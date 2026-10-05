Vélez vs. Platense EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Vélez vs Platense por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Estadio José Amalfitani, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Vélez y Platense por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Zunino.
Formación confirmada de Vélez
Titulares
- (1) Tomás Marchiori
- (4) Joaquín García
- (3) Elías Gómez
- (16) Lisandro Magallán
- (32) Thiago Silvero
- (39) Thiago Aguirre
- (29) Rodrigo Aliendro
- (22) Manuel Lanzini
- (37) Juan Policella
- (8) Lucas Robertone
- (77) Ronaldo Martínez
Suplentes
- () Facundo Sanguinetti
- (19) Leo Cristaldo
- (18) Simón Escobar
- (21) Jano Gordón
- (47) Alexis Pereyra
- (5) Claudio Baeza
- (48) Luca Feler
- (10) Diego Valdés
- (35) Matías Arias
- (15) Dilan Godoy
- (30) Lautaro Piola
- (27) Simón Prima
Entrenador: Guillermo Barros Schelotto
Formación confirmada de Platense
Titulares
- (30) Juan Pablo Cozzani
- (4) Agustín Lagos
- (31) Víctor Cuesta
- (34) Mateo Mendia
- (3) Tomás Silva
- (15) Maximiliano Amarfil
- (24) Martín Barrios
- (7) Guido Mainero
- (18) Bautista Merlini
- (43) Nicolás Retamar
- (79) Bruno Sepúlveda
Suplentes
- (22) Nicolás Sumavil
- (8) Fabricio López
- (6) Eugenio Raggio
- (17) Felipe Bussio
- (5) Iván Gómez
- (29) Franco Minerva
- (10) Franco Zapiola
- (33) Juan Gauto
- (23) Leonardo Heredia
- (99) Gonzalo Lencina
- (11) Nicolás López
- (16) Gastón Togni
Entrenador: Martín Palermo
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Vélez y Platense?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Vélez vs. Platense por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Vélez recibe a Platense en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Vélez vs. Platense:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Vélez y Platense por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.