Argentina vs. Argelia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
Formación confirmada de Argentina
Titulares
- (23) Emiliano Martínez
- (6) Lisandro Martínez
- (25) Facundo Medina
- (4) Gonzalo Montiel
- (13) Cristian Romero
- (7) Rodrigo De Paul
- (24) Enzo Fernández
- (20) Alexis Mac Allister
- (16) Thiago Almada
- (22) Lautaro Martínez
- (10) Lionel Messi
Suplentes
- (1) Juan Musso
- (12) Gerónimo Rulli
- (26) Nahuel Molina
- (19) Nicolás Otamendi
- (2) Marcos Senesi
- (3) Nicolás Tagliafico
- (8) Valentín Barco
- (15) Nicolás González
- (11) Giovani Lo Celso
- (14) Exequiel Palacios
- (5) Leandro Paredes
- (9) Julián Álvarez
- (21) José Manuel López
- (18) Nicolás Paz
- (17) Giuliano Simeone
Entrenador: Lionel Scaloni
Formación confirmada de Argelia
Titulares
- (23) Luca Zidane
- (15) Rayan Ait Nouri
- (17) Rafik Belghali
- (2) Aissa Mandi
- (21) Ramy Bensebaini
- (19) Nabil Bentaleb
- (14) Hicham Boudaoui
- (22) Ibrahim Maza
- (10) Fares Chaibi
- (9) Amine Gouiri
- (11) Anis Hadj Moussa
Suplentes
- (16) Oussama Benbot
- (1) Melvin Mastil
- (3) Achref Abada
- (5) Zineddine Belaid
- (26) Samir Chergui
- (13) Jaouen Hadjam
- (4) Mohamed Tougai
- (8) Houssem Aouar
- (24) Yassine Titraoui
- (6) Ramiz Zerrouki
- (18) Mohamed Amoura
- (12) Nadhir Benbouali
- (20) Adil Boulbina
- (25) Fares Ghedjemis
- (7) Riyad Mahrez
Entrenador: Vladimir Petkovic
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
Los mejores memes de Argentina-Argelia por el Grupo J del Mundial 2026:la “Scaloneta” contra el mundo
Como suele ocurrir cada vez que la “Albiceleste” sale a escena, los hinchas argentinos activaron el “modo meme” desde temprano, con posteos que combinan ansiedad, ilusión y ese humor bien criollo que convierte cualquier previa en un espectáculo paralelo.
Selección Argentina en el Mundial 2026:lo más importante del debut ante Argelia por el Grupo J
Empezó el sueño mundialista de los dirigidos por Lionel Scaloni. Todo lo que dejó la preparación de la “Albiceleste” por el duelo en el Kansas City Stadium.
¿Quién transmite el partido de Argentina y Argelia?
Argentina: DGO, Disney+ Premium, Telefe, TV Pública AR, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Argentina recibe a Argelia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 22:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Por qué la Selección Argentina juega con una camiseta diferente contra Argelia:el detalle que diferencia a cada jugador
No todos los futbolistas utilizan la misma indumentaria en esta Copa del Mundo. La razón detrás de este cambio y cómo afecta a Lionel Messi y compañía.
Más allá del fútbol:curiosidades sobre Argelia, la potencia africana que se enfrenta con Argentina en el Mundial 2026
La Selección Argentina debuta en la Copa del Mundo y su primer rival del grupo J invita a descubrir un país lleno de contrastes: extenso como pocos, ligeramente poblado, rico en historia y con un presente atravesado por los hidrocarburos. Los datos que lo hacen un país fascinante.
Un Mundial 2026 casi sin argentinos:por qué las reservas están un 40% por abajo de Qatar 2022
Así lo revelaron en el congreso anual de Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo. Los motivos detrás de la baja demanda en los hinchas argentinos.
Picadas para hinchas:ideas rápidas para alentar a la Selección Argentina desde casa
No hay nada mejor que disfrutar de un buen partido de la Albiceleste y más acompañado de una picada deliciosa. Desde los clásicos quesos y fiambres hasta opciones más creativas, estas 5 ideas prácticas y fáciles son perfectas para sorprender a tus invitados.
Szymon Marciniak, el árbitro del debut de Argentina en el Mundial:los antecedentes que ilusionan
El polaco fue designado para el choque entre la Albiceleste y Argelia, el próximo martes 16 de junio. ¿En qué otros partidos dirigió al conjunto nacional?
Para alentar ahorrando:5 bares en Buenos Aires con 2x1, combos y promociones para ver a la Selección Argentina
Durante el Mundial 2026, bares y restaurantes de porteños lanzan promociones especiales y combos para ver los partidos de la “Albiceleste” en pantalla gigante. Estas son cinco opciones destacadas para salir a alentar con amigos.
Lionel Scaloni confirmó que el Dibu Martínez será titular en el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026
A horas del estreno por el Grupo J, el entrenador de la Selección afirmó que “no es fundamental el primer partido”, y recordó la derrota contra Arabia Saudita en Qatar 2022.
El guiño de Tom Holland a Julián Álvarez en la previa del Mundial 2026:“¡Serías un gran Spider-Man!”
El actor británico participó de la fanzone de la Selección de España en la previa de su debut ante Cabo Verde, habló sobre la Copa del Mundo y reveló que sigue de cerca la carrera del futbolista argentino del Atlético de Madrid, vinculado al superhéroe de Marvel.
Juega la Selección:el impacto de la pasión en la salud cardiovascular y cómo cuidarse, según el cardiólogo Mauro Toledo
Expectativa, nervios, euforia y hasta el sufrimiento forman parte de los sentimientos que millones de hinchas viven con mucha intensidad durante un Mundial, y pueden ser perjudiciales para la salud. Los consejos de un experto para Canal26.com
Sumar puntos en el Prode, una misión imposible:los memes de los hinchas que no pegan una en este Mundial 2026
Resultados inesperados, batacazos y partidos que rompieron todos los pronósticos convirtieron al Prode del Mundial 2026 en un verdadero dolor de cabeza para los hinchas. Ante la dificultad para acertar los marcadores, las redes sociales se llenaron de memes que reflejan, con mucho humor, la frustración de quienes no logran sumar puntos.
Argentina vs Argelia en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.