Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

8´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Maxim De Cuyper fue bloqueado por Alireza Beiranvand.

8´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Kevin De Bruyne fue bloqueado por Shoja Khalilzadeh.

7´ Saque de arco para Irán

Desde el fondo la pone en juego Shoja Khalilzadeh.

7´ ¡Tiro desviado de Bélgica!

Disparo de Kevin De Bruyne y el remate se va afuera.