritmo de su expansión, ofreciendo alternativas laborales estables para perfiles con y sin experiencia previa.