Agenda Mundial 2026: todos los partidos del jueves 18 de junio de los grupos A y B, horarios y dónde verlos

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 pone primera y con los anfitriones México y Canadá como protagonistas, enfrentando a Corea del Sur y Qatar, respectivamente. En esa línea, los Grupos A y B de la Copa del Mundo ya empiezan a definirse. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.
Mundial 2026: quién juega este miércoles 17 de junio
Este miércoles 17 de junio juegan República Checa vs Sudáfrica y México vs Corea del Sur por el Grupo A; y Suiza vs Bosnia y Herzegovina y Canadá vs Qatar por el Grupo B.
Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios
- República Checa vs Sudáfrica - 13:00hs - Atlanta Stadium
- Suiza vs Bosnia y Herzegovina - 16:00 - Los Angeles Stadium
- Canadá vs Qatar - 19:00 - BC Place Vancouver
- México vs Corea del Sur - 22:00 - Guadalajara Stadium
Dónde ver en vivo el Mundial 2026
- República Checa vs Sudáfrica: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- Suiza vs Bosnia y Herzegovina: Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- Canadá vs Qatar: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- México vs Corea del Sur: TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
Cómo está conformado el Grupo A del Mundial 2026
El Grupo A del Mundial 2026 está conformado por México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
Cómo fue la primera fecha del Grupo A
En la primera fecha, México le ganó 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural, mientras que Corea del Sur triunfó 2 a 1 contra República Checa.
Cómo está la tabla del Grupo A
- México: 3 pts
- Corea del Sur: 3 pts
- República Checa: 0 pts
- Sudáfrica: 0 pts
Próximos partidos del Grupo A en el Mundial 2026
La próxima fecha del Grupo A del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:
Fecha 3
- República Checa vs México: miércoles 24 de junio a las 22:00hs en el Estadio Azteca
- Sudáfrica vs Corea del Sur: miércoles 24 de junio a las 22:00hs en el Estadio Monterrey
Cómo está conformado el Grupo B del Mundial 2026
El Grupo B del Mundial 2026 está conformado por Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.
Cómo fue la primera fecha del Grupo B
Canadá empató 1 a 1 ante Bosnia y Herzegovina, mismo resultado que Qatar vs Suiza.
Cómo está la tabla del Grupo A
- Canadá: 1 pts
- Bosnia y Herzegovina: 1 pts
- Suiza: 1 pts
- Qatar: 1 pts
Próximos partidos del Grupo B en el Mundial 2026
La próxima fecha del Grupo B del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:
Fecha 3
- Bosnia y Herzegovina vs Qatar: miércoles 24 de junio a las 16:00hs en el Lumen Field de Seattle
- Suiza vs Canadá: miércoles 24 de junio a las 16:00hs en el Estadio BC Place de Vancouver
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