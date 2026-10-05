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Vélez vs. Platense EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Vélez y Platense por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Vélez vs Platense por el Torneo Clausura.
Vélez vs Platense por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Vélez choca ante Platense, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Estadio José Amalfitani ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.

Vélez vs Platense por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Estadio José Amalfitani, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Vélez y Platense por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Zunino.

Formación confirmada de Vélez

Titulares

  • (1) Tomás Marchiori
  • (4) Joaquín García
  • (3) Elías Gómez
  • (16) Lisandro Magallán
  • (32) Thiago Silvero
  • (39) Thiago Aguirre
  • (29) Rodrigo Aliendro
  • (22) Manuel Lanzini
  • (37) Juan Policella
  • (8) Lucas Robertone
  • (77) Ronaldo Martínez

Suplentes

  • () Facundo Sanguinetti
  • (19) Leo Cristaldo
  • (18) Simón Escobar
  • (21) Jano Gordón
  • (47) Alexis Pereyra
  • (5) Claudio Baeza
  • (48) Luca Feler
  • (10) Diego Valdés
  • (35) Matías Arias
  • (15) Dilan Godoy
  • (30) Lautaro Piola
  • (27) Simón Prima

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto

Formación confirmada de Platense

Titulares

  • (30) Juan Pablo Cozzani
  • (4) Agustín Lagos
  • (31) Víctor Cuesta
  • (34) Mateo Mendia
  • (3) Tomás Silva
  • (15) Maximiliano Amarfil
  • (24) Martín Barrios
  • (7) Guido Mainero
  • (18) Bautista Merlini
  • (43) Nicolás Retamar
  • (79) Bruno Sepúlveda

Suplentes

  • (22) Nicolás Sumavil
  • (8) Fabricio López
  • (6) Eugenio Raggio
  • (17) Felipe Bussio
  • (5) Iván Gómez
  • (29) Franco Minerva
  • (10) Franco Zapiola
  • (33) Juan Gauto
  • (23) Leonardo Heredia
  • (99) Gonzalo Lencina
  • (11) Nicolás López
  • (16) Gastón Togni

Entrenador: Martín Palermo

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Vélez y Platense?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Vélez vs. Platense por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Vélez recibe a Platense en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Vélez SarsfieldPlatenseTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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