Fixture Mundial 2026: todos los partidos del martes 30 de junio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

Kylian Mbappé; Francia vs Senegal. Foto: REUTERS

Después de una emocionante fase de grupos, el Mundial 2026 sigue su rumbo con los 16avos de final, instancia inédita en una Copa del Mundo debido a la extensión de equipos que posee esta edición. Este martes 30 de junio habrá 3 partidos, con la participación de Noruega, Francia y México. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este lunes 29 de junio

Este martes de junio juegan Costa de Marfil vs Noruega, Francia vs Suecia y México vs Ecuador.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Costa de Marfil vs Noruega - 14:00hs - Dallas Stadium

Francia vs Suecia - 18:00hs - New York New Jersey Stadium

México vs Ecuador - 22:00hs - México City Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Costa de Marfil vs Noruega : Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Francia vs Suecia : TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

México vs Ecuador: DSports (109 y 995), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Costa de Marfil y Noruega a los 16avos de final del Mundial 2026

Costa de Marfil clasificó a los 16avos de final tras terminar 2° del Grupo E con 6 puntos, luego de ganarle 1 a 0 a Ecuador, perder 2 a 1 con Alemania y triunfar 2 a 0 ante Curazao.

Por su parte, Noruega quedó 2° del Grupo I con 6 puntos, tras golear 4 a 1 a Irak, ganarle 3 a 2 a Senegal y perder 4 a 1 con Francia.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Costa de Marfil vs Noruega en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra Brasil -que viene de ganarle a Japón 2 a 1- el domingo 5 de julio a las 17:00hs en el New York New Jersey Stadium.

Noruega en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cómo llegaron Francia y Suecia a los 16avos de final del Mundial 2026

Francia clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo I con 9 puntos, luego de ganarle 3 a 1 a Senegal, 3 a 0 a Irak y 4 a 1 a Noruega.

Por su parte, Suecia quedó 3° del Grupo F con 4 puntos, tras golear 5 a 1 a Túnez, perder 5 a 1 con Países Bajos y empatar 1 a 1 contra Japón.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Francia vs Suecia en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Francia y Suecia jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay -que eliminó a Alemania por penales- el sábado 4 de julio a las 18:00hs en el Philadelphia Stadium.

Cómo llegaron México y Ecuador a los 16avos de final del Mundial 2026

México clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo A con 9 puntos, luego de ganarle 2 a 0 a Sudáfrica, 1 a 0 a Corea del Sur y 3 a 0 a República Checa.

Por su parte, Ecuador quedó 3° del Grupo E con 4 puntos, tras perder 1 a 0 con Costa de Marfil, empatar 0 a 0 con Curazao y ganarle 2 a 1 a Alemania.

Cuándo y contra quién juega el ganador de México vs Ecuador en los 8vos de final

El ganador del duelo entre México y Ecuador jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra el ganador de Inglaterra y RD del Congo, el domingo 5 de julio a las 21 en el México City Stadium.

16avos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

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