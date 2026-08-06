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Temperaturas y lluvias en Tierra del Fuego: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 2°. Sin lluvias, el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -1° para este 6 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 7 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 8 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Norte 5 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 10 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 2°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:12
Puesta del sol18:06
Horas de luz8h 54m
Fase lunarMenguante
Iluminación44%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:12 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 8h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 10 - 29 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 5 - 17 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Norte 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Norte 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Norte 10 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Norte 10 - 29 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 9 - 29 km/h 0% Cubierto
17:00 Norte 8 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noreste 7 - 27 km/h 0% Cubierto
19:00 Noreste 8 - 27 km/h 0% Cubierto
20:00 Norte 7 - 27 km/h 0% Cubierto
21:00 Norte 5 - 24 km/h 0% Cubierto
22:00 Norte 5 - 22 km/h 0% Cubierto
23:00 Norte 4 - 20 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
24:00 Norte 4 - 18 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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