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Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Bélgica y Senegal por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Bélgica vs Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026.
Bélgica vs Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Bélgica y Senegal válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 17:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Seattle de Seattle.

Bélgica vs Senegal por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

Formación confirmada de Bélgica

Titulares

  • (1) Thibaut Courtois
  • (21) Timothy Castagne
  • (5) Maxim De Cuyper
  • (4) Brandon Mechele
  • (3) Arthur Theate
  • (7) Kevin De Bruyne
  • (11) Jeremy Doku
  • (8) Youri Tielemans
  • (10) Leandro Trossard
  • (20) Hans Vanaken
  • (17) Charles De Ketelaere

Suplentes

  • (12) Senne Lammens
  • (13) Mike Penders
  • (16) Koni De Winter
  • (15) Thomas Meunier
  • (25) Nathan Ngoy
  • (18) Joaquin Seys
  • (24) Amadou Onana
  • (19) Diego Moreira
  • (6) Axel Witsel
  • (23) Nicolas Raskin
  • (22) Alexis Saelemaekers
  • (26) Matías Fernández Pardo
  • (9) Romelu Lukaku
  • (14) Dodi Lukebakio

Entrenador: Rudi García

Formación confirmada de Senegal

Titulares

  • (23) Mory Diaw
  • (6) Pathé Ciss
  • (15) Krépin Diatta
  • (14) Ismail Jakobs
  • (19) Moussa Niakhaté
  • (21) Habib Diarra
  • (5) Idrissa Gueye
  • (26) Pape Gueye
  • (13) Iliman Ndiaye
  • (10) Sadio Mané
  • (18) Ismaïla Sarr

Suplentes

  • (1) Yehvann Diouf
  • (3) Kalidou Koulibaly
  • (25) El Hadji Malick Diouf
  • (24) Antoine Mendy
  • (2) Mamadou Sarr
  • (4) Abdoulaye Seck
  • (8) Lamine Camara
  • (22) Bara Ndiaye
  • (17) Pape Matar Sarr
  • (7) Assane Diao
  • (9) Bamba Dieng
  • (11) Nicolas Jackson
  • (20) Ibrahim Mbaye
  • (12) Cherif Ndiaye

Entrenador: Pape Thiaw

¿Quién transmite el partido de Bélgica y Senegal?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Bélgica recibe a Senegal en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección BélgicaSelección SenegalMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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