Agenda Mundial 2026: todos los partidos del jueves 18 de junio de los grupos A y B, horarios y dónde verlos

México vuelve a jugar tras vencer a Sudáfrica en el partido inaugural. Foto: Instagram @gil_morita

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 pone primera y con los anfitriones México y Canadá como protagonistas, enfrentando a Corea del Sur y Qatar, respectivamente. En esa línea, los Grupos A y B de la Copa del Mundo ya empiezan a definirse. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este miércoles 17 de junio

Este miércoles 17 de junio juegan República Checa vs Sudáfrica y México vs Corea del Sur por el Grupo A; y Suiza vs Bosnia y Herzegovina y Canadá vs Qatar por el Grupo B.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

República Checa vs Sudáfrica - 13:00hs - Atlanta Stadium

Suiza vs Bosnia y Herzegovina - 16:00 - Los Angeles Stadium

Canadá vs Qatar - 19:00 - BC Place Vancouver

México vs Corea del Sur - 22:00 - Guadalajara Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

República Checa vs Sudáfrica : TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Suiza vs Bosnia y Herzegovina : Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Canadá vs Qatar : DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

México vs Corea del Sur: TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo está conformado el Grupo A del Mundial 2026

El Grupo A del Mundial 2026 está conformado por México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Cómo fue la primera fecha del Grupo A

En la primera fecha, México le ganó 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural, mientras que Corea del Sur triunfó 2 a 1 contra República Checa.

Cómo está la tabla del Grupo A

México: 3 pts Corea del Sur: 3 pts República Checa: 0 pts Sudáfrica: 0 pts

Próximos partidos del Grupo A en el Mundial 2026

La próxima fecha del Grupo A del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

República Checa vs México: miércoles 24 de junio a las 22:00hs en el Estadio Azteca

Sudáfrica vs Corea del Sur: miércoles 24 de junio a las 22:00hs en el Estadio Monterrey

Cómo está conformado el Grupo B del Mundial 2026

El Grupo B del Mundial 2026 está conformado por Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.

Cómo fue la primera fecha del Grupo B

Canadá empató 1 a 1 ante Bosnia y Herzegovina, mismo resultado que Qatar vs Suiza.

Cómo está la tabla del Grupo A

Canadá: 1 pts Bosnia y Herzegovina: 1 pts Suiza: 1 pts Qatar: 1 pts

Próximos partidos del Grupo B en el Mundial 2026

La próxima fecha del Grupo B del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

Bosnia y Herzegovina vs Qatar: miércoles 24 de junio a las 16:00hs en el Lumen Field de Seattle

Suiza vs Canadá: miércoles 24 de junio a las 16:00hs en el Estadio BC Place de Vancouver

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