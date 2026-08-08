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Atlético Tucumán 1 - 2 Sarmiento: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

Terminó el partido en Monumental Presidente José Fierro.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Atlético Tucumán vs Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura 2026.
Atlético Tucumán vs Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Monumental Presidente José Fierro de Tucumán: Atlético Tucumán 1 - 2 Sarmiento.

Atlético Tucumán vs Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

95´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Atlético Tucumán y Sarmiento por Torneo Clausura 2026.

95´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

94´ ¡Tiro desviado de Atlético Tucumán!

Disparo de Ramiro Ruiz Rodríguez y el remate se va afuera.

94´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Clever Ferreira fue bloqueado por Thyago Ayala.

93´ Tarjeta amarilla para Sarmiento

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Salle.

92´ Córner para Atlético Tucumán

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.

50´ Entramos en los descuentos

El árbitro señala que habrá 1´ minutos adicionales

90´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Manuel Brondo fue bloqueado por Thyago Ayala.

89´ Córner para Atlético Tucumán

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.

89´ Cambio en Atlético Tucumán

Entra Ramiro Paunero y sale Ignacio Galván.

88´ Cambio en Sarmiento

Entra Gabriel Díaz y sale Junior Marabel.

87´ ¡Sarmiento se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gastón González fue bloqueado por Luis Ingolotti.

86´ Córner para Atlético Tucumán

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.

85´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

83´ Córner para Atlético Tucumán

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.

80´ Goool de Atlético Tucumán

¡Testazo letal! Luciano Vallejo anota para Atlético Tucumán tras conectar un cabezazo.

80´ Cambio en Atlético Tucumán

Entra Alexis Canelo y sale Nicolás Laméndola.

80´ Cambio en Atlético Tucumán

Entra Leonel Di Plácido y sale Renzo Tesuri.

80´ Cambio en Atlético Tucumán

Entra Rodrigo Granillo y sale Maximiliano Villa.

78´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Maximiliano Villa fue bloqueado por Thyago Ayala.

78´ Córner para Atlético Tucumán

Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Laméndola.

77´ Cambio en Sarmiento

Entra Gastón González y sale Julián Mavilla.

77´ Córner para Atlético Tucumán

Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Laméndola.

76´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

75´ ¡Tiro desviado de Atlético Tucumán!

Disparo de Ignacio Galván y el remate se va afuera.

71´ Cambio en Atlético Tucumán

Entra Manuel Brondo y sale Franco Nicola.

70´ Gooool de Sarmiento

Julián Mavilla marca para Sarmiento con asistencia de Santiago Salle.

70´ Córner para Atlético Tucumán

Ejecuta el tiro de esquina Franco Nicola.

68´ Goool de Sarmiento

¡Efectivo desde los 12 pasos! Junior Marabel anota para Sarmiento tras marcar de penal.

65´ Penal para Sarmiento

¡Penal! El árbitro marca mano de Nicolás Laméndola y es penal para Sarmiento

65´ ¡Sarmiento se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Junior Marabel fue bloqueado por Nicolás Laméndola.

65´ Córner para Sarmiento

Ejecuta el tiro de esquina Julián Mavilla.

64´ ¡Sarmiento se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mauricio Martínez fue bloqueado por Luciano Vallejo.

63´ Saque de arco para Atlético Tucumán

Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.

63´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Julián Mavilla y el remate se va afuera.

62´ Fuera de juego en Atlético Tucumán

Posición adelantada de Ramiro Ruiz Rodríguez.

60´ Cambio en Sarmiento

Entra Diego Churín y sale Jonathan Herrera.

60´ Cambio en Sarmiento

Entra Ulises Giménez y sale Julián Contrera.

60´ Cambio en Sarmiento

Entra Gaston Arturia y sale Juan Manuel Insaurralde.

55´ Fuera de juego en Atlético Tucumán

Posición adelantada de Ramiro Ruiz Rodríguez.

54´ Saque de arco para Atlético Tucumán

Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.

53´ Saque de arco para Atlético Tucumán

Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.

51´ Fuera de juego en Atlético Tucumán

Posición adelantada de Ramiro Ruiz Rodríguez.

50´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Mauricio Martínez y el remate se va afuera.

47´ Córner para Atlético Tucumán

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.

46´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Franco Nicola fue bloqueado por Renzo Orihuela.

45´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lautaro Godoy fue bloqueado por Thyago Ayala.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Monumental Presidente José Fierro!

Resumen estadístico del primer tiempo.

46´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Monumental Presidente José Fierro! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

44´ Saque de arco para Atlético Tucumán

Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.

44´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Julián Contrera y el remate se va afuera.

1´ Entramos en los descuentos

El árbitro señala que habrá 1´ minutos adicionales

40´ ¡Sarmiento se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Renzo Orihuela fue bloqueado por Luis Ingolotti.

40´ Córner para Sarmiento

Ejecuta el tiro de esquina Julián Mavilla.

39´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

37´ Tarjeta amarilla para Sarmiento

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Mauricio Martínez.

36´ ¡Sarmiento se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Renzo Orihuela fue bloqueado por Luis Ingolotti.

36´ Córner para Sarmiento

Ejecuta el tiro de esquina Julián Contrera.

34´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ramiro Ruiz Rodríguez fue bloqueado por Renzo Orihuela.

33´ Córner para Atlético Tucumán

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.

33´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Renzo Tesuri fue bloqueado por Thyago Ayala.

31´ Saque de arco para Atlético Tucumán

Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.

31´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Junior Marabel y el remate se va afuera.

31´ Córner para Sarmiento

Ejecuta el tiro de esquina Julián Mavilla.

27´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

27´ ¡Tiro desviado de Atlético Tucumán!

Disparo de Ramiro Ruiz Rodríguez y el remate se va afuera.

26´ Saque de arco para Atlético Tucumán

Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.

22´ Córner para Atlético Tucumán

Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Galván.

19´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

16´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

16´ Córner para Atlético Tucumán

Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Laméndola.

14´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

8´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Clever Ferreira fue bloqueado por Thyago Ayala.

8´ Córner para Atlético Tucumán

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.

2´ Fuera de juego en Atlético Tucumán

Posición adelantada de Lautaro Godoy.

2´ Córner para Atlético Tucumán

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.

0´ Saque de arco para Atlético Tucumán

Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Monumental Presidente José Fierro, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Atlético Tucumán y Sarmiento por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.

Formación confirmada de Atlético Tucumán

Titulares

  • (1) Luis Ingolotti
  • (26) Clever Ferreira
  • (21) Ignacio Galván
  • (36) Luciano Vallejo
  • (3) Maximiliano Villa
  • (5) Julián Fernández
  • (31) Lautaro Godoy
  • (23) Nicolás Laméndola
  • (10) Franco Nicola
  • (11) Renzo Tesuri
  • (18) Ramiro Ruiz Rodríguez

Suplentes

  • (25) Tomás Durso
  • (24) Leonel Di Plácido
  • (6) Gianluca Ferrari
  • (2) Ramiro Paunero
  • (17) Juan Rodríguez
  • (28) Gabriel Compagnucci
  • (8) Ezequiel Ham
  • (45) Kevin Ortiz
  • (22) Facundo Pimienta
  • (30) Manuel Brondo
  • (27) Rodrigo Granillo

Entrenador: Julio César Falcioni

Formación confirmada de Sarmiento

Titulares

  • (12) Thyago Ayala
  • (2) Juan Manuel Insaurralde
  • (44) Renzo Orihuela
  • (8) Santiago Salle
  • (3) Lucas Suárez
  • (19) Julián Contrera
  • (16) Mauricio Martínez
  • (21) Julián Mavilla
  • (15) Cristian Zabala
  • (24) Jonathan Herrera
  • (27) Junior Marabel

Suplentes

  • (1) Iván Arboleda
  • (6) Gaston Arturia
  • () Ulises Giménez
  • (29) Thiago Santamaría
  • (35) Facundo Alaggia
  • (33) Gabriel Díaz
  • (5) Manuel García
  • (23) Elián Giménez
  • (9) Diego Churín
  • (11) Gastón González
  • (7) Pablo Magnín
  • (10) Jhon Renteria

Entrenador: Facundo Sava

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Atlético Tucumán y Sarmiento?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Atlético Tucumán vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Atlético Tucumán recibe a Sarmiento en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Atlético TucumánSarmiento de JunínTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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