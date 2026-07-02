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España vs. Austria EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre España y Austria por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Mundial 2026, España vs. Austria.
Mundial 2026, España vs. Austria. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre España y Austria por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 16:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Los Ángeles de Inglewood.

España vs Austria por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

28´ Córner para España

Ejecuta el tiro de esquina Lamine Yamal.

18´ ¡España se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Pedro Porro fue bloqueado por Alexander Schlager.

17´ Saque de arco para España

Desde el fondo la pone en juego Unai Simón.

11´ Córner para España

Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Baena Rodríguez.

7´ ¡Tiro desviado de España!

Disparo de Aymeric Laporte y el remate se va afuera.

8´ Saque de arco para Austria

Desde el fondo la pone en juego Alexander Schlager.

7´ Córner para España

Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Baena Rodríguez.

7´ ¡España se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Dani Olmo fue bloqueado por Kevin Danso.

5´ Fuera de juego en Austria

Posición adelantada de Michael Gregoritsch.

4´ Córner para España

Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Baena Rodríguez.

1´ ¡España se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lamine Yamal fue bloqueado por Alexander Schlager.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Los Ángeles, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de España y Austria por el Mundial 2026 será arbitrado por Glenn Nyberg.

Formación confirmada de España

Titulares

  • (23) Unai Simón
  • (22) Pau Cubarsi
  • (24) Marc Cucurella
  • (14) Aymeric Laporte
  • (12) Pedro Porro
  • (15) Álex Baena
  • (20) Pedri
  • (16) Rodri
  • (19) Lamine Yamal
  • (10) Dani Olmo
  • (21) Mikel Oyarzábal

Suplentes

  • (13) Joan García
  • (1) David Raya
  • (4) Eric García
  • (3) Alex Grimaldo
  • (5) Marcos Llorente
  • (2) Marc Pubill
  • (6) Mikel Merino
  • (9) Gavi
  • (8) Fabián Ruiz
  • (18) Martín Zubimendi
  • (26) Borja Iglesias
  • (25) Víctor Muñoz
  • (11) Yéremy Pino
  • (7) Ferran Torres
  • (17) Nico Williams

Entrenador: Luis de la Fuente

Formación confirmada de Austria

Titulares

  • (1) Alexander Schlager
  • (8) David Alaba
  • (3) Kevin Danso
  • (20) Konrad Laimer
  • (5) Stefan Posch
  • (9) Marcel Sabitzer
  • (4) Xaver Schlager
  • (18) Romano Schmid
  • (6) Nicolas Seiwald
  • (24) Paul Wanner
  • (11) Michael Gregoritsch

Suplentes

  • (13) Patrick Pentz
  • (12) Florian Wiegele
  • (2) David Affengruber
  • (23) Marco Friedl
  • (15) Philipp Lienhart
  • (16) Phillipp Mwene
  • (25) Michael Svoboda
  • (17) Carney Chukwuemeka
  • (10) Florian Grillitsch
  • (19) Dejan Ljubicic
  • (22) Alexander Prass
  • (26) Alessandro Schöpf
  • (7) Marko Arnautovic
  • (14) Sasa Kalajdzic
  • (21) Patrick Wimmer

Entrenador: Ralf Rangnick

¿Quién transmite el partido de España y Austria?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de España vs. Austria por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. España recibe a Austria en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección EspañaSelección AustriaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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