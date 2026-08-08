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Dep. Riestra 2 - 0 Estudiantes: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Terminó el partido en Guillermo Laza.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Deportivo Riestra vs Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura 2026.
Deportivo Riestra vs Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Dep. Riestra 2 - 0 Estudiantes.

Dep. Riestra vs Estudiantes por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

94´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Dep. Riestra y Estudiantes por Torneo Clausura 2026.

91´ Tarjeta amarilla para Estudiantes

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alexis Castro.

84´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Milton Céliz fue bloqueado por Fabricio Iacovich.

82´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

82´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Brian Aguirre y el remate se va afuera.

76´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Milton Céliz fue bloqueado por Ramiro Funes Mori.

78´ Cambio en Estudiantes

Entra Joaquín Tobio Burgos y sale Joaquín Pereyra.

77´ Cambio en Estudiantes

Entra Fabricio Pérez y sale Facundo Farías.

75´ Cambio en Dep. Riestra

Entra Gonzalo Flores y sale Antony Alonso.

75´ Cambio en Dep. Riestra

Entra Mariano Bracamonte y sale Pedro Ramírez.

72´ Gooool de Dep. Riestra

Antony Alonso marca para Dep. Riestra con asistencia de Nicolás Watson.

70´ Cambio en Dep. Riestra

Entra Tomás González y sale Alexander Díaz.

68´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alexander Díaz fue bloqueado por Santiago Núñez.

66´ Cambio en Dep. Riestra

Entra Nicolás Watson y sale Pablo Monje.

65´ Cambio en Dep. Riestra

Entra Jonatan Goitía y sale Braian Sánchez.

65´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

65´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Alexis Castro y el remate se va afuera.

64´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Brian Aguirre fue bloqueado por Ignacio Arce.

61´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Fabricio Iacovich.

60´ Tarjeta amarilla para Estudiantes

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ramiro Funes Mori.

59´ Cambio en Estudiantes

Entra Brian Aguirre y sale José Sosa.

59´ Cambio en Estudiantes

Entra Alexis Castro y sale Edwuin Cetré.

58´ Cambio en Estudiantes

Entra Tiago Palacios y sale Valente Pierani.

58´ Tiro en el palo de Dep. Riestra

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Milton Céliz pega en el palo.

56´ ¡Tiro desviado de Dep. Riestra!

Disparo de Carlos Quintana y el remate se va afuera.

52´ Tarjeta amarilla para Estudiantes

El árbitro le saca tarjeta amarilla a José Sosa.

53´ Tarjeta amarilla para Dep. Riestra

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Milton Céliz.

47´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

47´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Edwuin Cetré y el remate se va afuera.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Guillermo Laza!

Resumen estadístico del primer tiempo.

7´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Braian Sánchez fue bloqueado por Santiago Núñez.

47´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Guillermo Laza! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

46´ Tarjeta amarilla para Dep. Riestra

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Carlos Quintana.

44´ Tarjeta amarilla para Dep. Riestra

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Antony Alonso.

43´ ¡Tiro desviado de Dep. Riestra!

Disparo de Carlos Quintana y el remate se va afuera.

37´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Edwuin Cetré fue bloqueado por Cristian Paz.

33´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Eros Mancuso fue bloqueado por Ignacio Arce.

24´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gabriel Neves fue bloqueado por Milton Céliz.

22´ Córner para Dep. Riestra

Ejecuta el tiro de esquina Braian Sánchez.

22´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Milton Céliz fue bloqueado por Fabricio Iacovich.

21´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

21´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Ramiro Funes Mori y el remate se va afuera.

14´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Adolfo Gaich fue bloqueado por Carlos Quintana.

11´ Goool de Dep. Riestra

¡Efectivo desde los 12 pasos! Milton Céliz anota para Dep. Riestra tras marcar de penal.

7´ Penal para Dep. Riestra

¡Penal! El árbitro marca mano de Santiago Núñez y es penal para Dep. Riestra

7´ Tarjeta amarilla para Estudiantes

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Núñez.

2´ Córner para Dep. Riestra

Ejecuta el tiro de esquina Braian Sánchez.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Guillermo Laza, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Dep. Riestra y Estudiantes por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Merlos.

Formación confirmada de Dep. Riestra

Titulares

  • (1) Ignacio Arce
  • (24) Facundo Miño
  • (22) Cristian Paz
  • (2) Carlos Quintana
  • (5) Pedro Ramírez
  • (15) Nicolás Sansotre
  • (8) Milton Céliz
  • (14) Pablo Monje
  • (7) Antony Alonso
  • (11) Alexander Díaz
  • (10) Braian Sánchez

Suplentes

  • (23) Marino Arzamendia
  • (36) Mariano Bracamonte
  • (13) Rodrigo Gallo
  • (6) Ignacio Gariglio
  • (27) Jonatan Goitía
  • (3) Eric Tovo
  • (40) Gabriel Obredor
  • (16) Nicolás Watson
  • (9) Nicolás Benegas
  • (32) Gonzalo Flores
  • (21) Tomás González
  • (35) Angel Stringa

Entrenador: Guillermo Duró

Formación confirmada de Estudiantes

Titulares

  • (1) Fabricio Iacovich
  • (26) Ramiro Funes Mori
  • (40) Eros Mancuso
  • (4) Santiago Núñez
  • (35) Valente Pierani
  • (8) Gabriel Neves
  • (36) Joaquín Pereyra
  • (7) José Sosa
  • (18) Edwuin Cetré
  • (11) Facundo Farías
  • (19) Adolfo Gaich

Suplentes

  • (12) Rodrigo Borzone
  • (13) Gastón Benedetti
  • (20) Eric Meza
  • (24) Tomás Palacios
  • (22) Alexis Castro
  • (52) Bautista Kociubinski
  • (10) Tiago Palacios
  • (21) Lucas Piovi
  • (17) Joaquín Tobio Burgos
  • (28) Brian Aguirre
  • (27) Lucas Alario
  • (29) Fabricio Pérez

Entrenador: Alexander Medina

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Dep. Riestra y Estudiantes?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Dep. Riestra vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Dep. Riestra recibe a Estudiantes en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Deportivo RiestraEstudiantes LPTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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