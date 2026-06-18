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Agenda Mundial 2026: todos los partidos del jueves 18 de junio de los grupos A y B, horarios y dónde verlos

La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo pone primera. Los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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México vuelve a jugar tras vencer a Sudáfrica en el partido inaugural.
México vuelve a jugar tras vencer a Sudáfrica en el partido inaugural. Foto: Instagram @gil_morita
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La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 pone primera y con los anfitriones México y Canadá como protagonistas, enfrentando a Corea del Sur y Qatar, respectivamente. En esa línea, los Grupos A y B de la Copa del Mundo ya empiezan a definirse. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este miércoles 17 de junio

Este miércoles 17 de junio juegan República Checa vs Sudáfrica y México vs Corea del Sur por el Grupo A; y Suiza vs Bosnia y Herzegovina y Canadá vs Qatar por el Grupo B.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • República Checa vs Sudáfrica - 13:00hs - Atlanta Stadium
  • Suiza vs Bosnia y Herzegovina - 16:00 - Los Angeles Stadium
  • Canadá vs Qatar - 19:00 - BC Place Vancouver
  • México vs Corea del Sur - 22:00 - Guadalajara Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • República Checa vs Sudáfrica: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Suiza vs Bosnia y Herzegovina: Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Canadá vs Qatar: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • México vs Corea del Sur: TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo está conformado el Grupo A del Mundial 2026

El Grupo A del Mundial 2026 está conformado por México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

méxico sudáfrica mundial 2026
Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Cómo fue la primera fecha del Grupo A

En la primera fecha, México le ganó 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural, mientras que Corea del Sur triunfó 2 a 1 contra República Checa.

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Cómo está la tabla del Grupo A

  1. México: 3 pts
  2. Corea del Sur: 3 pts
  3. República Checa: 0 pts
  4. Sudáfrica: 0 pts

Próximos partidos del Grupo A en el Mundial 2026

La próxima fecha del Grupo A del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

  • República Checa vs México: miércoles 24 de junio a las 22:00hs en el Estadio Azteca
  • Sudáfrica vs Corea del Sur: miércoles 24 de junio a las 22:00hs en el Estadio Monterrey

Cómo está conformado el Grupo B del Mundial 2026

El Grupo B del Mundial 2026 está conformado por Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.

Cómo fue la primera fecha del Grupo B

Canadá empató 1 a 1 ante Bosnia y Herzegovina, mismo resultado que Qatar vs Suiza.

Cómo está la tabla del Grupo A

  1. Canadá: 1 pts
  2. Bosnia y Herzegovina: 1 pts
  3. Suiza: 1 pts
  4. Qatar: 1 pts

Próximos partidos del Grupo B en el Mundial 2026

La próxima fecha del Grupo B del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

  • Bosnia y Herzegovina vs Qatar: miércoles 24 de junio a las 16:00hs en el Lumen Field de Seattle
  • Suiza vs Canadá: miércoles 24 de junio a las 16:00hs en el Estadio BC Place de Vancouver

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

Mundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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