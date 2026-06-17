Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Argentina vs. Argelia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Argentina vs Argelia, por el Grupo J del Mundial 2026.
Argentina vs Argelia, por el Grupo J del Mundial 2026. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Argentina choca ante Argelia, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Kansas City ya está lista para que el balón comience a moverse a las 22:00, y tú no te lo puedes perder.

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

Formación confirmada de Argentina

Titulares

  • (23) Emiliano Martínez
  • (6) Lisandro Martínez
  • (25) Facundo Medina
  • (4) Gonzalo Montiel
  • (13) Cristian Romero
  • (7) Rodrigo De Paul
  • (24) Enzo Fernández
  • (20) Alexis Mac Allister
  • (16) Thiago Almada
  • (22) Lautaro Martínez
  • (10) Lionel Messi

Suplentes

  • (1) Juan Musso
  • (12) Gerónimo Rulli
  • (26) Nahuel Molina
  • (19) Nicolás Otamendi
  • (2) Marcos Senesi
  • (3) Nicolás Tagliafico
  • (8) Valentín Barco
  • (15) Nicolás González
  • (11) Giovani Lo Celso
  • (14) Exequiel Palacios
  • (5) Leandro Paredes
  • (9) Julián Álvarez
  • (21) José Manuel López
  • (18) Nicolás Paz
  • (17) Giuliano Simeone

Entrenador: Lionel Scaloni

Formación confirmada de Argelia

Titulares

  • (23) Luca Zidane
  • (15) Rayan Ait Nouri
  • (17) Rafik Belghali
  • (2) Aissa Mandi
  • (21) Ramy Bensebaini
  • (19) Nabil Bentaleb
  • (14) Hicham Boudaoui
  • (22) Ibrahim Maza
  • (10) Fares Chaibi
  • (9) Amine Gouiri
  • (11) Anis Hadj Moussa

Suplentes

  • (16) Oussama Benbot
  • (1) Melvin Mastil
  • (3) Achref Abada
  • (5) Zineddine Belaid
  • (26) Samir Chergui
  • (13) Jaouen Hadjam
  • (4) Mohamed Tougai
  • (8) Houssem Aouar
  • (24) Yassine Titraoui
  • (6) Ramiz Zerrouki
  • (18) Mohamed Amoura
  • (12) Nadhir Benbouali
  • (20) Adil Boulbina
  • (25) Fares Ghedjemis
  • (7) Riyad Mahrez

Entrenador: Vladimir Petkovic

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Argentina y Argelia?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, Disney+ Premium, Telefe, TV Pública AR, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Argentina recibe a Argelia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 22:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Sumar puntos en el Prode, una misión imposible:los memes de los hinchas que no pegan una en este Mundial 2026

Sumar puntos en el Prode, una misión imposible: los memes de los hinchas que no pegan una en este Mundial 2026
Los resultados inesperados del Mundial 2026 hicieron estallar las redes sociales con memes sobre quienes no logran sumar puntos en el Prode.

Resultados inesperados, batacazos y partidos que rompieron todos los pronósticos convirtieron al Prode del Mundial 2026 en un verdadero dolor de cabeza para los hinchas. Ante la dificultad para acertar los marcadores, las redes sociales se llenaron de memes que reflejan, con mucho humor, la frustración de quienes no logran sumar puntos.

Leer la nota completa
Selección ArgentinaSelección ArgeliaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Con doblete de Kylian Mbappé, Francia le ganó 3 a 1 a Senegal por el Grupo I del Mundial 2026

    Con doblete de Kylian Mbappé, Francia le ganó 3 a 1 a Senegal por el Grupo I del Mundial 2026

  2. Mundial 2026:con un doblete de Erling Haaland, Noruega le ganó 4 a 1 a Irak por el Grupo I

    Mundial 2026: con un doblete de Erling Haaland, Noruega le ganó 4 a 1 a Irak por el Grupo I

  3. Mundial 2026:Uruguay no pudo con Arabia Saudita y empató 1 a 1 por el Grupo H

    Mundial 2026: Uruguay no pudo con Arabia Saudita y empató 1 a 1 por el Grupo H

  4. Decepción Mundial:España no pudo con Cabo Verde y empató 0 a 0 en su debut en el Grupo H

    Decepción Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empató 0 a 0 en su debut en el Grupo H

  5. Mundial 2026:Canadá no pudo con Bosnia y empató 1 a 1 en su estreno como sede de la Copa del Mundo

    Mundial 2026: Canadá no pudo con Bosnia y empató 1 a 1 en su estreno como sede de la Copa del Mundo
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno endurece los controles migratorios:expulsó a 14.000 extranjeros

El Gobierno endurece los controles migratorios: expulsó a 14.000 extranjeros

Alerta por falta de fondos de PAMI:clínicas amenazan con cortes de servicios y los jubilados podrían quedar sin atención

Por qué la Justicia advirtió con revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner:la intimación de Tribunales

¿Hay paro de colectivos? La decisión que podría impactar en el transporte público tras la reapertura de paritarias entre la UTA y el Gobierno

Economía

Hamburguesas a $299:cuándo, cómo comprar y qué locales participan de esta promoción única

Hamburguesas a $299: cuándo, cómo comprar y qué locales participan de esta promoción única

Por qué la Justicia advirtió con revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner:la intimación de Tribunales

El Banco Mundial otorgó un aval financiero por 2000 millones de dólares para la Argentina

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo 2026 y 6 de cada 10 máquinas están paralizadas

Internacionales

Unirá Argentina y Chile:el megaproyecto bioceánico de 9.600 millones de dólares que busca cruzar la Cordillera en tren

Unirá Argentina y Chile: el megaproyecto bioceánico de 9.600 millones de dólares que busca cruzar la Cordillera en tren

Investigan un presunto incidente entre un buque de guerra ruso y un yate británico en el Canal de la Mancha

Donald Trump se mostró molesto con las acciones de Netanyahu en el Líbano y le pidió “responsabilidad”

Trump y una letal advertencia contra Irán:“Si tienen un arma nuclear caerá el infierno sobre ellos”