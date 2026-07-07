Suiza vs. Colombia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Suiza vs Colombia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
Formación confirmada de Suiza
Titulares
- (1) Gregor Kobel
- (5) Manuel Akanji
- (4) Nico Elvedi
- (13) Ricardo Rodríguez
- (6) Denis Zakaria
- (8) Remo Freuler
- (14) Ardon Jashari
- (11) Dan Ndoye
- (22) Fabian Rieder
- (10) Granit Xhaka
- (7) Breel Embolo
Suplentes
- (21) Marvin Keller
- (12) Yvon Mvogo
- (24) Aurele Amenda
- (18) Eray Cömert
- (2) Miro Muheim
- (3) Silvan Widmer
- (15) Djibril Sow
- (23) Zeki Amdouni
- (16) Christian Fassnacht
- (26) Cedric Itten
- (19) Noah Okafor
- (17) Ruben Vargas
Entrenador: Murat Yakin
Formación confirmada de Colombia
Titulares
- (12) Camilo Vargas
- (3) Jhon Lucumí
- (17) Johan Mojica
- (2) Daniel Muñoz
- (23) Dávinson Sánchez
- (11) Jhon Arias
- (16) Jefferson Lerma
- (14) Gustavo Puerta
- (7) Luis Díaz
- (10) James Rodríguez
- (25) Luis Suárez
Suplentes
- (24) Álvaro Montero
- (1) David Ospina
- (4) Santiago Arias
- (18) Willer Ditta
- (22) Deiver Machado
- (13) Yerry Mina
- (8) Jorge Carrascal
- (5) Kevin Castaño
- (6) Richard Rios
- (15) Juan Portilla
- (20) Juan Fernando Quintero
- (21) Jaminton Campaz
- (9) Jhon Córdoba
- (26) Andrés Gómez
- (19) Juan Hernández
Entrenador: Néstor Lorenzo
¿Quién transmite el partido de Suiza y Colombia?
Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Suiza vs. Colombia por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Suiza recibe a Colombia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Suiza vs Colombia en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Suiza y Colombia por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.