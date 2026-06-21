Agenda Mundial 2026: todos los partidos del domingo 21 de junio de los grupos F, G y H, horarios y dónde verlos

España vs Cabo Verde. Foto: REUTERS

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue su curso y este domingo 21 de junio nos regala 5 partidos, entre los cuales se destacan España vs Arabia Saudita y Uruguay vs Cabo Verde. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este domingo 21 de junio

Este domingo 21 de junio juegan Túnez vs Japón por el Grupo F; España vs Arabia Saudita y Uruguay vs Cabo Verde por el Grupo H; y Bélgica vs Irán y Nueva Zelanda vs Egipto por el Grupo G.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Túnez vs Japón - 01:00hs - Monterrey Stadium

España vs Arabia Saudita - 13:00hs - Atlanta Stadium

Bélgica vs Irán - 16:00 - Los Ángeles Stadium

Uruguay Cabo Verde - 19:00hs - Miami Stadium

Nueva Zelanda vs Egipto - 22:00 - BC Place Vancouver

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Túnez vs Japón : DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

España vs Arabia Saudita : Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Uruguay Cabo Verde : Telefe, Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Bélgica vs Irán : DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Nueva Zelanda vs Egipto: TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

España vs Cabo Verde. Foto: REUTERS

Cómo está conformado el Grupo F del Mundial 2026

El Grupo F del Mundial 2026 está conformado por Japón, Países Bajos, Suecia y Túnez.

Resultados del Grupo F del Mundial 2026

En la primera fecha, Suecia goleó 5 a 1 a Túnez, mientras que Países Bajos y Japón empataron 2 a 2. En la segunda jornada, los Países Bajos le ganó 5 a 1 a Suecia.

Tabla de posiciones del Grupo F

Países Bajos: 4 pts con 2 partidos jugados Suecia: 3 pts con 2 partidos jugados Japón: 1 pts con 1 partidos jugado Túnez: 0 pts con 1 partidos jugado

Próximos partidos del Grupo F en el Mundial 2026

La próxima fecha del Grupo F del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

Japón vs Suecia: jueves 25 de junio a las 20:00hs en el Dallas Stadium

Túnez vs Países Bajos: jueves 25 de junio a las 20:00hs en el Kansas City

Cómo está conformado el Grupo H del Mundial 2026

El Grupo H del Mundial 2026 está conformado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Resultados del Grupo H del Mundial 2026

En la primera fecha, España y Cabo Verde empataron 0 a 0, mientras que Arabia Saudita y Uruguay igualaron 1 a 1.

Tabla de posiciones del Grupo H

Arabia Saudita: 1 pts con 1 partido jugado Uruguay: 1 pts con 1 partido jugado Cabo Verde: 1 pts con 1 partido jugado España: 1 pts con 1 partido jugado

Próximos partidos del Grupo H en el Mundial 2026

Las próxima fecha del Grupo H del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

Cabo Verde vs Arabia Saudita: viernes 26 de junio a las 21:00hs en el Houston Stadium

Uruguay vs España: viernes 26 de junio a las 21:00hs en el Estadio Guadalajara

Cómo está conformado el Grupo G del Mundial 2026

El Grupo G de la Copa del Mundo 2026 está conformado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Resultados del Grupo G

En la primera fecha, Bélgica empató 1 a 1 con Egipto, mientras que Irán y Nueva Zelanda igualaron 2 a 2

Tabla de posiciones del Grupo G

Nueva Zelanda: 1 pts con 1 partido jugado Irán: 1 pts con 1 partido jugado Bélgica: 1 pts con 1 partido jugado Egipto: 1 pts con 1 partido jugado

Próximos partidos del Grupo G en el Mundial 2026

La próxima fecha del Grupo G del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

Egipto vs Irán: sábado 27 de junio a las 00:00hs en el Seattle Stadium

Nueva Zelanda vs Bélgica: sábado 27 de junio a las 00:00hs en el BC Place Vancouver

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