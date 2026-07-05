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México vs. Inglaterra EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre México y Inglaterra por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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México vs Inglaterra por los octavos de final.
México vs Inglaterra por los octavos de final. Foto: REUTERS
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre México y Inglaterra por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Ciudad de México de Ciudad de México.

México vs Inglaterra por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

50´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Ciudad de México! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

48´ Córner para México

Ejecuta el tiro de esquina Gilberto Mora.

48´ ¡México se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Raúl Jiménez fue bloqueado por Jude Bellingham.

48´ Córner para México

Ejecuta el tiro de esquina Roberto Alvarado.

47´ ¡México se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Raúl Jiménez fue bloqueado por Jordan Pickford.

46´ Saque de arco para México

Desde el fondo la pone en juego Raúl Rangel.

46´ Saque de arco para Inglaterra

Desde el fondo la pone en juego Jordan Pickford.

45´ ¡Tiro desviado de México!

Disparo de Raúl Jiménez y el remate se va afuera.

44´ Saque de arco para Inglaterra

Desde el fondo la pone en juego Jordan Pickford.

42´ Saque de arco para México

Desde el fondo la pone en juego Raúl Rangel.

41´ Gooool de México

Julián Quiñones marca para México.

37´ Gooool de Inglaterra

Jude Bellingham marca para Inglaterra con asistencia de Harry Kane.

35´ Goool de Inglaterra

¡Testazo letal! Jude Bellingham anota para Inglaterra tras conectar un cabezazo.

31´ Saque de arco para Inglaterra

Desde el fondo la pone en juego Jordan Pickford.

31´ ¡Tiro desviado de México!

Disparo de Luis Romo y el remate se va afuera.

28´ Saque de arco para Inglaterra

Desde el fondo la pone en juego Jordan Pickford.

25´ ¡Inglaterra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Anthony Gordon fue bloqueado por Raúl Rangel.

21´ Saque de arco para México

Desde el fondo la pone en juego Jesús Gallardo.

20´ Córner para Inglaterra

Ejecuta el tiro de esquina Declan Rice.

18´ ¡México se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gilberto Mora fue bloqueado por Declan Rice.

15´ Córner para México

Ejecuta el tiro de esquina Roberto Alvarado.

15´ Córner para México

Ejecuta el tiro de esquina Roberto Alvarado.

14´ ¡México se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Raúl Jiménez fue bloqueado por Jordan Pickford.

14´ Saque de arco para Inglaterra

Desde el fondo la pone en juego Ezri Konsa.

11´ Saque de arco para México

Desde el fondo la pone en juego Jesús Gallardo.

8´ Córner para Inglaterra

Ejecuta el tiro de esquina Declan Rice.

2´ ¡México se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Raúl Jiménez fue bloqueado por Ezri Konsa.

1´ Tarjeta amarilla para Inglaterra

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Declan Rice.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Ciudad de México, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de México y Inglaterra por el Mundial 2026 será arbitrado por Alireza Faghani.

Formación confirmada de México

Titulares

  • (1) Raúl Rangel
  • (23) Jesús Gallardo
  • (3) César Montes
  • (2) Jorge Sánchez
  • (5) Johan Vásquez
  • (6) Erik Lira
  • (19) Gilberto Mora
  • (7) Luis Romo
  • (25) Roberto Alvarado
  • (9) Raúl Jiménez
  • (16) Julián Quiñones

Suplentes

  • (12) Carlos Acevedo
  • (13) Guillermo Ochoa
  • (4) Edson Álvarez
  • (20) Mateo Chávez
  • (15) Israel Reyes
  • (24) Luis Chávez
  • (8) Álvaro Fidalgo
  • (26) Brian Gutiérrez
  • (17) Orbelí­n Pineda
  • (18) Obed Vargas
  • (11) Santiago Giménez
  • (14) Armando González
  • (21) César Huerta
  • (22) Guillermo Martínez
  • (10) Alexis Vega

Entrenador: Javier Aguirre

Formación confirmada de Inglaterra

Titulares

  • (1) Jordan Pickford
  • (6) Marc Guéhi
  • (2) Ezri Konsa
  • (3) Nico O´Reilly
  • (26) Jarell Quansah
  • (8) Elliot Anderson
  • (10) Jude Bellingham
  • (18) Anthony Gordon
  • (4) Declan Rice
  • (7) Bukayo Saka
  • (9) Harry Kane

Suplentes

  • (23) James Trafford
  • (13) Dean Henderson
  • (15) Dan Burn
  • (12) Trevoh Chalobah
  • (24) Reece James
  • (25) Djed Spence
  • (5) John Stones
  • (14) Jordan Henderson
  • (16) Kobbie Mainoo
  • (17) Morgan Rogers
  • (21) Eberechi Eze
  • (20) Noni Madueke
  • (11) Marcus Rashford
  • (22) Ivan Toney
  • (19) Ollie Watkins

Entrenador: Thomas Tuchel

¿Quién transmite el partido de México y Inglaterra?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports, Telefe se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de México vs. Inglaterra por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. México recibe a Inglaterra en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección MéxicoSelección InglaterraMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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