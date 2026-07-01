Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Bélgica vs Senegal por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
Formación confirmada de Bélgica
Titulares
- (1) Thibaut Courtois
- (21) Timothy Castagne
- (5) Maxim De Cuyper
- (4) Brandon Mechele
- (3) Arthur Theate
- (7) Kevin De Bruyne
- (11) Jeremy Doku
- (8) Youri Tielemans
- (10) Leandro Trossard
- (20) Hans Vanaken
- (17) Charles De Ketelaere
Suplentes
- (12) Senne Lammens
- (13) Mike Penders
- (16) Koni De Winter
- (15) Thomas Meunier
- (25) Nathan Ngoy
- (18) Joaquin Seys
- (24) Amadou Onana
- (19) Diego Moreira
- (6) Axel Witsel
- (23) Nicolas Raskin
- (22) Alexis Saelemaekers
- (26) Matías Fernández Pardo
- (9) Romelu Lukaku
- (14) Dodi Lukebakio
Entrenador: Rudi García
Formación confirmada de Senegal
Titulares
- (23) Mory Diaw
- (6) Pathé Ciss
- (15) Krépin Diatta
- (14) Ismail Jakobs
- (19) Moussa Niakhaté
- (21) Habib Diarra
- (5) Idrissa Gueye
- (26) Pape Gueye
- (13) Iliman Ndiaye
- (10) Sadio Mané
- (18) Ismaïla Sarr
Suplentes
- (1) Yehvann Diouf
- (3) Kalidou Koulibaly
- (25) El Hadji Malick Diouf
- (24) Antoine Mendy
- (2) Mamadou Sarr
- (4) Abdoulaye Seck
- (8) Lamine Camara
- (22) Bara Ndiaye
- (17) Pape Matar Sarr
- (7) Assane Diao
- (9) Bamba Dieng
- (11) Nicolas Jackson
- (20) Ibrahim Mbaye
- (12) Cherif Ndiaye
Entrenador: Pape Thiaw
¿Quién transmite el partido de Bélgica y Senegal?
Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Bélgica recibe a Senegal en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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