Fixture Mundial 2026: todos los partidos del domingo 5 de julio por los octavos de final, horarios y dónde verlos

Brasil le ganó a Japón por los 16avos. Foto: REUTERS

El Mundial 2026 sigue su rumbo con los octavos de final, que este domingo 5 de julio nos regala dos partidos, en los que juegan Brasil, Noruega, México e Inglaterra. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este domingo 5 de julio

Este domingo 5 de julio juegan Brasil vs Noruega y México vs Inglaterra.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Brasil vs Noruega - 17:00hs - New York New Jersey Stadium

México vs Inglaterra - 21:00hs - México City Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Brasil vs Noruega : TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

México vs Inglaterra: Telecentro 4K, Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Brasil y Noruega a los octavos de final del Mundial 2026

Brasil terminó 1° del Grupo B con 7 puntos y viene de ganarle 2 a 1 a Japón en los 16avos de final.

Por su parte, Noruega quedó 2° del Grupo I y en los 16avos de final le ganó 2 a 1 a Costa de Marfil.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Brasil vs Noruega en los cuartos de final

El ganador del duelo entre Brasil y Noruega jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre México e Inglaterra, el sábado 11 de julio a las 18:00hs en el Miami Stadium.

Noruega le ganó a Costa de Marfil en los 16avos. Foto: EFE

Cómo llegaron México e Inglaterra a los octavos de final del Mundial 2026

México terminó 1° del Grupo A con 9 puntos y viene de ganarle 2 a 0 a Ecuador por los 16avos de final.

Por su parte, Inglaterra quedó 1° del Grupo L y en los 16avos de final le ganó 2 a 1 a la República Democrática del Congo.

Cuándo y contra quién juega el ganador de México vs Inglaterra en los cuartos de final

El ganador del duelo entre México e Inglaterra jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Brasil y Noruega, el sábado 11 de julio a las 18:00hs en el Miami Stadium.

Octavos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

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