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Estudiantes vs. Gimnasia (Mendoza) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Estudiantes y Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Estudiantes de La Plata vs Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura.
Estudiantes de La Plata vs Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Estudiantes recibe a Gimnasia (Mendoza) por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Jorge Luis Hirschi y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Estudiantes vs Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Jorge Luis Hirschi, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Estudiantes y Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.

Formación confirmada de Estudiantes

Titulares

  • (16) Fernando Muslera
  • (13) Gastón Benedetti
  • (14) Leandro González Pirez
  • (40) Eros Mancuso
  • (4) Santiago Núñez
  • (18) Edwuin Cetré
  • (31) Baltasar Rodríguez
  • (34) Miguel Monsalve
  • (21) Lucas Piovi
  • (17) Joaquín Tobio Burgos
  • (19) Adolfo Gaich

Suplentes

  • (12) Rodrigo Borzone
  • (15) Santiago Arzamendia
  • (26) Ramiro Funes Mori
  • (36) Joaquín Pereyra
  • (52) Bautista Kociubinski
  • (7) José Sosa
  • (28) Brian Aguirre
  • (27) Lucas Alario
  • (9) Guido Carrillo
  • (29) Fabricio Pérez

Entrenador: Alexander Medina

Formación confirmada de Gimnasia (Mendoza)

Titulares

  • (23) César Rigamonti
  • (2) Diego Mondino
  • (4) Ezequiel Muñoz
  • (32) Luciano Paredes
  • (3) Matías Recalde
  • (21) Fermín Antonini
  • (30) Esteban Fernández
  • (26) Facundo Lencioni
  • (28) Tomás O'Connor
  • (8) Matías Vargas
  • (9) Agustín Módica

Suplentes

  • (31) Lautaro Petruchi
  • (42) Lautaro Carrera
  • (22) Juan José Franco
  • (16) Germán Guiffrey
  • (33) Brian Andrada
  • (5) Nahuel Barboza
  • (19) Julián Ceballos
  • (10) Nicolás Romano
  • (15) Ulises Sánchez
  • (27) Blas Armoa
  • (11) Santiago Rodríguez
  • (35) Valentino Simoni

Entrenador: Darío Franco

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Estudiantes y Gimnasia (Mendoza)?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estudiantes vs. Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estudiantes recibe a Gimnasia (Mendoza) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Estudiantes LPGimnasia de MendozaTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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