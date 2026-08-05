Los Laureles no cierra: el histórico Bar Notable de Barracas seguirá vivo y ya anunció nueva milonga

Cierra Los Laureles Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Buenos Aires tiene esas noticias que duelen como una despedida y otras que llegan, de golpe, como un abrazo inesperado. Durante los últimos días, vecinos, milongueros y amantes de los bodegones históricos habían empezado a despedirse de Los Laureles, el emblemático bar de Barracas que parecía bajar la persiana después de más de 130 años de historia. Sin embargo, el final no fue final: desde la cuenta oficial de Instagram @barloslaureles, el espacio comunicó que no cerrará sus puertas y que la música volverá a sonar en su salón.

La noticia cambió el clima del barrio. Lo que hasta hace apenas horas era tristeza, nostalgia y mesas vacías, ahora volvió a tener olor a café, a vermut, a tango y a esperanza. El anuncio llegó luego de que se conociera que el bar atravesaba un momento crítico, marcado por dificultades económicas, el vencimiento del contrato de alquiler y la puesta en venta del inmueble, según había informado Canal 26 en una nota previa sobre la despedida del histórico espacio.

El Bar Notable Los Laureles no cierra y vuelve la milonga

El mensaje más esperado llegó desde sus propias redes: Los Laureles sigue abierto. Y no solo eso. También confirmaron que habrá milonga el sábado 8 de agosto, una noticia que para el universo tanguero funciona casi como una resurrección cultural.

Cierra Los Laureles Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Porque en Los Laureles una milonga nunca fue solamente una noche de baile. Fue, y sigue siendo, una ceremonia barrial. Cada pareja que gira sobre el piso, cada bandoneón que respira en el salón y cada mesa compartida forman parte de una historia que empezó mucho antes de que Buenos Aires se convirtiera en la ciudad acelerada que es hoy.

Ubicado en la esquina de avenida Iriarte y Gonçalves Díaz, en Barracas, el bar es reconocido como uno de los espacios más auténticos del sur porteño. El sitio oficial de turismo de la Ciudad lo describe como un café con más de 130 años de historia, pisos calcáreos, aberturas antiguas, imágenes, fotografías, afiches, piano y una atmósfera capaz de transportar a otra época.

De pulpería de 1893 a templo del tango porteño

La historia de Los Laureles comenzó en 1893, cuando abrió sus puertas como pulpería y almacén de ramos generales. En aquella Buenos Aires de fines del siglo XIX, Barracas todavía estaba profundamente ligada al Riachuelo, al movimiento comercial, a los carros, a los trabajadores, a los inmigrantes y a ese pulso popular que después sería inseparable del tango.

Cierra Los Laureles Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Con el paso del tiempo, aquella pulpería se transformó en café-bar con billares y, más tarde, en un bodegón milonguero. Según el sitio oficial de turismo porteño, el lugar conserva una chapa esmaltada que recuerda a sus fundadores: Hidalgo, González y Santamariña, tres inmigrantes españoles que hicieron de esa esquina un punto de encuentro entre cafés, cañas, comidas sencillas y conversaciones largas.

Esa es, tal vez, una de las razones por las que la noticia de su posible cierre había golpeado tan fuerte. No se trataba únicamente de un comercio más. Los Laureles era una pieza viva del patrimonio porteño, un sitio donde todavía podía sentirse algo de la Buenos Aires antigua, esa que no necesitaba artificios para emocionar.

Alfredo Palacios, Ringo Bonavena, Cadícamo y las leyendas que pasaron por sus mesas

Por las mesas de Los Laureles pasó parte importante de la historia popular argentina. El sitio oficial de turismo porteño recuerda que uno de sus habitués fue el dirigente socialista Alfredo Palacios, quien solía almorzar allí antes de hablar desde un balcón cercano. También frecuentaron el lugar figuras vinculadas al tango como Ángel Vargas, Enrique Cadícamo y Ángel Villoldo.

Cierra Los Laureles Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

El bar también estuvo ligado al mundo del boxeo. Muy cerca funcionaba el Club Sportivo Barracas, y por esa cercanía pasaron deportistas como José María Gatica, Oscar “Ringo” Bonavena y los hermanos Cañete, nombres que alimentaron la mística de una esquina donde la política, el tango, el deporte y la vida obrera convivieron durante décadas.

Ese cruce de mundos convirtió a Los Laureles en mucho más que un bodegón. Fue un archivo emocional de Buenos Aires. Un lugar donde se podía comer, bailar, discutir, brindar, escuchar una guitarra o simplemente mirar por la ventana y sentirse parte de algo más grande.

Barracas, el tango y una esquina que se niega a desaparecer

Para entender el peso de Los Laureles hay que mirar también la historia de Barracas. El barrio creció alrededor del trabajo, el comercio, los depósitos, las fábricas, el Riachuelo y la inmigración. Tras la epidemia de fiebre amarilla de 1871, muchas familias acomodadas dejaron el sur porteño y se mudaron hacia el norte, mientras Barracas consolidó su identidad obrera y popular, como recordó Canal 26 en su reconstrucción histórica del bar.

En ese paisaje nació y resistió Los Laureles. Sobrevivió a cambios urbanos, crisis económicas, transformaciones culturales y al paso de generaciones enteras. Incluso en el siglo XXI volvió a encontrar un nuevo impulso como espacio cultural, con milongas, cenas show, espectáculos de bandoneón, guitarras y cantantes, además de clases de tango y encuentros barriales.

Por eso, el anuncio de que no cierra tiene un valor que excede lo gastronómico. Es una pequeña victoria para quienes defienden los lugares con memoria. En una ciudad donde muchas esquinas históricas desaparecen bajo la velocidad inmobiliaria, Los Laureles vuelve a demostrar que la identidad también puede resistir.

La milonga del sábado 8 de agosto: la pista vuelve a latir

La confirmación de una nueva milonga el sábado 8 de agosto funciona como la mejor noticia posible para quienes temían que el salón quedara en silencio. En pleno mes del tango en Buenos Aires, la continuidad de Los Laureles se suma al clima cultural de agosto, cuando la Ciudad desarrolla una programación especial vinculada al género, con milongas, clases, espectáculos y actividades previas al Tango BA Festival y Mundial.

El Gobierno porteño informó que la Semana de las Milongas reúne a 59 espacios distribuidos en distintos barrios, con el objetivo de acercar el tango a nuevos públicos y poner en valor los lugares donde esta tradición permanece viva cada noche. En ese contexto, que Los Laureles vuelva a anunciar actividad no es un detalle menor: es una señal de que el tango no solo se celebra en grandes escenarios, sino también en bares, esquinas y salones donde la historia todavía se puede tocar con las manos.