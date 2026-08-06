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Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 29°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 29° que se sentirá con más fuerza a las 14h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 6 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
19°
Viento
Norte 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Sur 28 - 86 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Sureste 15 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 43 - 88 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 29°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:50
Horas de luz10h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación44%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:55 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 10h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 43 - 88 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Noroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 18° 18° Noroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 17° 17° Norte 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 17° 17° Norte 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
05:00 16° 16° Norte 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 17° 17° Norte 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 17° 17° Norte 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
08:00 18° 18° Norte 17 - 30 km/h 0% Soleado
09:00 19° 19° Norte 14 - 30 km/h 0% Soleado
10:00 22° 22° Noreste 3 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 24° 25° Norte 3 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 26° 27° Suroeste 5 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 27° 28° Suroeste 20 - 43 km/h 0% Soleado
14:00 29° 29° Sur 34 - 65 km/h 0% Soleado
15:00 27° 27° Sur 41 - 82 km/h 0% Soleado
16:00 27° 27° Sur 43 - 86 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 24° 25° Sur 28 - 86 km/h 0% Soleado
18:00 23° 25° Sureste 22 - 54 km/h 0% Soleado
19:00 21° 21° Sureste 19 - 41 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Sureste 19 - 37 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Sureste 17 - 37 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Sureste 15 - 32 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Sureste 11 - 27 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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