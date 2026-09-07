Seis años, 39 países y 130.000 kilómetros por Europa: la pareja argentina que dejó todo y convirtió una autocaravana en su casa

Nico y Sofi, creadores de Modo Van. Foto: Modo Van

En 2019 dejaron atrás la rutina de oficina en Buenos Aires, se subieron a una autocaravana y comenzaron una aventura que ya suma seis años de viaje, 39 países visitados y más de 130.000 kilómetros recorridos. Hoy, Nico y Sofi, creadores de Modo Van, se convirtieron en referentes del mundo camper y compartieron su experiencia durante el Salón del Caravaning Barcelona 2025.

Lo que comenzó como una simple experiencia de alquiler en Estados Unidos durante 2017 terminó transformándose en un proyecto de vida. La pareja descubrió entonces una forma distinta de viajar y comenzó a planificar cómo sostener ese estilo de vida a largo plazo.

Cómo pasaron de una oficina en Buenos Aires a vivir en una autocaravana

Antes de emprender el viaje, dedicaron casi dos años a preparar la transición. El objetivo era convertir sus profesiones en trabajos remotos para generar ingresos desde cualquier lugar. Nico trabajaba como desarrollador web y Sofi como diseñadora gráfica, una combinación que les permitió dar el salto sin depender de una ubicación fija.

Durante su presentación, resaltaron que los grandes cambios suelen comenzar con decisiones pequeñas y constantes. En ese sentido, una de las frases que mejor resume su filosofía es: “El secreto para cumplir un sueño es empezar”.

Nico y Sofi, creadores de Modo Van. Foto: Modo Van

Los 39 países que recorrieron durante seis años por Europa

El mapa exhibido durante la charla muestra un amplio recorrido por Europa y parte de sus alrededores. Entre los países visitados aparecen España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Rumanía, Finlandia, Kosovo, Grecia, Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte, Bulgaria, Turquía, Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia y Andorra, entre otros.

España se convirtió en su principal base operativa, mientras que otros destinos quedaron grabados por las experiencias vividas. Más allá de acumular kilómetros, sostienen que cada país terminó asociado a historias personales que marcaron el recorrido.

Turquía, Noruega y Venecia: los lugares que más recuerdan por sus encuentros

Entre todos los países visitados, Turquía ocupa un lugar especial. Nico la definió como su experiencia favorita debido a la hospitalidad de sus habitantes. Relataron que muchas veces fueron invitados a comer, compartir reuniones familiares o visitar hogares de personas que apenas acababan de conocer.

Otro de los recuerdos más importantes surgió en Noruega, donde fortalecieron amistades nacidas durante el viaje. En lugar de destacar únicamente los paisajes, enfatizaron el valor de reencontrarse con personas que conocieron gracias a la vida en la ruta.

Nico y Sofi, creadores de Modo Van, durante distintos momentos de su recorrido por Europa, un viaje que ya supera los 130.000 kilómetros y 39 países visitados. Foto: Instagram Modo Van

Algo similar ocurrió cerca de Venecia, donde convivieron durante una semana con viajeros franceses y belgas. Lo que comenzó como una coincidencia terminó convirtiéndose en una amistad duradera, una experiencia que ejemplifica la manera en que entienden el viaje.

Cómo es vivir en 14 metros cuadrados durante seis años

Lejos de la imagen idealizada que suele verse en redes sociales, Nico y Sofi explicaron que la vida nómada también implica adaptarse a problemas cotidianos. Averías mecánicas, cambios climáticos, dificultades para estacionar o incluso quedar atrapados en el barro forman parte de la experiencia.

La diferencia, aseguran, es que con el tiempo desarrollaron herramientas para resolver esas situaciones con mayor tranquilidad. Lo que en los primeros meses generaba estrés, hoy forma parte de una rutina aprendida a fuerza de experiencia.

También contaron que eligieron una autocaravana tipo capuchina priorizando la funcionalidad sobre el diseño. Dos camas amplias, un baño con ducha separada y una heladera grande fueron aspectos clave para convertir el vehículo en una vivienda capaz de sostener años de viaje.

Nico y Sofi, creadores de Modo Van, durante distintos momentos de su recorrido por Europa, un viaje que ya supera los 130.000 kilómetros y 39 países visitados. Foto: Instagram Modo Van

La enseñanza que les dejó recorrer más de 130.000 kilómetros

Tras seis años sobre ruedas, la pareja llegó a una conclusión que se repite una y otra vez en sus relatos: los destinos terminan siendo secundarios frente a las personas que aparecen en el camino.

Por eso suelen recordar una frase inspirada en la familia Zapp, otra de las grandes historias viajeras argentinas: “No te deseo un viaje sin problemas, sino la fuerza para enfrentarlos”. Para Nico y Sofi, esa idea resume perfectamente lo aprendido después de recorrer decenas de países: la verdadera riqueza del viaje no está en el mapa, sino en las experiencias humanas que surgen en cada parada.