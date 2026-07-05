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Fixture Mundial 2026: todos los partidos del domingo 5 de julio por los octavos de final, horarios y dónde verlos

La Copa del Mundo sigue su rumbo con los 8vos y este domingo 5 de julio se juegan dos encuentros, con Brasil, Noruega, México e Inglaterra como protagonistas. Conocé cómo ver los partidos en vivo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Brasil le ganó a Japón por los 16avos.
Brasil le ganó a Japón por los 16avos. Foto: REUTERS
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El Mundial 2026 sigue su rumbo con los octavos de final, que este domingo 5 de julio nos regala dos partidos, en los que juegan Brasil, Noruega, México e Inglaterra. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este domingo 5 de julio

Este domingo 5 de julio juegan Brasil vs Noruega y México vs Inglaterra.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Brasil vs Noruega - 17:00hs - New York New Jersey Stadium
  • México vs Inglaterra - 21:00hs - México City Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Brasil vs Noruega: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • México vs Inglaterra: Telecentro 4K, Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Brasil y Noruega a los octavos de final del Mundial 2026

Brasil terminó 1° del Grupo B con 7 puntos y viene de ganarle 2 a 1 a Japón en los 16avos de final.

Por su parte, Noruega quedó 2° del Grupo I y en los 16avos de final le ganó 2 a 1 a Costa de Marfil.

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Cuándo y contra quién juega el ganador de Brasil vs Noruega en los cuartos de final

El ganador del duelo entre Brasil y Noruega jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre México e Inglaterra, el sábado 11 de julio a las 18:00hs en el Miami Stadium.

Mundial 2026, Noruega vs. Costa de Marfil.
Noruega le ganó a Costa de Marfil en los 16avos. Foto: EFE

Cómo llegaron México e Inglaterra a los octavos de final del Mundial 2026

México terminó 1° del Grupo A con 9 puntos y viene de ganarle 2 a 0 a Ecuador por los 16avos de final.

Por su parte, Inglaterra quedó 1° del Grupo L y en los 16avos de final le ganó 2 a 1 a la República Democrática del Congo.

Cuándo y contra quién juega el ganador de México vs Inglaterra en los cuartos de final

El ganador del duelo entre México e Inglaterra jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Brasil y Noruega, el sábado 11 de julio a las 18:00hs en el Miami Stadium.

Octavos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26.

Mundial 2026Selección BrasilSelección NoruegaSelección InglaterraSelección México
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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