Atlético Tucumán 1 - 2 Sarmiento: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Monumental Presidente José Fierro de Tucumán: Atlético Tucumán 1 - 2 Sarmiento.
Atlético Tucumán vs Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
95´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Atlético Tucumán y Sarmiento por Torneo Clausura 2026.
95´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
94´ ¡Tiro desviado de Atlético Tucumán!
Disparo de Ramiro Ruiz Rodríguez y el remate se va afuera.
94´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Clever Ferreira fue bloqueado por Thyago Ayala.
93´ Tarjeta amarilla para Sarmiento
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Salle.
92´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.
50´ Entramos en los descuentos
El árbitro señala que habrá 1´ minutos adicionales
90´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Manuel Brondo fue bloqueado por Thyago Ayala.
89´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.
89´ Cambio en Atlético Tucumán
Entra Ramiro Paunero y sale Ignacio Galván.
88´ Cambio en Sarmiento
Entra Gabriel Díaz y sale Junior Marabel.
87´ ¡Sarmiento se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gastón González fue bloqueado por Luis Ingolotti.
86´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.
85´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
83´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.
80´ Goool de Atlético Tucumán
¡Testazo letal! Luciano Vallejo anota para Atlético Tucumán tras conectar un cabezazo.
80´ Cambio en Atlético Tucumán
Entra Alexis Canelo y sale Nicolás Laméndola.
80´ Cambio en Atlético Tucumán
Entra Leonel Di Plácido y sale Renzo Tesuri.
80´ Cambio en Atlético Tucumán
Entra Rodrigo Granillo y sale Maximiliano Villa.
78´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Maximiliano Villa fue bloqueado por Thyago Ayala.
78´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Laméndola.
77´ Cambio en Sarmiento
Entra Gastón González y sale Julián Mavilla.
77´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Laméndola.
76´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
75´ ¡Tiro desviado de Atlético Tucumán!
Disparo de Ignacio Galván y el remate se va afuera.
71´ Cambio en Atlético Tucumán
Entra Manuel Brondo y sale Franco Nicola.
70´ Gooool de Sarmiento
Julián Mavilla marca para Sarmiento con asistencia de Santiago Salle.
70´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Franco Nicola.
68´ Goool de Sarmiento
¡Efectivo desde los 12 pasos! Junior Marabel anota para Sarmiento tras marcar de penal.
65´ Penal para Sarmiento
¡Penal! El árbitro marca mano de Nicolás Laméndola y es penal para Sarmiento
65´ ¡Sarmiento se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Junior Marabel fue bloqueado por Nicolás Laméndola.
65´ Córner para Sarmiento
Ejecuta el tiro de esquina Julián Mavilla.
64´ ¡Sarmiento se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Mauricio Martínez fue bloqueado por Luciano Vallejo.
63´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
63´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!
Disparo de Julián Mavilla y el remate se va afuera.
62´ Fuera de juego en Atlético Tucumán
Posición adelantada de Ramiro Ruiz Rodríguez.
60´ Cambio en Sarmiento
Entra Diego Churín y sale Jonathan Herrera.
60´ Cambio en Sarmiento
Entra Ulises Giménez y sale Julián Contrera.
60´ Cambio en Sarmiento
Entra Gaston Arturia y sale Juan Manuel Insaurralde.
55´ Fuera de juego en Atlético Tucumán
Posición adelantada de Ramiro Ruiz Rodríguez.
54´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
53´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
51´ Fuera de juego en Atlético Tucumán
Posición adelantada de Ramiro Ruiz Rodríguez.
50´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!
Disparo de Mauricio Martínez y el remate se va afuera.
47´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.
46´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Franco Nicola fue bloqueado por Renzo Orihuela.
45´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lautaro Godoy fue bloqueado por Thyago Ayala.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Monumental Presidente José Fierro!
Resumen estadístico del primer tiempo.
46´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Monumental Presidente José Fierro! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
44´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
44´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!
Disparo de Julián Contrera y el remate se va afuera.
1´ Entramos en los descuentos
El árbitro señala que habrá 1´ minutos adicionales
40´ ¡Sarmiento se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Renzo Orihuela fue bloqueado por Luis Ingolotti.
40´ Córner para Sarmiento
Ejecuta el tiro de esquina Julián Mavilla.
39´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
37´ Tarjeta amarilla para Sarmiento
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Mauricio Martínez.
36´ ¡Sarmiento se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Renzo Orihuela fue bloqueado por Luis Ingolotti.
36´ Córner para Sarmiento
Ejecuta el tiro de esquina Julián Contrera.
34´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ramiro Ruiz Rodríguez fue bloqueado por Renzo Orihuela.
33´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.
33´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Renzo Tesuri fue bloqueado por Thyago Ayala.
31´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
31´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!
Disparo de Junior Marabel y el remate se va afuera.
31´ Córner para Sarmiento
Ejecuta el tiro de esquina Julián Mavilla.
27´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
27´ ¡Tiro desviado de Atlético Tucumán!
Disparo de Ramiro Ruiz Rodríguez y el remate se va afuera.
26´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
22´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Galván.
19´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
16´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
16´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Laméndola.
14´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
8´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Clever Ferreira fue bloqueado por Thyago Ayala.
8´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.
2´ Fuera de juego en Atlético Tucumán
Posición adelantada de Lautaro Godoy.
2´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.
0´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Monumental Presidente José Fierro, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Atlético Tucumán y Sarmiento por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.
Formación confirmada de Atlético Tucumán
Titulares
- (1) Luis Ingolotti
- (26) Clever Ferreira
- (21) Ignacio Galván
- (36) Luciano Vallejo
- (3) Maximiliano Villa
- (5) Julián Fernández
- (31) Lautaro Godoy
- (23) Nicolás Laméndola
- (10) Franco Nicola
- (11) Renzo Tesuri
- (18) Ramiro Ruiz Rodríguez
Suplentes
- (25) Tomás Durso
- (24) Leonel Di Plácido
- (6) Gianluca Ferrari
- (2) Ramiro Paunero
- (17) Juan Rodríguez
- (28) Gabriel Compagnucci
- (8) Ezequiel Ham
- (45) Kevin Ortiz
- (22) Facundo Pimienta
- (30) Manuel Brondo
- (27) Rodrigo Granillo
Entrenador: Julio César Falcioni
Formación confirmada de Sarmiento
Titulares
- (12) Thyago Ayala
- (2) Juan Manuel Insaurralde
- (44) Renzo Orihuela
- (8) Santiago Salle
- (3) Lucas Suárez
- (19) Julián Contrera
- (16) Mauricio Martínez
- (21) Julián Mavilla
- (15) Cristian Zabala
- (24) Jonathan Herrera
- (27) Junior Marabel
Suplentes
- (1) Iván Arboleda
- (6) Gaston Arturia
- () Ulises Giménez
- (29) Thiago Santamaría
- (35) Facundo Alaggia
- (33) Gabriel Díaz
- (5) Manuel García
- (23) Elián Giménez
- (9) Diego Churín
- (11) Gastón González
- (7) Pablo Magnín
- (10) Jhon Renteria
Entrenador: Facundo Sava
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Atlético Tucumán y Sarmiento?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Atlético Tucumán vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Atlético Tucumán recibe a Sarmiento en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Atlético Tucumán vs. Sarmiento:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Atlético Tucumán y Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.