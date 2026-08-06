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Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -3° y una máxima de 4°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -3° para este 6 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
-1°
Viento
Noreste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Noreste 16 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
-2°
Viento
Noroeste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de .

Viento: 20 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -2°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 4°
Mínima: -3°
Sensación Térmica: -5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:05
Puesta del sol18:20
Horas de luz9h 15m
Fase lunarMenguante
Iluminación44%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:05 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 9h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 20 - 35 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 -2° -2° Noroeste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
04:00 -2° -2° Noroeste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
05:00 -2° -2° Noroeste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
06:00 -2° -2° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Cubierto
07:00 -2° -2° Norte 6 - 11 km/h 0% Cubierto
08:00 -2° -2° Noreste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
09:00 -1° -1° Noreste 12 - 20 km/h 0% Cubierto
10:00 Noreste 15 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 Norte 18 - 30 km/h 0% Cubierto
12:00 Noreste 18 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Norte 19 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Noreste 20 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Noreste 20 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Noreste 20 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Noreste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Noreste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Norte 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
21:00 -1° -1° Norte 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 -2° -2° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 -2° -2° Noroeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 -3° -3° Oeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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