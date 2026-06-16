Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Francia vs. Senegal EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Francia y Senegal por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portadas Mundial fase de grupos fecha 1
Portadas Mundial fase de grupos fecha 1 Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Francia recibe a Senegal por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Nueva York y el pitazo inicial se escuchará a las 16:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Selección FranciaSelección SenegalMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Mundial 2026:Uruguay no pudo con Arabia Saudita y empató 1 a 1 por el Grupo H

    Mundial 2026: Uruguay no pudo con Arabia Saudita y empató 1 a 1 por el Grupo H

  2. Portugal vs RD Congo en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    Portugal vs RD Congo en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

  3. Decepción Mundial:España no pudo con Cabo Verde y empató 0 a 0 en su debut en el Grupo H

    Decepción Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empató 0 a 0 en su debut en el Grupo H

  4. Irak vs Noruega en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    Irak vs Noruega en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

  5. México vs Sudáfrica en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    México vs Sudáfrica en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei viajará a París para la Argentina Week y será distinguido como uno de los economistas más influyentes del mundo

Javier Milei viajará a París para la Argentina Week y será distinguido como uno de los economistas más influyentes del mundo

Reforma electoral:Diego Santilli intensifica las reuniones con gobernadores para sumar consensos y decirle chau a las PASO

Milei quiere retomar las giras por el interior del país y desembarca en Rosario y Tucumán:la agenda del presidente

Cambios clave:el Gobierno modificó el proceso para nombrar jueces de la Corte Suprema

Economía

El consumo de carne cayó nuevamente en la Argentina y descendió a su menor nivel en 20 años

El consumo de carne cayó nuevamente en la Argentina y descendió a su menor nivel en 20 años

¿Cómo impacta la variación del precio del barril de petróleo en el riesgo país y la economía argentina?

Garantía clave del Banco Mundial:el directorio define un aval por US$2000 millones para la Argentina

Tras el aumento del pasaje de colectivos, de cuánto es el saldo negativo de la tarjeta SUBE en junio 2026

Internacionales

Donald Trump se mostró molesto con las acciones de Netanyahu en el Líbano y le pidió “responsabilidad”

Donald Trump se mostró molesto con las acciones de Netanyahu en el Líbano y le pidió “responsabilidad”

Trump y una letal advertencia contra Irán:“Si tienen un arma nuclear caerá el infierno sobre ellos”

Advertencia de la CIA:qué le dijo a Trump sobre Irán y cuáles son sus intenciones con el acuerdo que firmarán en Suiza

“Esa cuerda te arrebató para siempre de mí”:el desgarrador mensaje de la madre de la joven que murió en un salto bungee en Brasil