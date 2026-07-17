Mundial 2026: cuándo es el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra y por qué los jugadores no quieren disputarlo

Kylian Mbappé y Harry Kane, capitanes de Francia e Inglaterra. Foto: Reuters

El Mundial 2026 llega a su fin. El torneo que se jugó entre Estados Unidos, Canadá y México fue atípico y es que, a diferencia de las anteriores Copas del Mundo, esta vez jugaron 48 equipos que se dividieron en 12 grupos de 4 Selecciones de fútbol. Luego de poco más de un mes de competencia, este domingo se jugará la final entre Argentina y España en la ciudad de Nueva Jersey. Además, queda por definir el tercer puesto: el partido lo disputarán Francia e Inglaterra, con Kylan Mbappé y Harry Kane como figuras.

A diferencia de la final que se llevará a cabo en la costa este de Estados Unidos, el partido por el tercer puesto se jugará al sureste del país, en la ciudad de Miami. Se trata de un duelo de campeones del mundo, ya que Inglaterra logró su título en 1966 mientras que Francia en 1998 y en 2018. Si bien, ambos equipos buscaban sumar a su camiseta una estrella más, ahora intentarán alcanzar el podio de los tres mejores equipos de fútbol del mundo.

Kylian Mbappé, capitán de Francia, buscará alzar la medalla de bronce. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Francia vs. Inglaterra: hora y fecha del partido por el tercer puesto

El partido se jugará este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens y se podrá ver a partir de las 18 (hora Argentina).

El “pesar” de jugar el partido por el tercer puesto

El partido por el tercer puesto suele ser un encuentro deportivo que muy pocos hinchas recuerdan y este Mundial no es la excepción. Tanto los equipos de la Selección francesa como la inglesa han hecho saber que los futbolistas “no quieren jugar este partido”.

Lo confirmó Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra. “Ninguno de nuestros jugadores ni ninguno de los futbolistas franceses quieren jugar este partido. No hay motivación”, expresó el alemán. El técnico sostuvo que si bien el equipo iba por la Copa del Mundo, jugarán este último partido con “profesionalismo”.

Jordan Pickford, arquero de la Selección de Inglaterra. Foto: Reuters (Paul Childs)

Por otra parte, en el equipo francés la sensación es la misma: pura desazón. El periódico L’Équipe aseguró que los futbolistas están “desanimados” de tener que jugar este encuentro deportivo ya que “estaban para otra cosa”.

Jude Bellingham y Harry Kane cantando Wonderwall en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Paul Childs)

Sin embargo, para ambos equipos, subirse al podio y levantar una medalla de bronce puede terminar siendo reconfortante. En el caso de los ingleses, sería el título más importante desde aquel Mundial de 1966 en el que salieron campeones.

Quiénes fueron los ganadores del tercer puesto en los últimos cinco mundiales

Si bien es cierto que antes de jugar el partido por el tercer puesto los futbolistas están desanimados, como ocurre con Francia e Inglaterra, lo cierto es que aquellos que ganan la medalla de bronce finalizan el torneo con alivio. Los últimos países que triunfaron en los partidos del tercer puesto de la Copa del Mundo son:

Alemania (2006) le ganó a Portugal por 3-1

Alemania (2010) le ganó a Uruguay por 3-2

Países Bajos (2014) le ganó a Brasil por 3-0

Bélgica (2018) le ganó a Inglaterra por 2-0

Croacia (2022) le ganó a Marrueco por 2-1

Luka Modric, capitán de Croacia, en Qatar 2022. Foto: Kyodo via Reuters Connect

¿Dónde será el próximo Mundial?

Como coincide con el centenario del torneo internacional, el Mundial 2030 tendrá lugar en seis países: Argentina, Uruguay y Paraguay -donde se disputarán los partidos inaugurales- España, Marruecos y Portugal.