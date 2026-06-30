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Fixture Mundial 2026: todos los partidos del martes 30 de junio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

Después de la fase de grupos, la Copa del Mundo sigue su rumbo con la instancia de eliminación. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Kylian Mbappé; Francia vs Senegal.
Kylian Mbappé; Francia vs Senegal. Foto: REUTERS
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Después de una emocionante fase de grupos, el Mundial 2026 sigue su rumbo con los 16avos de final, instancia inédita en una Copa del Mundo debido a la extensión de equipos que posee esta edición. Este martes 30 de junio habrá 3 partidos, con la participación de Noruega, Francia y México. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este lunes 29 de junio

Este martes de junio juegan Costa de Marfil vs Noruega, Francia vs Suecia y México vs Ecuador.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Costa de Marfil vs Noruega - 14:00hs - Dallas Stadium
  • Francia vs Suecia - 18:00hs - New York New Jersey Stadium
  • México vs Ecuador - 22:00hs - México City Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Costa de Marfil vs Noruega: Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Francia vs Suecia: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • México vs Ecuador: DSports (109 y 995), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Costa de Marfil y Noruega a los 16avos de final del Mundial 2026

Costa de Marfil clasificó a los 16avos de final tras terminar 2° del Grupo E con 6 puntos, luego de ganarle 1 a 0 a Ecuador, perder 2 a 1 con Alemania y triunfar 2 a 0 ante Curazao.

Por su parte, Noruega quedó 2° del Grupo I con 6 puntos, tras golear 4 a 1 a Irak, ganarle 3 a 2 a Senegal y perder 4 a 1 con Francia.

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Cuándo y contra quién juega el ganador de Costa de Marfil vs Noruega en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra Brasil -que viene de ganarle a Japón 2 a 1- el domingo 5 de julio a las 17:00hs en el New York New Jersey Stadium.

Noruega en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cómo llegaron Francia y Suecia a los 16avos de final del Mundial 2026

Francia clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo I con 9 puntos, luego de ganarle 3 a 1 a Senegal, 3 a 0 a Irak y 4 a 1 a Noruega.

Por su parte, Suecia quedó 3° del Grupo F con 4 puntos, tras golear 5 a 1 a Túnez, perder 5 a 1 con Países Bajos y empatar 1 a 1 contra Japón.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Francia vs Suecia en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Francia y Suecia jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay -que eliminó a Alemania por penales- el sábado 4 de julio a las 18:00hs en el Philadelphia Stadium.

Cómo llegaron México y Ecuador a los 16avos de final del Mundial 2026

México clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo A con 9 puntos, luego de ganarle 2 a 0 a Sudáfrica, 1 a 0 a Corea del Sur y 3 a 0 a República Checa.

Por su parte, Ecuador quedó 3° del Grupo E con 4 puntos, tras perder 1 a 0 con Costa de Marfil, empatar 0 a 0 con Curazao y ganarle 2 a 1 a Alemania.

Cuándo y contra quién juega el ganador de México vs Ecuador en los 8vos de final

El ganador del duelo entre México y Ecuador jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra el ganador de Inglaterra y RD del Congo, el domingo 5 de julio a las 21 en el México City Stadium.

16avos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

Mundial 2026Selección Costa de MarfilSelección NoruegaSelección FranciaSelección SueciaSelección MéxicoSelección Ecuador
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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