España vs. Austria EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

España vs Austria por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
28´ Córner para España
Ejecuta el tiro de esquina Lamine Yamal.
18´ ¡España se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Pedro Porro fue bloqueado por Alexander Schlager.
17´ Saque de arco para España
Desde el fondo la pone en juego Unai Simón.
11´ Córner para España
Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Baena Rodríguez.
7´ ¡Tiro desviado de España!
Disparo de Aymeric Laporte y el remate se va afuera.
8´ Saque de arco para Austria
Desde el fondo la pone en juego Alexander Schlager.
7´ Córner para España
Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Baena Rodríguez.
7´ ¡España se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Dani Olmo fue bloqueado por Kevin Danso.
5´ Fuera de juego en Austria
Posición adelantada de Michael Gregoritsch.
4´ Córner para España
Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Baena Rodríguez.
1´ ¡España se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lamine Yamal fue bloqueado por Alexander Schlager.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Los Ángeles, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de España y Austria por el Mundial 2026 será arbitrado por Glenn Nyberg.
Formación confirmada de España
Titulares
- (23) Unai Simón
- (22) Pau Cubarsi
- (24) Marc Cucurella
- (14) Aymeric Laporte
- (12) Pedro Porro
- (15) Álex Baena
- (20) Pedri
- (16) Rodri
- (19) Lamine Yamal
- (10) Dani Olmo
- (21) Mikel Oyarzábal
Suplentes
- (13) Joan García
- (1) David Raya
- (4) Eric García
- (3) Alex Grimaldo
- (5) Marcos Llorente
- (2) Marc Pubill
- (6) Mikel Merino
- (9) Gavi
- (8) Fabián Ruiz
- (18) Martín Zubimendi
- (26) Borja Iglesias
- (25) Víctor Muñoz
- (11) Yéremy Pino
- (7) Ferran Torres
- (17) Nico Williams
Entrenador: Luis de la Fuente
Formación confirmada de Austria
Titulares
- (1) Alexander Schlager
- (8) David Alaba
- (3) Kevin Danso
- (20) Konrad Laimer
- (5) Stefan Posch
- (9) Marcel Sabitzer
- (4) Xaver Schlager
- (18) Romano Schmid
- (6) Nicolas Seiwald
- (24) Paul Wanner
- (11) Michael Gregoritsch
Suplentes
- (13) Patrick Pentz
- (12) Florian Wiegele
- (2) David Affengruber
- (23) Marco Friedl
- (15) Philipp Lienhart
- (16) Phillipp Mwene
- (25) Michael Svoboda
- (17) Carney Chukwuemeka
- (10) Florian Grillitsch
- (19) Dejan Ljubicic
- (22) Alexander Prass
- (26) Alessandro Schöpf
- (7) Marko Arnautovic
- (14) Sasa Kalajdzic
- (21) Patrick Wimmer
Entrenador: Ralf Rangnick
¿Quién transmite el partido de España y Austria?
Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de España vs. Austria por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. España recibe a Austria en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
España vs Austria en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre España y Austria por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.