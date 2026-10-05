Dep. Riestra vs. Central Córdoba (SE) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Dep. Riestra vs Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
37´ Gooool de Central Córdoba (SE)
Michael Santos marca para Central Córdoba (SE) con asistencia de Fernando Martínez.
33´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Darío Cáceres fue bloqueado por Pablo Monje.
30´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Antony Alonso fue bloqueado por Alan Aguerre.
28´ Saque de arco para Dep. Riestra
Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.
26´ Saque de arco para Dep. Riestra
Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.
26´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!
Disparo de Lucas González y el remate se va afuera.
21´ Córner para Dep. Riestra
Ejecuta el tiro de esquina Pablo Monje.
20´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)
Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.
17´ Cambio en Central Córdoba (SE)
Entra Fernando Martínez y sale Santiago Moyano.
17´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)
Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.
16´ Saque de arco para Dep. Riestra
Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.
15´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!
Disparo de Michael Santos y el remate se va afuera.
12´ Fuera de juego en Central Córdoba (SE)
Posición adelantada de Felipe Aguilar.
12´ Córner para Central Córdoba (SE)
Ejecuta el tiro de esquina Lucas González.
10´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Mariano Bracamonte fue bloqueado por Leonardo Sequeira.
7´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)
Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.
7´ ¡Tiro desviado de Dep. Riestra!
Disparo de Mariano Bracamonte y el remate se va afuera.
7´ Córner para Dep. Riestra
Ejecuta el tiro de esquina Pablo Monje.
6´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marco Iacobellis fue bloqueado por Cristian Paz.
4´ Tarjeta amarilla para Dep. Riestra
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Nicolás Sansotre.
2´ Goool de Dep. Riestra
Milton Céliz anota de tiro libre para Dep. Riestra.
0´ Tarjeta amarilla para Central Córdoba (SE)
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Felipe Aguilar.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Guillermo Laza, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Dep. Riestra y Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Merlos.
Formación confirmada de Dep. Riestra
Titulares
- (1) Ignacio Arce
- (36) Mariano Bracamonte
- (22) Cristian Paz
- (15) Nicolás Sansotre
- (8) Milton Céliz
- (27) Jonatan Goitía
- (14) Pablo Monje
- (10) Braian Sánchez
- (7) Antony Alonso
- (29) Agustín Graneros
Suplentes
- (23) Marino Arzamendia
- (13) Rodrigo Gallo
- (6) Ignacio Gariglio
- (2) Carlos Quintana
- (5) Pedro Ramírez
- (3) Eric Tovo
- (20) Thiago Lauro
- (40) Gabriel Obredor
- (16) Nicolás Watson
- (17) Angel Almada
- (21) Tomás González
- (35) Angel Stringa
Entrenador: Guillermo Duró
Formación confirmada de Central Córdoba (SE)
Titulares
- (1) Alan Aguerre
- (21) Felipe Aguilar
- (23) Darío Cáceres
- (2) Alejandro Maciel
- (33) Santiago Moyano
- (18) Lucas González
- (10) Marco Iacobellis
- (22) Matías Vera
- (7) Diego Barrera
- (27) Michael Santos
- (28) Leonardo Sequeira
Suplentes
- (25) Javier Vallejos
- (17) Yuri Casermeiro
- (32) Nicolás Garrido
- (3) Leonardo Marchi
- (20) Fernando Martínez
- (30) Federico Rodriguez
- (47) Martín Cuitiño
- (19) Ezequiel Naya
- (9) Lucas Varaldo
Entrenador: Sebastián Domínguez
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Dep. Riestra y Central Córdoba (SE)?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Dep. Riestra vs. Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Dep. Riestra recibe a Central Córdoba (SE) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Dep. Riestra vs. Central Córdoba (SE):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Dep. Riestra y Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.