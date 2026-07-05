Dónde comer barato este 9 de Julio: qué restaurantes ofrecen almuerzos por menos de $36.000

Dónde comer barato el 9 de Julio. Foto: Diario Bonaerense

El 9 de julio se celebra el Día de la Independencia en la Argentina, en conmemoración a la fecha de 1816 en la que un grupo de representantes, reunidos en el Congreso de Tucumán, declaró formalmente la ruptura de los vínculos de dependencia política con la monarquía española. Hoy, la mejor forma que tenemos de homenajear a la Independencia es saboreando platos típicos.

Para la fecha, muchos los restaurantes preparan menús exclusivos que resaltan los sabores autóctonos y la rica tradición argentina. En estanota, seleccionamos algunos de ellos que, en el ámbito de la Capital Federal, espera a sus comensales para un almuerzo bien patrio por menos de $36.000 por persona.

Cinco almuerzos baratos para disfrutar el 9 de Julio

Tinto Bar

Un proyecto que se asoma en una de las zonas más céntricas y concurridas de la ciudad de Buenos Aires, a metros de avenida Corrientes y de los teatros, esta esquina se presenta como la única opción de café especialidad y vinos en el barrio. Además de proponer catas de vinos temáticas los jueves y viernes, tiene una carta concisa y de calidad bajo el eslogan “Café por la mañana, vino por la noche. Tinto Bar, es un espacio donde combinamos tus bebidas favoritas”.

Tinto Bar. Foto: GP Prensa

Para el jueves 9 prepararon Locro tradicional + pan de campo casero por $ 20.000.

Dirección Rodríguez Peña 305, esquina Sarmiento, CABA.

Instagram:@tintobar_

Pepito Bodegón

Es uno de los más antiguos de la ciudad de Buenos Aires. Un clásico porteño, ubicado en un puesto privilegiado sobre la calle Montevideo, a metros de la concurrida avenida Corrientes, un emblema para comer rico y abundante (casi siempre para compartir). Buenos precios, propuesta amable y ubicación favorita para los que van al teatro.

Pepito Bodegón. Foto: GP Prensa

Durante la semana del 6 al 11 de julio tienen una propuesta cerrada: 1 empanada de carne cortada a cuchillo + salsa yasgua, locro criollo, copa de vino, pan de campo y pastelito de membrillo o batata por $ 35.000, en este caso mediodía y noche.

Dirección: Montevideo 383, CABA.

Instagram: @pepitobodegon

Bonifacio Bistró

Una experiencia de gastronomía de autor en el corazón de Caballito y a muy buenos precios. Para celebrar la Independencia proponen un menú de almuerzo a elegir entre:

Entradas: empanada Criolla cortada a cuchillo con Salsa Yasgua o Sopa de la Casa.

Plato principal: porción de Rigatoni alla Milanese con Ossobuco; Milanesa de Ternera o Berenjenas acompañada de Papas Fritas y Hojas Frescas; Lomitos de Pollo a la Mostaza con Papas Noisette; Bondiola de Cerdo Estilo Patagónico con salsa de Frutos Rojos y Papas Rústicas acompañadas de Finas Hierbas; o Pesca blanca a la Romana con Arroz Cremoso y Espinaca salteada.

Bonifacio Bistró. Foto: GP Prensa

Y de postre budín de medialunas con Chantilly y Pera o Café. Incluye una Copa de vino, Agua o gaseosa por $ 25.000 ($ 23.000 abonando en efectivo).

Dirección: José Bonifacio 1678, CABA.

Instagram: @bonifacio.bistro

Bernardino Restaurante

Dentro del emblemático hotel Esplendor Buenos Aires Tango by Wyndham, en pleno corazón de la ciudad, Bernardino irrumpe en la escena gastronómica para ofrecer una propuesta que fusiona la elegancia clásica de la hotelería con la creatividad y frescura de la nueva cocina europea.

Con el liderazgo del chef Germán Ruberto, se presenta como un espacio donde los sabores auténticos y los productos de primera calidad son protagonistas en cada plato, ofreciendo un recorrido gastronómico que celebra tanto la riqueza de la tierra argentina como la innovación culinaria.

Bernardino Restaurante Foto: GP Prensa

Desde el 6 al 11 de julio proponen un menú ejecutivo del mediodía a elegir entre Locro patrio, Pesca del día o Penne rigatti con salsa filetto, a lo que suma un postre a elección: Panqueques de dulce de leche con crema o helado, o Flan casero con dulce de leche, o Membrillo natural con queso. Incluye agua o gaseosa y café por $ 26.000.

Dirección: Av. Rivadavia 947, CABA.

Instagram: @bernardinorestaurant

Mita Café

En una avanzada de la cafetería de Caballito, 100 % artesanal, que empezará a ofrecer platos salados, comparten la experiencia del mediodía del jueves 9 a las 12 o a las 14, para probar su menú especial compuesto por Cazuela de Guiso de lentejas, una Copa de Vino (Anaia Escorado de Mendoza y 16 Flamígeros de Salta), Mousse de Limón de postre y café para finalizar con un valor de $ 25.000, previa reserva.