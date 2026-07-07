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Suiza vs. Colombia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Suiza y Colombia por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Suiza vs Colombia, por los 8vos de final.
Suiza vs Colombia, por los 8vos de final. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Suiza choca ante Colombia, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio BC Place Stadium ya está lista para que el balón comience a moverse a las 17:00, y tú no te lo puedes perder.

Suiza vs Colombia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

Formación confirmada de Suiza

Titulares

  • (1) Gregor Kobel
  • (5) Manuel Akanji
  • (4) Nico Elvedi
  • (13) Ricardo Rodrí­guez
  • (6) Denis Zakaria
  • (8) Remo Freuler
  • (14) Ardon Jashari
  • (11) Dan Ndoye
  • (22) Fabian Rieder
  • (10) Granit Xhaka
  • (7) Breel Embolo

Suplentes

  • (21) Marvin Keller
  • (12) Yvon Mvogo
  • (24) Aurele Amenda
  • (18) Eray Cömert
  • (2) Miro Muheim
  • (3) Silvan Widmer
  • (15) Djibril Sow
  • (23) Zeki Amdouni
  • (16) Christian Fassnacht
  • (26) Cedric Itten
  • (19) Noah Okafor
  • (17) Ruben Vargas

Entrenador: Murat Yakin

Formación confirmada de Colombia

Titulares

  • (12) Camilo Vargas
  • (3) Jhon Lucumí
  • (17) Johan Mojica
  • (2) Daniel Muñoz
  • (23) Dávinson Sánchez
  • (11) Jhon Arias
  • (16) Jefferson Lerma
  • (14) Gustavo Puerta
  • (7) Luis Díaz
  • (10) James Rodrí­guez
  • (25) Luis Suárez

Suplentes

  • (24) Álvaro Montero
  • (1) David Ospina
  • (4) Santiago Arias
  • (18) Willer Ditta
  • (22) Deiver Machado
  • (13) Yerry Mina
  • (8) Jorge Carrascal
  • (5) Kevin Castaño
  • (6) Richard Rios
  • (15) Juan Portilla
  • (20) Juan Fernando Quintero
  • (21) Jaminton Campaz
  • (9) Jhon Córdoba
  • (26) Andrés Gómez
  • (19) Juan Hernández

Entrenador: Néstor Lorenzo

¿Quién transmite el partido de Suiza y Colombia?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Suiza vs. Colombia por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Suiza recibe a Colombia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección SuizaSelección ColombiaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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