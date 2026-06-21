España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

España vs Arabia Saudita por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de España y Arabia Saudita por el Mundial 2026 será arbitrado por Raphael Claus.
Formación confirmada de España
Titulares
- (23) Unai Simón
- (22) Pau Cubarsi
- (24) Marc Cucurella
- (14) Aymeric Laporte
- (12) Pedro Porro
- (15) Álex Baena
- (20) Pedri
- (16) Rodri
- (19) Lamine Yamal
- (10) Dani Olmo
- (21) Mikel Oyarzábal
Suplentes
Entrenador: Luis de la Fuente
Formación confirmada de Arabia Saudita
Titulares
- (21) Mohammed Alowais
- (12) Saud Abdulhamid
- (4) Abdulelah Al Amri
- (24) Moteb Al Harbi
- (5) Hassan Al Tambakti
- (3) Ali Lajami
- (6) Nasser Al Dawsari
- (7) Musab Al Juwayr
- (15) Abdullah Al Khaibari
- (9) Firas Al Buraikan
- (10) Salem Al Dawsari
Suplentes
Entrenador: Georgios Donis
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de España y Arabia Saudita?
Argentina: DGO, Disney+, Telefe, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. España recibe a Arabia Saudita en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 13:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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