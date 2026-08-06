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Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (15 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 6 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
18°
Viento
Norte 16 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Suroeste 31 - 83 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Sur 26 - 54 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 39 - 84 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 15 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:30
Horas de luz10h 44m
Fase lunarMenguante
Iluminación44%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:46 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 15 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 39 - 84 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 18° 18° Noreste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
04:00 18° 18° Noreste 14 - 25 km/h 0% Cubierto
05:00 18° 18° Noreste 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 18° 18° Noreste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
07:00 18° 18° Noreste 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 18° 18° Noreste 16 - 29 km/h 0% Cubierto
09:00 18° 18° Norte 16 - 30 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Suroeste 10 - 33 km/h 60% 3.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
11:00 18° 18° Suroeste 7 - 34 km/h 90% 8.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
12:00 18° 18° Suroeste 15 - 30 km/h 90% 3.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
13:00 19° 19° Suroeste 33 - 68 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Suroeste 37 - 76 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Suroeste 34 - 73 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Suroeste 39 - 80 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Suroeste 31 - 83 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Suroeste 29 - 67 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Suroeste 30 - 58 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Sur 30 - 58 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Sur 28 - 57 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Sur 26 - 54 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Sur 25 - 51 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Sur 20 - 47 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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