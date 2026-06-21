Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Bélgica vs Irán por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
35´ Fuera de juego en Bélgica
Posición adelantada de Romelu Lukaku.
32´ Tarjeta amarilla para Irán
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Saeid Ezatolahi.
26´ Fuera de juego en Irán
Posición adelantada de Mehdi Taremi.
24´ Gooool de Irán
Mehdi Taremi marca para Irán con asistencia de Ehsan Hajisafi.
22´ Saque de arco para Irán
Desde el fondo la pone en juego Shoja Khalilzadeh.
22´ ¡Tiro desviado de Bélgica!
Disparo de Nathan Ngoy y el remate se va afuera.
21´ Córner para Bélgica
Ejecuta el tiro de esquina Kevin De Bruyne.
21´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Youri Tielemans fue bloqueado por Alireza Beiranvand.
18´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leandro Trossard fue bloqueado por Ali Nemati.
15´ Fuera de juego en Irán
Posición adelantada de Mehdi Taremi.
14´ Saque de arco para Bélgica
Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.
14´ ¡Tiro desviado de Irán!
Disparo de Saeid Ezatolahi y el remate se va afuera.
14´ Córner para Irán
Ejecuta el tiro de esquina Ramin Rezaeian.
13´ ¡Irán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Hossein Kanani fue bloqueado por Thibaut Courtois.
9´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Romelu Lukaku fue bloqueado por Hossein Kanani.
8´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Maxim De Cuyper fue bloqueado por Alireza Beiranvand.
8´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Kevin De Bruyne fue bloqueado por Shoja Khalilzadeh.
7´ Saque de arco para Irán
Desde el fondo la pone en juego Shoja Khalilzadeh.
7´ ¡Tiro desviado de Bélgica!
Disparo de Kevin De Bruyne y el remate se va afuera.
3´ Tarjeta amarilla para Bélgica
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Romelu Lukaku.
2´ Córner para Bélgica
Ejecuta el tiro de esquina Maxim De Cuyper.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Los Ángeles, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Bélgica y Irán por el Mundial 2026 será arbitrado por Darío Herrera.
Formación confirmada de Bélgica
Titulares
- (1) Thibaut Courtois
- (5) Maxim De Cuyper
- (4) Brandon Mechele
- (15) Thomas Meunier
- (25) Nathan Ngoy
- (7) Kevin De Bruyne
- (23) Nicolas Raskin
- (22) Alexis Saelemaekers
- (8) Youri Tielemans
- (10) Leandro Trossard
- (9) Romelu Lukaku
Suplentes
- (12) Senne Lammens
- (13) Mike Penders
- (21) Timothy Castagne
- (16) Koni De Winter
- (18) Joaquin Seys
- (3) Arthur Theate
- (24) Amadou Onana
- (19) Diego Moreira
- (6) Axel Witsel
- (20) Hans Vanaken
- (17) Charles De Ketelaere
- (26) Matías Fernández Pardo
- (14) Dodi Lukebakio
Entrenador: Rudi García
Formación confirmada de Irán
Titulares
- (1) Alireza Beiranvand
- (3) Ehsan Hajisafi
- (2) Saleh Hardani
- (13) Hossein Kanani
- (4) Shoja Khalilzadeh
- (19) Ali Nemati
- (6) Saeid Ezatolahi
- (14) Saman Ghoddos
- (8) Mohammad Mohebbi
- (23) Ramin Rezaeian
- (9) Mehdi Taremi
Suplentes
- (22) Hossein Hosseini
- (12) Payam Niazmand
- (25) Danial Eiri
- (5) Milad Mohammadi
- (17) Arya Yousefi
- (15) Roozbeh Cheshmi
- (21) Mohammad Ghorbani
- (7) Alireza Jahanbakhsh
- (26) Amirmohammad Razaghinia
- (16) Mehdi Torabi
- (11) Ali Alipour
- (24) Dennis Dargahi
- (10) Mehdi Ghayedi
- (18) Amirhossein Hosseinzadeh
- (20) Shahriyar Moghanloo
Entrenador: Amir Ghalenoei
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Bélgica y Irán?
Argentina: DGO, DSports2 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Bélgica recibe a Irán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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