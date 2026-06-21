Agenda Mundial 2026: todos los partidos del domingo 21 de junio de los grupos F, G y H, horarios y dónde verlos

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue su curso y este domingo 21 de junio nos regala 5 partidos, entre los cuales se destacan España vs Arabia Saudita y Uruguay vs Cabo Verde. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.
Mundial 2026: quién juega este domingo 21 de junio
Este domingo 21 de junio juegan Túnez vs Japón por el Grupo F; España vs Arabia Saudita y Uruguay vs Cabo Verde por el Grupo H; y Bélgica vs Irán y Nueva Zelanda vs Egipto por el Grupo G.
Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios
- Túnez vs Japón - 01:00hs - Monterrey Stadium
- España vs Arabia Saudita - 13:00hs - Atlanta Stadium
- Bélgica vs Irán - 16:00 - Los Ángeles Stadium
- Uruguay Cabo Verde - 19:00hs - Miami Stadium
- Nueva Zelanda vs Egipto - 22:00 - BC Place Vancouver
Dónde ver en vivo el Mundial 2026
- Túnez vs Japón: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- España vs Arabia Saudita: Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- Uruguay Cabo Verde: Telefe, Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- Bélgica vs Irán: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- Nueva Zelanda vs Egipto: TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
Cómo está conformado el Grupo F del Mundial 2026
El Grupo F del Mundial 2026 está conformado por Japón, Países Bajos, Suecia y Túnez.
Resultados del Grupo F del Mundial 2026
En la primera fecha, Suecia goleó 5 a 1 a Túnez, mientras que Países Bajos y Japón empataron 2 a 2. En la segunda jornada, los Países Bajos le ganó 5 a 1 a Suecia.
Tabla de posiciones del Grupo F
- Países Bajos: 4 pts con 2 partidos jugados
- Suecia: 3 pts con 2 partidos jugados
- Japón: 1 pts con 1 partidos jugado
- Túnez: 0 pts con 1 partidos jugado
Próximos partidos del Grupo F en el Mundial 2026
La próxima fecha del Grupo F del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:
Fecha 3
- Japón vs Suecia: jueves 25 de junio a las 20:00hs en el Dallas Stadium
- Túnez vs Países Bajos: jueves 25 de junio a las 20:00hs en el Kansas City
Cómo está conformado el Grupo H del Mundial 2026
El Grupo H del Mundial 2026 está conformado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
Resultados del Grupo H del Mundial 2026
En la primera fecha, España y Cabo Verde empataron 0 a 0, mientras que Arabia Saudita y Uruguay igualaron 1 a 1.
Tabla de posiciones del Grupo H
- Arabia Saudita: 1 pts con 1 partido jugado
- Uruguay: 1 pts con 1 partido jugado
- Cabo Verde: 1 pts con 1 partido jugado
- España: 1 pts con 1 partido jugado
Próximos partidos del Grupo H en el Mundial 2026
Las próxima fecha del Grupo H del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:
Fecha 3
- Cabo Verde vs Arabia Saudita: viernes 26 de junio a las 21:00hs en el Houston Stadium
- Uruguay vs España: viernes 26 de junio a las 21:00hs en el Estadio Guadalajara
Cómo está conformado el Grupo G del Mundial 2026
El Grupo G de la Copa del Mundo 2026 está conformado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
Resultados del Grupo G
En la primera fecha, Bélgica empató 1 a 1 con Egipto, mientras que Irán y Nueva Zelanda igualaron 2 a 2
Tabla de posiciones del Grupo G
- Nueva Zelanda: 1 pts con 1 partido jugado
- Irán: 1 pts con 1 partido jugado
- Bélgica: 1 pts con 1 partido jugado
- Egipto: 1 pts con 1 partido jugado
Próximos partidos del Grupo G en el Mundial 2026
La próxima fecha del Grupo G del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:
Fecha 3
- Egipto vs Irán: sábado 27 de junio a las 00:00hs en el Seattle Stadium
- Nueva Zelanda vs Bélgica: sábado 27 de junio a las 00:00hs en el BC Place Vancouver
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