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Irán vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Irán y Nueva Zelanda por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Irán vs Nueva Zelanda.
Irán vs Nueva Zelanda. Foto: REUTERS
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Irán y Nueva Zelanda válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 22:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Los Ángeles de Inglewood.

Irán vs Nueva Zelanda por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

11´ ¡Tiro desviado de Nueva Zelanda!

Disparo de Sarpreet Singh y el remate se va afuera.

6´ Gooool de Nueva Zelanda

Elijah Just marca para Nueva Zelanda.

5´ ¡Irán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Arya Yousefi fue bloqueado por Max Crocombe.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Los Ángeles, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Irán y Nueva Zelanda por el Mundial 2026 será arbitrado por César Ramos.

Formación confirmada de Irán

Titulares

  • (1) Alireza Beiranvand
  • (4) Shoja Khalilzadeh
  • (5) Milad Mohammadi
  • (19) Ali Nemati
  • (23) Ramin Rezaeian
  • (17) Arya Yousefi
  • (6) Saeid Ezatolahi
  • (14) Saman Ghoddos
  • (8) Mohammad Mohebbi
  • (20) Shahriyar Moghanloo
  • (9) Mehdi Taremi

Suplentes

    Entrenador: Amir Ghalenoei

    Formación confirmada de Nueva Zelanda

    Titulares

    • (1) Max Crocombe
    • (5) Michael Boxall
    • (13) Liberato Cacace
    • (2) Tim Payne
    • (16) Finn Surman
    • (6) Joe Bell
    • (11) Elijah Just
    • (20) Callum McCowatt
    • (8) Marko Stamenic
    • (10) Sarpreet Singh
    • (9) Chris Wood

    Suplentes

      Entrenador: Darren Bazeley

      Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

      ¿Quién transmite el partido de Irán y Nueva Zelanda?

      Canales de TV y streaming por países:

      Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

      ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026.

      Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Irán recibe a Nueva Zelanda en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 22:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

      Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

      Selección IránSelección Nueva ZelandaMundial 2026Fútbol
      Sebastián Coronati
      Sebastián Coronati

      Columnista

      Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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