comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Dep. Riestra vs. Central Córdoba (SE) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Dep. Riestra y Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Riestra vs Central Córdoba por el Torneo Clausura.
Riestra vs Central Córdoba por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Dep. Riestra recibe a Central Córdoba (SE) por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Guillermo Laza y el pitazo inicial se escuchará a las 16:45. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Dep. Riestra vs Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

37´ Gooool de Central Córdoba (SE)

Michael Santos marca para Central Córdoba (SE) con asistencia de Fernando Martínez.

33´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Darío Cáceres fue bloqueado por Pablo Monje.

30´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Antony Alonso fue bloqueado por Alan Aguerre.

28´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

26´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

26´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!

Disparo de Lucas González y el remate se va afuera.

21´ Córner para Dep. Riestra

Ejecuta el tiro de esquina Pablo Monje.

20´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

17´ Cambio en Central Córdoba (SE)

Entra Fernando Martínez y sale Santiago Moyano.

17´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

16´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

15´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!

Disparo de Michael Santos y el remate se va afuera.

12´ Fuera de juego en Central Córdoba (SE)

Posición adelantada de Felipe Aguilar.

12´ Córner para Central Córdoba (SE)

Ejecuta el tiro de esquina Lucas González.

10´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mariano Bracamonte fue bloqueado por Leonardo Sequeira.

7´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

7´ ¡Tiro desviado de Dep. Riestra!

Disparo de Mariano Bracamonte y el remate se va afuera.

7´ Córner para Dep. Riestra

Ejecuta el tiro de esquina Pablo Monje.

6´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Marco Iacobellis fue bloqueado por Cristian Paz.

4´ Tarjeta amarilla para Dep. Riestra

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Nicolás Sansotre.

2´ Goool de Dep. Riestra

Milton Céliz anota de tiro libre para Dep. Riestra.

0´ Tarjeta amarilla para Central Córdoba (SE)

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Felipe Aguilar.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Guillermo Laza, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Dep. Riestra y Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Merlos.

Formación confirmada de Dep. Riestra

Titulares

  • (1) Ignacio Arce
  • (36) Mariano Bracamonte
  • (22) Cristian Paz
  • (15) Nicolás Sansotre
  • (8) Milton Céliz
  • (27) Jonatan Goitía
  • (14) Pablo Monje
  • (10) Braian Sánchez
  • (7) Antony Alonso
  • (29) Agustín Graneros

Suplentes

  • (23) Marino Arzamendia
  • (13) Rodrigo Gallo
  • (6) Ignacio Gariglio
  • (2) Carlos Quintana
  • (5) Pedro Ramírez
  • (3) Eric Tovo
  • (20) Thiago Lauro
  • (40) Gabriel Obredor
  • (16) Nicolás Watson
  • (17) Angel Almada
  • (21) Tomás González
  • (35) Angel Stringa

Entrenador: Guillermo Duró

Formación confirmada de Central Córdoba (SE)

Titulares

  • (1) Alan Aguerre
  • (21) Felipe Aguilar
  • (23) Darío Cáceres
  • (2) Alejandro Maciel
  • (33) Santiago Moyano
  • (18) Lucas González
  • (10) Marco Iacobellis
  • (22) Matías Vera
  • (7) Diego Barrera
  • (27) Michael Santos
  • (28) Leonardo Sequeira

Suplentes

  • (25) Javier Vallejos
  • (17) Yuri Casermeiro
  • (32) Nicolás Garrido
  • (3) Leonardo Marchi
  • (20) Fernando Martínez
  • (30) Federico Rodriguez
  • (47) Martín Cuitiño
  • (19) Ezequiel Naya
  • (9) Lucas Varaldo

Entrenador: Sebastián Domínguez

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Dep. Riestra y Central Córdoba (SE)?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Dep. Riestra vs. Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Dep. Riestra recibe a Central Córdoba (SE) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Deportivo RiestraCentral Córdoba de Santiago del EsteroTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Boca vapuleó a Unión 3 a 0 con dos golazos de Leonel Flores y uno de Di Lollo

    Boca vapuleó a Unión 3 a 0 con dos golazos de Leonel Flores y uno de Di Lollo

  2. Estudiantes (RC) 1 - 2 Racing Club:así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

    Estudiantes (RC) 1 - 2 Racing Club: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

  3. Estudiantes vs. Gimnasia (Mendoza):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Estudiantes vs. Gimnasia (Mendoza): día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  4. Torneo Clausura:Belgrano le ganó 1 a 0 a Talleres y se quedó con el clásico cordobés

    Torneo Clausura: Belgrano le ganó 1 a 0 a Talleres y se quedó con el clásico cordobés

  5. Vélez vs. Platense:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Vélez vs. Platense: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nardini participó de Malvinas Productiva y destacó el aporte de la industria al desarrollo bonaerense

Nardini participó de Malvinas Productiva y destacó el aporte de la industria al desarrollo bonaerense

Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete tras su regreso de París:destacó el triunfo de Bolsonaro y confirmó un viaje a España

Javier Milei comienza la semana con una intensa agenda en Casa Rosada:la reforma electoral, eje de las reuniones

Javier Milei volvió a apuntar contra periodistas y autoridades de LA NACION con fuertes insultos

Economía

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre: cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Plazo fijo en octubre:banco por banco, cuánto gano si invierto un millón de pesos

“¿Podríamos hacerlo de nuevo?, Claro”:el secretario del Tesoro de EE.UU. no descartó volver a asistir con fondos a la Argentina

ANSES confirmó quiénes quiénes reciben su pago esta semana:el calendario del 5 al 9 de octubre

Internacionales

En 1991, la cárcel autoconstruida de Pablo Escobar recibía a grandes estrellas del fútbol:21 años después, se convirtió en un asilo para ancianos sin recursos

En 1991, la cárcel autoconstruida de Pablo Escobar recibía a grandes estrellas del fútbol: 21 años después, se convirtió en un asilo para ancianos sin recursos

Elecciones en Brasil:Flávio Bolsonaro se impuso frente a Lula y comienza una nueva campaña de cara al balotaje

Donald Trump y su regla de oro para negociar, en 1987:“Eso hace que el otro huela sangre, y en ese momento estás muerto”

Benjamín Netanyahu dijo que pretende que Israel sea “líder mundial” en guerra marítima