Escocia vs. Marruecos EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2 Foto: Canal26.com

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Escocia recibe a Marruecos por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Boston y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!