Irán vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Irán vs Nueva Zelanda por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
11´ ¡Tiro desviado de Nueva Zelanda!
Disparo de Sarpreet Singh y el remate se va afuera.
6´ Gooool de Nueva Zelanda
Elijah Just marca para Nueva Zelanda.
5´ ¡Irán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Arya Yousefi fue bloqueado por Max Crocombe.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Los Ángeles, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Irán y Nueva Zelanda por el Mundial 2026 será arbitrado por César Ramos.
Formación confirmada de Irán
Titulares
- (1) Alireza Beiranvand
- (4) Shoja Khalilzadeh
- (5) Milad Mohammadi
- (19) Ali Nemati
- (23) Ramin Rezaeian
- (17) Arya Yousefi
- (6) Saeid Ezatolahi
- (14) Saman Ghoddos
- (8) Mohammad Mohebbi
- (20) Shahriyar Moghanloo
- (9) Mehdi Taremi
Suplentes
Entrenador: Amir Ghalenoei
Formación confirmada de Nueva Zelanda
Titulares
- (1) Max Crocombe
- (5) Michael Boxall
- (13) Liberato Cacace
- (2) Tim Payne
- (16) Finn Surman
- (6) Joe Bell
- (11) Elijah Just
- (20) Callum McCowatt
- (8) Marko Stamenic
- (10) Sarpreet Singh
- (9) Chris Wood
Suplentes
Entrenador: Darren Bazeley
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Irán y Nueva Zelanda?
Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Irán recibe a Nueva Zelanda en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 22:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Irán vs Nueva Zelanda en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Irán y Nueva Zelanda por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.