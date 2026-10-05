Estudiantes vs. Gimnasia (Mendoza) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Estudiantes vs Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Jorge Luis Hirschi, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Estudiantes y Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.
Formación confirmada de Estudiantes
Titulares
- (16) Fernando Muslera
- (13) Gastón Benedetti
- (14) Leandro González Pirez
- (40) Eros Mancuso
- (4) Santiago Núñez
- (18) Edwuin Cetré
- (31) Baltasar Rodríguez
- (34) Miguel Monsalve
- (21) Lucas Piovi
- (17) Joaquín Tobio Burgos
- (19) Adolfo Gaich
Suplentes
- (12) Rodrigo Borzone
- (15) Santiago Arzamendia
- (26) Ramiro Funes Mori
- (36) Joaquín Pereyra
- (52) Bautista Kociubinski
- (7) José Sosa
- (28) Brian Aguirre
- (27) Lucas Alario
- (9) Guido Carrillo
- (29) Fabricio Pérez
Entrenador: Alexander Medina
Formación confirmada de Gimnasia (Mendoza)
Titulares
- (23) César Rigamonti
- (2) Diego Mondino
- (4) Ezequiel Muñoz
- (32) Luciano Paredes
- (3) Matías Recalde
- (21) Fermín Antonini
- (30) Esteban Fernández
- (26) Facundo Lencioni
- (28) Tomás O'Connor
- (8) Matías Vargas
- (9) Agustín Módica
Suplentes
- (31) Lautaro Petruchi
- (42) Lautaro Carrera
- (22) Juan José Franco
- (16) Germán Guiffrey
- (33) Brian Andrada
- (5) Nahuel Barboza
- (19) Julián Ceballos
- (10) Nicolás Romano
- (15) Ulises Sánchez
- (27) Blas Armoa
- (11) Santiago Rodríguez
- (35) Valentino Simoni
Entrenador: Darío Franco
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Estudiantes y Gimnasia (Mendoza)?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estudiantes vs. Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estudiantes recibe a Gimnasia (Mendoza) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Estudiantes vs. Gimnasia (Mendoza):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Estudiantes y Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.