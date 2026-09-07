Tienen más de 80 años y siguen abiertas: las cervecerías históricas de Buenos Aires que parecen detenidas en el tiempo

Cervecería López, un emblema de Villa Ortüzar Foto: Instagram @cervecerialopez

Buenos Aires cambia constantemente. Los comercios desaparecen, las fachadas se transforman y cada temporada instala una nueva tendencia. Sin embargo, algunas esquinas de la Ciudad todavía conservan lugares donde el tiempo parece avanzar a otra velocidad.

Se trata de antiguas cervecerías, almacenes con despacho de bebidas y bares de barrio que acompañaron a diferentes generaciones. Algunos comenzaron cuando las calles todavía eran de tierra; otros nacieron cerca de fábricas, clubes y talleres que marcaban el ritmo cotidiano de los barrios porteños.

Aunque no todos mantienen exactamente la misma función con la que fueron inaugurados, comparten una tradición: la cerveza, la picada y la mesa entre amigos continúan siendo parte de su identidad.

El Federal: una esquina porteña que funciona desde 1864

En Carlos Calvo y Perú, en pleno San Telmo, se encuentra El Federal, uno de los bares más antiguos que continúan activos en Buenos Aires. Abrió en 1864 como almacén y despacho de bebidas, cuando la zona todavía tenía calles de tierra recorridas por carros y caballos. Más tarde se instaló en el edificio actual, construido a finales del siglo XIX.

Bar El Federal. Foto: Instagram @buenosaires.ar

Antes de transformarse definitivamente en bar, funcionó como almacén de ultramarinos. Allí se vendían sardinas españolas, higos de Esmirna y aceite de oliva italiano, productos que reflejaban el peso de la inmigración en la vida cotidiana de Buenos Aires.

Su interior conserva una barra baja de madera, sifones de vidrio, botellas antiguas, publicidades y fotografías de las décadas de 1920 y 1930. También aparecen imágenes relacionadas con Roberto Goyeneche, Edmundo Rivero, Homero Manzi y Osvaldo Pugliese. El establecimiento fue declarado Sitio de Interés Cultural.

Actualmente, sus picadas, tortillas, sándwiches y aperitivos mantienen vivo el espíritu del antiguo despacho. Sentarse allí significa ingresar a una esquina con más de 160 años de historia porteña.

Dónde queda: Carlos Calvo 599, esquina Perú, San Telmo.

Cervecería López: picadas gigantes y tradición en Villa Ortúzar

Cervecería López abrió sus puertas en 1943 sobre la avenida Álvarez Thomas. Su fundador fue Antonio López, un inmigrante asturiano que atendía a los clientes, cortaba los fiambres y servía personalmente la cerveza tirada.

El negocio creció junto con Villa Ortúzar, en una época marcada por fábricas, viviendas familiares y clubes. Durante los veranos de la década de 1970, las mesas ocupaban buena parte de la vereda y los trabajadores de los establecimientos cercanos se acercaban al terminar la jornada. En sus primeros tiempos, el local incluso tuvo una cancha de bochas en el fondo.

Conservan una forma de encontrarse que resiste frente a la velocidad moderna Foto: Instagram @cervecerialopez

Los jamones colgados, los grandes quesos y los sándwiches ayudaron a construir su identidad. Sin embargo, la estrella indiscutida continúa siendo la Picada López, que no llega sobre una única tabla, sino como un verdadero desfile de platos.

Fiambres, quesos, morrones, berenjenas, aceitunas, ensalada rusa, matambre arrollado y papas fritas convierten a la picada en una comida completa. La cerveza de barril también se ofrece en presentaciones tradicionales como imperial, balón, florero, jarra y avión.

En septiembre de 2026, el establecimiento fue incorporado a la lista de Restaurantes Icónicos de Buenos Aires, una distinción que reconoce su trayectoria, autenticidad, ambientación y aporte a la cultura gastronómica de la Ciudad.

Dónde queda: avenida Álvarez Thomas 2136, Villa Ortúzar.

Bar Británico: cerveza y resistencia frente al Parque Lezama

Frente al Parque Lezama, en la esquina de Brasil y Defensa, se encuentra el Bar Británico, fundado en 1928. Su nombre quedó relacionado con los trabajadores británicos del ferrocarril que frecuentaban el lugar, aunque luego se transformó en punto de encuentro para vecinos, escritores, estudiantes y personajes de la noche porteña.

Frente al Parque Lezama, el Bar Británico atraviesa casi un siglo de historia porteña. Foto: Instagram @barbritanico

El establecimiento integra el circuito oficial de Bares Notables, categoría que distingue a los locales con valor histórico, arquitectónico, cultural o barrial.

Sus grandes ventanales, pisos de mosaico y mesas de madera forman parte de una imagen clásica de San Telmo. Su historia también quedó marcada por la resistencia de los vecinos ante la posibilidad de cierre, una reacción que demostró que ciertos bares ya no pertenecen únicamente a sus dueños, sino a la memoria colectiva del barrio.

Dónde queda: Brasil 399, frente al Parque Lezama.

La Munich: la cervecería que dejó una joya arquitectónica

La antigua Cervecería Munich de Costanera Sur ya no funciona como establecimiento gastronómico, pero su edificio continúa en pie y conserva una parte fundamental de la historia cervecera porteña.

Fue proyectada por el arquitecto húngaro Andrés Kálnay e inaugurada el 21 de diciembre de 1927. La construcción se completó en apenas cuatro meses y ocho días. Kálnay también diseñó los vitrales, las lámparas, los muebles, las barandas y diferentes decoraciones vinculadas con la cultura de Múnich.

Sobrevivieron a crisis económicas, cambios de dueños y nuevas modas gastronómicas Foto: Instagram @rodolfoseide

Por sus salones pasaron figuras como Alfonsina Storni, Leopoldo Lugones, Alfredo Palacios y Juan Manuel Fangio. Algunas crónicas incluso sostienen que Carlos Gardel cantó allí durante una de sus visitas a la Costanera.

Actualmente, el edificio alberga el Museo de la Imaginación y el Juego. Ya no se sirven chops frente al río, pero su arquitectura mantiene vivo el recuerdo de aquella Buenos Aires que encontraba en las cervecerías un espacio para reunirse, refrescarse y celebrar.

Por qué estos lugares todavía cautivan a Buenos Aires

El secreto de estas cervecerías y bares no depende únicamente de su antigüedad. Conservan una forma de encontrarse que resiste frente a la velocidad moderna: mesas para compartir, platos abundantes, mozos históricos y conversaciones sin apuro.

En una Ciudad donde muchos comercios duran apenas unos años, estos establecimientos ofrecen algo imposible de fabricar: una historia auténtica construida por generaciones. Allí, una cerveza no es solamente una bebida. También puede ser la puerta de entrada a los secretos, sabores y costumbres de la vieja Buenos Aires.