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Agenda Mundial 2026: todos los partidos del domingo 21 de junio de los grupos F, G y H, horarios y dónde verlos

La Copa del Mundo continúa regalando partidos importantes con 5 encuentros de la segunda fecha de la fase de grupos. Entre otros, vuelven a jugar España, Uruguay, Cabo Verde y la Nueva Zelanda de Tim Payne. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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España vs Cabo Verde.
España vs Cabo Verde. Foto: REUTERS
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La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue su curso y este domingo 21 de junio nos regala 5 partidos, entre los cuales se destacan España vs Arabia Saudita y Uruguay vs Cabo Verde. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este domingo 21 de junio

Este domingo 21 de junio juegan Túnez vs Japón por el Grupo F; España vs Arabia Saudita y Uruguay vs Cabo Verde por el Grupo H; y Bélgica vs Irán y Nueva Zelanda vs Egipto por el Grupo G.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Túnez vs Japón - 01:00hs - Monterrey Stadium
  • España vs Arabia Saudita - 13:00hs - Atlanta Stadium
  • Bélgica vs Irán - 16:00 - Los Ángeles Stadium
  • Uruguay Cabo Verde - 19:00hs - Miami Stadium
  • Nueva Zelanda vs Egipto - 22:00 - BC Place Vancouver

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Túnez vs Japón: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • España vs Arabia Saudita: Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Uruguay Cabo Verde: Telefe, Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Bélgica vs Irán: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Nueva Zelanda vs Egipto: TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
España vs Cabo Verde. Foto: REUTERS

Cómo está conformado el Grupo F del Mundial 2026

El Grupo F del Mundial 2026 está conformado por Japón, Países Bajos, Suecia y Túnez.

Resultados del Grupo F del Mundial 2026

En la primera fecha, Suecia goleó 5 a 1 a Túnez, mientras que Países Bajos y Japón empataron 2 a 2. En la segunda jornada, los Países Bajos le ganó 5 a 1 a Suecia.

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Tabla de posiciones del Grupo F

  1. Países Bajos: 4 pts con 2 partidos jugados
  2. Suecia: 3 pts con 2 partidos jugados
  3. Japón: 1 pts con 1 partidos jugado
  4. Túnez: 0 pts con 1 partidos jugado

Próximos partidos del Grupo F en el Mundial 2026

La próxima fecha del Grupo F del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

  • Japón vs Suecia: jueves 25 de junio a las 20:00hs en el Dallas Stadium
  • Túnez vs Países Bajos: jueves 25 de junio a las 20:00hs en el Kansas City

Cómo está conformado el Grupo H del Mundial 2026

El Grupo H del Mundial 2026 está conformado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Resultados del Grupo H del Mundial 2026

En la primera fecha, España y Cabo Verde empataron 0 a 0, mientras que Arabia Saudita y Uruguay igualaron 1 a 1.

Tabla de posiciones del Grupo H

  1. Arabia Saudita: 1 pts con 1 partido jugado
  2. Uruguay: 1 pts con 1 partido jugado
  3. Cabo Verde: 1 pts con 1 partido jugado
  4. España: 1 pts con 1 partido jugado

Próximos partidos del Grupo H en el Mundial 2026

Las próxima fecha del Grupo H del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

  • Cabo Verde vs Arabia Saudita: viernes 26 de junio a las 21:00hs en el Houston Stadium
  • Uruguay vs España: viernes 26 de junio a las 21:00hs en el Estadio Guadalajara

Cómo está conformado el Grupo G del Mundial 2026

El Grupo G de la Copa del Mundo 2026 está conformado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Resultados del Grupo G

En la primera fecha, Bélgica empató 1 a 1 con Egipto, mientras que Irán y Nueva Zelanda igualaron 2 a 2

Tabla de posiciones del Grupo G

  1. Nueva Zelanda: 1 pts con 1 partido jugado
  2. Irán: 1 pts con 1 partido jugado
  3. Bélgica: 1 pts con 1 partido jugado
  4. Egipto: 1 pts con 1 partido jugado

Próximos partidos del Grupo G en el Mundial 2026

La próxima fecha del Grupo G del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

  • Egipto vs Irán: sábado 27 de junio a las 00:00hs en el Seattle Stadium
  • Nueva Zelanda vs Bélgica: sábado 27 de junio a las 00:00hs en el BC Place Vancouver

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

Mundial 2026Selección JapónSelección EspañaSelección TúnezSelección Arabia SauditaSelección UruguaySelección Cabo VerdeSelección BélgicaSelección IránSelección Nueva ZelandaSelección Egipto
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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