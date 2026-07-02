No solo los récords son de Messi: Unai Simón hizo historia con España al quebrar la marca de imbatibilidad en Mundiales

Unai Simón en el Mundial 2026. Foto: EFE

No solo Messi rompe récords en el Mundial 2026: Unai Simón rompió en la goleada de España sobre Austria el récord de imbatibilidad que tenía el italiano Walter Zenga y estableció la mayor racha sin recibir un gol en la historia de las Copas del Mundo.

El arquero español alcanzó la marca después de permanecer 89 minutos consecutivos con el arco en cero, superando los 517 que Zenga firmó durante el Mundial de Italia 1990.

Gol de Claudio Caniggia a Italia en el Mundial 90. Foto: X

El guardameta italiano sumó cinco encuentros completos sin recibir un tanto antes de ver rota su racha en el minuto 67 de la semifinal frente a Argentina, con el recordado gol de Claudio Caniggia de cabeza, el día popularizado como el “siamo fuori de la coppa”.

Por su parte, Unai Simón sumó dos torneos para superarlo. Su racha comenzó el 1 de diciembre de 2022, en el Mundial de Qatar. El último futbolista que consiguió marcarle fue el japonés Ao Tanaka, autor del definitivo 2 a 1 en el minuto 51 del encuentro de la fase de grupos.

El polémico gol de Japón ante España; Qatar 2022. Foto: Reuters.

Desde entonces, el español mantuvo su arco en cero durante los 39 minutos restantes frente a Japón y en los 120 del encuentro de octavos de final contra Marruecos, una eliminatoria que se resolvió por penales y terminó con España eliminada sin poder marcar en la tanda desde los 12 pasos.

A esos 159 minutos se sumaron los 270 de la fase de grupos del Mundial de 2026 frente a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Unai Simón en el Mundial 2026. Foto: EFE

Antes de alcanzar el récord a nivel internacional, Unai Simón ya había dejado atrás la mejor marca de un arquero español en la historia de los Mundiales. Los 476 minutos de Iker Casillas, logrados entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, quedaron superados en la presente edición.

La racha del guardameta refleja también la solidez defensiva de la selección dirigida por Luis de la Fuente, que acumula 35 partidos consecutivos sin perder y mantiene su candidatura al título apoyada en una defensa que apenas recibió algunas ocasiones durante el torneo.

Unai Simón en el Mundial 2026. Foto: EFE

Simón recibió tres remates al arco en fase de grupos, uno por partido, mientras que en el encuentro de dieciseisavos contra Austria no recibió ninguno.

La última selección que consiguió derrotar a España fue Colombia, que se impuso por 1 a 0 en el amistoso disputado en Londres el 22 de marzo de 2024. Desde entonces, España sumó más de dos años sin conocer la derrota con las conquistas de la Eurocopa 2024 y la Nations League 2023 incluidas.