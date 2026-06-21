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España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre España y Arabia Saudita por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
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Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2
Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2 Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre España y Arabia Saudita válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 13:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Atlanta de Atlanta.

España vs Arabia Saudita por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de España y Arabia Saudita por el Mundial 2026 será arbitrado por Raphael Claus.

Formación confirmada de España

Titulares

  • (23) Unai Simón
  • (22) Pau Cubarsi
  • (24) Marc Cucurella
  • (14) Aymeric Laporte
  • (12) Pedro Porro
  • (15) Álex Baena
  • (20) Pedri
  • (16) Rodri
  • (19) Lamine Yamal
  • (10) Dani Olmo
  • (21) Mikel Oyarzábal

Suplentes

    Entrenador: Luis de la Fuente

    Formación confirmada de Arabia Saudita

    Titulares

    • (21) Mohammed Alowais
    • (12) Saud Abdulhamid
    • (4) Abdulelah Al Amri
    • (24) Moteb Al Harbi
    • (5) Hassan Al Tambakti
    • (3) Ali Lajami
    • (6) Nasser Al Dawsari
    • (7) Musab Al Juwayr
    • (15) Abdullah Al Khaibari
    • (9) Firas Al Buraikan
    • (10) Salem Al Dawsari

    Suplentes

      Entrenador: Georgios Donis

      Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

      ¿Quién transmite el partido de España y Arabia Saudita?

      Canales de TV y streaming por países:

      Argentina: DGO, Disney+, Telefe, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

      ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026.

      Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. España recibe a Arabia Saudita en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 13:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

      Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

      Selección EspañaSelección Arabia SauditaMundial 2026Fútbol
      Sebastián Coronati
      Sebastián Coronati

      Columnista

      Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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