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Luis de la Fuente cargó contra la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026: “Es intolerable e inadmisible”

El entrenador de España cuestionó las reacciones de jugadores y miembros del cuerpo técnico argentino tras la final del Mundial 2026 y elogió la conducta de su equipo.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Luis de la Fuente.
Luis de la Fuente. Foto: REUTERS
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El entrenador de la selección de España, Luis de la Fuente, cuestionó con dureza las reacciones de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026, en la que la Roja se consagró campeona al imponerse por 1-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Durante una entrevista con la televisión pública española (TVE), el técnico calificó como “intolerables e inadmisibles” los incidentes registrados una vez finalizado el encuentro y destacó la actitud de sus dirigidos, a quienes definió como un ejemplo de deportividad.

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Luis de la Fuente apuntó contra la reacción de Argentina

El entrenador español aseguró que no presenció los hechos en el momento porque estaba celebrando la obtención del título, aunque luego tomó conocimiento de lo ocurrido.

“En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir. Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones... No es tolerable”, afirmó.

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Luis De la Fuente y Lionel Scaloni
Luis De la Fuente y Lionel Scaloni Foto: REUTERS

Además, destacó el comportamiento del plantel español frente a las provocaciones. “Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas”, sostuvo.

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Las declaraciones llegan mientras la FIFA analiza los incidentes ocurridos tras la final. Según trascendió, el organismo abrirá una investigación disciplinaria para determinar responsabilidades por lo sucedido una vez terminado el partido.

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El camino al título y los elogios para Rodri

De la Fuente también repasó las dificultades que atravesó España durante la Copa del Mundo y aseguró que el desgaste físico fue uno de los mayores desafíos del torneo.

El entrenador recordó que la concentración se extendió durante 52 días y que el equipo recorrió cerca de 24.000 kilómetros entre viajes, además de afrontar condiciones de alta humedad y escasos tiempos de recuperación entre partidos.

En ese contexto, elogió especialmente a Rodri, elegido como el Balón de Oro del Mundial 2026.

“Con todo el respeto, dudar de Rodri era un insulto a la inteligencia futbolística. Es el mejor del mundo en su posición”, aseguró el seleccionador, quien destacó que el mediocampista recuperó su mejor nivel pese a haber regresado recientemente de una grave lesión de rodilla.

Lamine Yamal y el Mundial 2030

Otro de los futbolistas que recibió elogios fue Lamine Yamal, una de las grandes figuras del seleccionado español durante el torneo.

Para De la Fuente, la experiencia mundialista significó un paso clave en la evolución del joven atacante, no solo por su rendimiento futbolístico, sino también por su crecimiento colectivo.

Luis de la Fuente levanta la Copa del Mundo. Foto: REUTERS

Pensando en el futuro, el técnico reconoció que dirigir a España en el Mundial 2030, que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos, sería “el mayor orgullo” de su carrera, aunque aclaró que por ahora su prioridad son los próximos compromisos oficiales de la selección.

Finalmente, reveló entre risas una de las promesas realizadas por sus jugadores: el defensor Marc Cucurella le aseguró que se tatuará su rostro tras la conquista del Mundial.

“Le dije que está loco, pero el que hace una promesa tiene que cumplirla”, bromeó el entrenador, antes de agradecer el respaldo recibido por la afición española durante toda la competencia.

Luis de la FuenteMundial 2026Selección EspañaSelección Argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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