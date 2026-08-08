Finalizó la despedida a Jorge Messi: familiares dejaron el cementerio entre lágrimas y abrazos

Messi viajó desde Estados Unidos para acompañar a sus seres queridos tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció este sábado 8 de agosto a los 68 años en una clínica de Rosario, Santa Fe, luego de luchar contra una larga enfermedad. La triste noticia generó una inmediata ola de mensajes de condolencias desde el mundo del fútbol hacia Lionel Messi y toda su familia. La ceremonia en el cementerio El Prado terminó y los familiares y allegados se retiraron del lugar.
En fotos:Lionel Messi despidió a su papá Jorge junto a su familia y amigos en una íntima ceremonia en Rosario
La despedida se desarrolló bajo un fuerte hermetismo y con un importante operativo de seguridad para preservar la privacidad de los allegados.
Terminó la despedida a Jorge Messi en el cementerio
Jorge Messi y la servilleta que cambió todo:el papel que salvó el futuro de Lionel en Barcelona
Tras la muerte de Jorge Messi, vuelve a tomar fuerza la historia de la servilleta que marcó el destino de Lionel en Barcelona y cambió para siempre la historia del fútbol.
Blindan el cementerio donde despiden a Jorge Messi y prohíben el uso de drones
La Policía de Santa Fe blindó las inmediaciones del cementerio El Prado, en Pérez, durante el funeral de Jorge Messi y prohibió el uso de drones para preservar la intimidad y seguridad de la familia.
El operativo incluyó un vallado preventivo y el cierre de los accesos al público, permitiendo únicamente el ingreso de vehículos previamente autorizados. La medida se tomó luego de que se detectaran dispositivos utilizados por la prensa en la jornada previa.
Además, agentes policiales instalaron conos y cintas de demarcación para ordenar la presencia de los medios y la circulación de vehículos tras la llegada de Lionel Messi a Rosario para despedir a su padre.
Fanáticos se acercan a las afueras del cementerio para apoyar a la familia Messi
El intendente de Rosario despidió a Jorge Messi
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, remarcó y destacó el importante vínculo de Jorge Messi con la ciudad santafecina y agradeció el esfuerzo que siempre marcó ante las raíces familiares: “Fue muy atacado, muchas veces por preservar eso”, dijo.
“Ese fue el laburo principal de Jorge. Cuidar a esa familia de clase media laburante que nunca olvidó sus orígenes. Y la cuidó también a costa de muchas cosas. Fue muy atacado, muchas veces por preservar eso”, remarcó en diálogo con Radio Mitre.
Además, informó que el velatorio recibió el “respeto y la intimidad” que eligió la familia Messi. “Ellos siempre tuvieron un amor y compromiso único con la ciudad, nunca dejaron de venir”, finalizó.
Las palabras de Matías Almeyda para Messi por la muerte de su padre
El técnico argentino Matías Almeyda le dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi luego de la muerte de su padre, Jorge, a los 68 años. El entrenador de Monterrey expresó su tristeza por la noticia y aseguró que comprende el difícil momento que atraviesa el capitán argentino.
Almeyda habló tras la victoria 2-1 del conjunto mexicano ante un Inter Miami que no contó con Messi y, desde su propia experiencia personal, se mostró profundamente conmovido por la pérdida.
“Cuando me enteré de la noticia, me dio mucha tristeza. Yo perdí al mío y se me pasan muchas cosas por la cabeza. Son momentos en los que no sabes qué pasa ni por qué”, expresó en la rueda de prensa posterior al encuentro.
“Lo acompaño en este dolor y le envío mucho cariño. Para quienes hemos perdido a nuestros papás, el dolor es inexplicable. Es muy triste; es parte de la vida, pero el ser humano está preparado para recibir una vida, no para que se vaya. Es muy difícil”, expresó.
El emotivo mensaje de Ricardo Montaner tras la muerte de Jorge Messi
Ricardo Montaner despidió con un emotivo mensaje a Jorge Messi y recordó las conversaciones que mantuvo con él durante los últimos meses. “Cuando uno es papá, las conversaciones con otros papás tienen que ver con los hijos; no importa lo que hagan, a qué se dediquen, uno es papá y punto”, expresó el cantante, quien aseguró que con Jorge compartía “ese tema y esos códigos” y que ambos hablaban sobre lo que serían capaces de hacer por sus hijos y sus familias.
Montaner también contó que, en el último tiempo, sus charlas con Jorge estuvieron centradas en la fe y en la confianza en Dios. “Hablamos de tener confianza en que Dios hiciera su voluntad y que le entregábamos el mando”, relató.
Finalmente, el artista se despidió con un mensaje para toda la familia Messi: “Dios ha decidido y no hay discusión, a Él sea La Gloria y que Jorge descanse en Paz”. Y cerró: “No hay duda de que las puertas del cielo se abrieron de par en par para recibirlo. Abrazo a todos los Messi de todos los Montaner”.
La historia de Jorge Messi
El posteo de Claudia Villafañe tras el fallecimiento de Jorge Messi
“Celia, Leo, Rodri, Mati, Sol y a cada uno de los que componen esa gran familia los acompañamos en este inmenso dolor! Que Jorge descanse en paz!”, expresó la empresaria y expareja de Diego Maradona.
Martín Palermo le envió un mensaje de apoyo a la familia Messi
Martín Palermo tuvo un sentido gesto con Lionel Messi durante la conferencia de prensa posterior al partido entre Platense e Independiente. Tras la victoria de su equipo, el histórico exfutbolista de Boca Juniors se tomó unos segundos para enviarle un mensaje de apoyo y expresar sus condolencias por la dolorosa muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina.
“Déjenme, primero, mandarle un fuerte abrazo a Leo y a toda su familia en estos momentos. Es una tristeza muy grande, obviamente, y hay que estar acompañándolo. Así que un saludo para Leo”, expresó al comenzar la rueda de prensa.
El gesto de la AFA hacia la familia Messi
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo un gesto de acompañamiento con Lionel Messi y su familia tras la muerte de Jorge Messi y envió varias coronas de flores al cementerio privado El Prado, en Rosario, donde se realiza la despedida del padre del capitán de la Selección argentina.
El conmovedor mensaje de Luis Suárez a Lionel Messi
Luis Suárez le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge Messi. El delantero uruguayo, uno de los amigos más cercanos de Leo, compartió unas sentidas palabras en sus redes sociales.
El mensaje estuvo acompañado por una foto junto a Messi y su padre. Suárez escribió: “Tu papá desde arriba te va a seguir mirando orgulloso como lo hizo siempre”.
Además, recordó con afecto a Jorge y le envió fuerzas a su amigo y a toda su familia en este difícil momento. La relación entre Suárez y Messi se fortaleció durante los años que compartieron en Barcelona y continuó después de su salida del club catalán.
Leandro Paredes viaja a Rosario junto a otros jugadores de la Selección
Leandro Paredes confirmó que viajará a Rosario junto a otros jugadores de la Selección argentina para acompañar a Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge.
El mediocampista habló con la prensa luego del partido entre Boca y Vélez por el Torneo Clausura y expresó su intención de estar cerca de su compañero en este difícil momento. “Queremos acompañarlo en este momento, y seguramente le haga bien que estemos ahí; ahora hablaré con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o mañana después del mediodía”, contó.
Murió Jorge Messi:las fotos de la llegada de Lionel y Antonela Rocuzzo a Rosario
El campeón del mundo llegó a su ciudad natal cerca de las 20.45 horas de este sábado. El último adiós a Jorge Messi tendrá lugar en el cementerio El Prado en una ceremonia íntima y privada.
Video emotivo:Rodrigo De Paul convirtió un gol para Inter Miami y se lo dedicó a Lionel Messi tras la muerte de su papá
El mediocampista jugó el partido de este sábado por la noche ante Monterrey, hizo un golazo de media distancia en la dedicatoria, mostró una camiseta con el apellido “Messi”.
Cómo es y dónde queda El Prado, el cementerio elegido por Lionel Messi para despedir a su padre Jorge
Jorge Messi será despedido en un cementerio privado a las afueras de Rosario. Cuenta con 15 hectáreas y un servicio íntimo clave para resguardar la privacidad de la familia del futbolista.
Así llegó Messi a Rosario para despedir a su papá Jorge
La despedida de Jorge Messi:como será el operativo de seguridad y el traslado hasta el cementerio en Rosario
Lionel Messi llegará a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos para despedir a su padre. La familia será trasladada bajo una importante custodia policial.
Murió Jorge Messi:de trabajar en Acindar a ser uno de los representantes más importantes del mundo del fútbol
El padre de Lionel Messi murió este sábado a las 2 de la mañana en el Sanatorio Centro de Rosario. El campeón del mundo ya se encuentra viajando a la Argentina para participar del velatorio.
Inter Miami publicó un mensaje por la muerte de Jorge Messi
“Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi”, escribieron en un breve comunicado oficial publicado en sus redes sociales oficiales.
El minuto de silencio en Tigre - River por el fallecimiento de Jorge Messi
El minuto de silencio del Barcelona tras la muerte de Jorge Messi
A qué hora llegaría Lionel Messi a Argentina desde Estados Unidos para despedir a su papá Jorge
Lionel se encuentra camino al país a bordo de un chárter privado. La aeronave partió cerca de las 11:20 desde la terminal de Fort Lauderdale, en Miami, y se estima su llegada a Rosario a las 20:32.
Al tratarse de un trayecto sin escalas, el viaje demanda un tiempo aproximado de 8 horas y 12 minutos. Actualmente, el vuelo avanza completando su ruta sobre la franja costera de América Central.
Cómo será el sepelio de Jorge Messi
Según informó Infobae, la despedida de Jorge Messi será completamente íntimo y el sepelio sería en un ambiente chico y con gente cercana a la familia.
La emotiva entrevista a Jorge Messi que hizo llorar a Lionel a sus 20 años:“Te amamos, ojalá nunca cambies”
Tras la muerte del padre de Lionel Messi, volvió a circular una entrevista de 2007 en la que el futbolista recordó los momentos más difíciles de sus primeros años en Barcelona y recibió un emotivo mensaje de Jorge sobre el esfuerzo que habían atravesado juntos como familia.
La historia secreta de Jorge Messi y Newell’s:el hincha fanático que guio los primeros pasos de Lionel en Rosario hasta llegar a Barcelona
Tras confirmarse la muerte de Jorge Messi a los 68 años en un sanatorio de Rosario, instituciones como Newell’s y Grandoli recordaron su figura. Mucho antes de convertirse en el representante del futbolista más importante del planeta, fue un trabajador metalúrgico que actuó como entrenador de barrio y acompañó los primeros pasos en las canchas rosarinas.
Leones FC de Rosario suspendió todas sus actividades por la muerte de Jorge Messi
Tras conocerse la triste noticia de la muerte de Jorge Messi, Leones FC de Rosario emitió un comunicado oficial durante la jornada de este sábado para anunciar el cese de sus actividades. La entidad, que compite en la categoría Primera C del fútbol argentino, cuenta con una estrecha vinculación familiar, ya que su presidente es Matías Messi, hermano del capitán de la Selección Argentina.
“Leones FC informa que ante el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro presidente Matías, suspende su participación deportiva de este fin de semana en todas las divisiones de la Asociación Rosarina de Fútbol, como también el encuentro del próximo lunes ante Muñiz por la 23ª fecha del torneo de Primera C de AFA”, detalló la institución mediante un escrito compartido en su cuenta de Instagram.
El recuerdo de las emotivas palabras de Jorge Messi a Lionel
La última entrevista de Jorge Messi:“Es un logro esto”
Tras conocerse la muerte del padre de Lionel Messi, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, consuelo y recuerdos que enmarcaron la figura del empresario.
Los mensajes de Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo
Los “cinco grandes” despidieron a Jorge Messi y enviaron sus condolencias a Lionel.
El sentido mensaje de la Selección Argentina: “Estamos con ustedes”
Barcelona y Real Madrid enviaron sus condolencias a la familia Messi
El FC Barcelona se sumó a las despedidas para Jorge Messi. Mediante un comunicado, el club catalán expresó “su más sentido pésame” por la muerte del “padre del jugador y leyenda” y trasladó sus condolencias a la familia.
Por su parte, el Real Madrid lamentó “profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi” y sumó: “Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”.
Lionel Messi viaja a la Argentina para despedir a su padre
Lionel Messi viajará rumbo a Rosario para reencontrarse con su familia luego de la muerte de su padre, Jorge Messi. El capitán de la Selección Argentina recibió la noticia mientras se encontraba en Estados Unidos y modificó inmediatamente su agenda deportiva.
El futbolista tiene previsto arribar a su ciudad natal en las próximas horas para acompañar a sus seres queridos y participar de la despedida de su padre, quien falleció a los 68 años después de atravesar una prolongada enfermedad.
La sentida carta de Claudio Chiqui Tapia: “Hizo todo bien”
De “ángel de la guarda” a “padre de la leyenda”:así informaron los principales medios del mundo la muerte de Jorge Messi
Desde España a Inglaterra, diferentes diarios hicieron eco de la triste partida del papá de Lionel Messi.
El mensaje de la AFA: “Acompañamos a toda la familia en este duro momento”
Jorge Messi, el fotógrafo de la primera foto de Lionel en Barcelona antes de convertirse en leyenda
Detrás de esa foto hay una historia de sacrificio, espera, miedo y una apuesta familiar que cambió para siempre el fútbol mundial.
La decisión de la AFA tras la muerte de Jorge Messi
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lamentó la “irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi” y dispuso “la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las Categorías del Fútbol argentino y la utilización de un brazalete negro por parte del plantel arbitral, jugadores y cuerpos técnicos”.
“Asimismo, las banderas de las instalaciones de la AFA ondearan a media asta, en señal de duelo, hasta el viernes 14 de agosto próximo”, indicó la AFA.
Unicef despidió a Jorge Messi
“Lamentamos el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro Embajador de Buena Voluntad Lionel Messi y una persona comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas y benefactor de Unicef. Acompañamos a Celia, a sus hijos, sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”, señalaron en redes.
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“Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz”, escribió el ente madre del fútbol sudamericano.
La Liga Profesional se sumó a los mensajes de despedida a Jorge Messi
Por su parte, la Liga Profesional de Fútbol también envió sus condolencias a la familia Messi.
“En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!“, escribieron en sus redes sociales.
Newell’s despidió a Jorge Messi
El primer club en pronunciarse fue Newell’s Old Boys, institución donde Leo realizó inferiores, que lanzó un sentido comunicado a través de sus redes sociales.
“El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”, expresa el texto oficial.
Y añade: “Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”.
“Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores”, expresó Newell’s.
Y cerró: “La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso”.