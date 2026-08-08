Finalizó la despedida a Jorge Messi: familiares dejaron el cementerio entre lágrimas y abrazos

Blindan el cementerio donde despiden a Jorge Messi y prohíben el uso de drones

La Policía de Santa Fe blindó las inmediaciones del cementerio El Prado, en Pérez, durante el funeral de Jorge Messi y prohibió el uso de drones para preservar la intimidad y seguridad de la familia.

Blindan el cementerio donde despiden a Jorge Messi y prohíben el uso de drones. Foto: REUTERS

El operativo incluyó un vallado preventivo y el cierre de los accesos al público, permitiendo únicamente el ingreso de vehículos previamente autorizados. La medida se tomó luego de que se detectaran dispositivos utilizados por la prensa en la jornada previa.

Además, agentes policiales instalaron conos y cintas de demarcación para ordenar la presencia de los medios y la circulación de vehículos tras la llegada de Lionel Messi a Rosario para despedir a su padre.