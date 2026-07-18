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¿Cuántos goles convirtió Kylian Mbappé en el Mundial 2026?

Tras convertir un doblete frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto, el delantero de la Selección de Francia alcanzó los 22 tantos en Mundiales y superó de forma parcial a Lionel Messi en la tabla histórica de goleadores.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El delantero convirtió un doblete ante Inglaterra.
El delantero convirtió un doblete ante Inglaterra. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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La pelea por los libros de historia del fútbol internacional sumó un capítulo de antología en el cierre del podio del Mundial 2026. En un partido histórico frente a Inglaterra por el tercer puesto del certamen, Kylian Mbappé convirtió dos goles y se transformó de manera oficial en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo destronando de la cima -por ahora- a Lionel Messi.

Con este nuevo doblete, el delantero estrella de la Selección de Francia alcanzó la impactante cifra de 22 goles en Mundiales, superando por una conquista la línea del astro rosarino, quien ostenta 21 gritos antes de la final ante España.

Cuántos goles tiene Mbappé en el Mundial 2026

La actuación del delantero del Real Madrid no solo sacudió las estadísticas históricas generales, sino que además lo perfiló de forma casi definitiva para adjudicarse el galardón individual más codiciado del certamen: Mbappé escaló a los 10 goles anotados en el Mundial 2026, afirmándose en la primera posición de los artilleros de esta edición. Con esta marca, el francés le sacó una diferencia de dos goles a Lionel Messi, quien llega al partido decisivo con 8 tantos en su cuenta personal.

El desglose de la performance goleadora de Mbappé en este Mundial es el siguiente:

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  • 2 goles a Senegal
  • 2 goles a Suecia
  • 1 gol a Paraguay
  • 1 gol a Marruecos
  • 2 goles a Inglaterra
Kylian Mbappé en la semifinal del Mundial contra España. Foto: REUTERS

El duelo decisivo le otorgará al capitán de la Selección Argentina una oportunidad inmejorable: si logra convertir en la final ante España, tendrá en sus pies la chance concreta de recuperar el trono histórico en soledad y, en caso de firmar una tarde consagratoria, disputarle mano a mano la Bota de Oro de la vigente Copa del Mundo al propio Mbappé.

Festival de goles: Inglaterra le ganó 6 a 4 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

La Selección de Inglaterra se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026 en un festival de goles: le ganó 6 a 4 a Francia, quien comenzó perdiendo 4 a 0 en el primer tiempo, intentó remontarlo con 3 tantos consecutivos, pero el cotejo terminó siendo para los dirigidos por Thomas Tuchel.

Inglaterra le ganó 6 a 4 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026
El histórico partido marcó un récord en Mundiales al haber nada menos que diez goles en esta instancia. Foto: REUTERS

Los goles para Inglaterra fueron convertidos por Rice, Konsa, tres de Saka y otro de Bellingham. Mientras que para Francia, convirtó dos Mbappé -por ahora el goleador del Mundial-, Barcola y Dembelé.

Kylian MbappéSelección FranciaMundial 2026Goleadores
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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