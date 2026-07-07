El pueblo patrio cerca de Buenos Aires ideal para visitar el feriado del 9 de julio: historia, laguna y tradición argentina

El pueblo patrio cerca de Buenos Aires ideal para visitar el feriado del 9 de julio: Foto: Instagram @turismonavarro

A pocos kilómetros del ruido de la Ciudad de Buenos Aires, Navarro aparece como uno de esos destinos que conservan intacto el espíritu de la provincia profunda: calles tranquilas, aire de campo, pulperías, historia viva y una laguna que invita a bajar un cambio. Para el feriado del 9 de julio, cuando muchos buscan una salida corta con sentido patrio, este pueblo bonaerense se convierte en una opción perfecta para conectar con la identidad argentina sin hacer grandes traslados. Navarro se ubica a unos 125/129 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, según distintas referencias turísticas, y es reconocido por su perfil rural, su laguna y su patrimonio histórico.

Pero Navarro no es solamente un destino de descanso. Su valor está en que cada rincón parece dialogar con distintos momentos de la historia nacional. Nació vinculado a la antigua frontera bonaerense, tuvo su origen en una guardia y luego en un fortín, y fue escenario de episodios decisivos del siglo XIX. Esa mezcla entre paisaje pampeano, memoria histórica y tradición gauchesca lo vuelve un verdadero pueblo patrio para visitar durante el Día de la Independencia.

Más de 250 años de historia: del Fortín San Lorenzo al pueblo actual

La historia de Navarro se remonta al siglo XVIII. En 1767 se impulsó la creación de la Guardia de San Lorenzo de Navarro, en un contexto de avance y organización territorial de la campaña bonaerense. Años después, el lugar fue consolidándose como fortín y como punto de poblamiento en torno a la laguna, hasta transformarse en uno de los núcleos históricos de la zona.

Navarro, el pueblo bonaerense ideal para una escapada patria del 9 de julio Foto: Instagram @airesdecultura

El nombre Navarro está asociado al capitán Miguel Navarro, vinculado a las primeras expediciones coloniales en la región. Con el paso del tiempo, aquellos “pagos de Navarro” comenzaron a ganar identidad propia, impulsados por familias, trabajadores rurales, inmigrantes y criollos que construyeron una vida alrededor del campo, la ganadería y los caminos de la provincia.

Uno de los sitios imperdibles para entender ese origen es la Réplica del Fortín San Lorenzo, reconstruida en 1997 como homenaje a la antigua estructura defensiva. Allí se puede imaginar cómo era la vida en la frontera bonaerense, con ranchos de barro y paja, empalizadas y una estética que remite a los primeros asentamientos rurales.

Por qué Navarro es clave para la historia argentina

Navarro también está marcado por uno de los episodios más dramáticos de la historia política argentina: la caída y fusilamiento de Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires. En diciembre de 1828, tras la batalla de Navarro, las fuerzas de Juan Lavalle derrotaron a las de Dorrego; días después, el dirigente federal fue fusilado en las inmediaciones de la estancia El Talar.

Ese hecho, recordado como la Tragedia de Navarro, dejó una huella profunda en la historia nacional. Por eso, uno de los lugares más importantes para visitar es el Parque y Museo Biográfico Manuel Dorrego, ubicado en el sitio donde se recuerda aquel episodio. Allí se conservan piezas, relatos y referencias históricas que ayudan a comprender la dimensión política y humana de aquel momento.

Fusilamiento de Manuel Dorrego, historia

Visitar Navarro en el feriado del 9 de julio, entonces, no es solo hacer turismo: es recorrer un territorio donde la historia argentina se vuelve cercana, visible y concreta. Es una escapada con naturaleza, pero también con memoria.

Qué visitar en Navarro durante el feriado del 9 de julio

El primer punto recomendado es la Laguna de Navarro, uno de los grandes atractivos del destino. Rodeada de espacios verdes y zonas arboladas, es ideal para pasar el día, hacer picnic, descansar frente al agua, pescar o disfrutar de actividades al aire libre. El Parque Municipal Laguna Navarro cuenta con sectores de camping y servicios para visitantes.

Más de 250 años de historia: del Fortín San Lorenzo al pueblo actual Foto: Instagram @airesdecultura

Otro imperdible es el casco histórico, donde se destacan la plaza principal y la Iglesia San Lorenzo Mártir, uno de los edificios tradicionales del pueblo. También vale la pena recorrer el Museo Municipal, el Museo Ferroviario y la antigua estación, que permiten reconstruir la vida cotidiana de Navarro y el rol que tuvo el tren en el desarrollo de la región.

Historia, laguna y tradición argentina Foto: Instagram @airesdecultura

Para quienes buscan una experiencia más rural, el partido de Navarro ofrece parajes y localidades cercanas como Las Marianas, Villa Moll y J. J. Almeyra, donde aparecen almacenes, caminos de tierra, gastronomía casera y propuestas vinculadas al turismo de campo. La zona también es conocida por sus pulperías, fiestas populares y sabores tradicionales.

Además, Navarro conserva referencias vinculadas a Juan Moreira, figura emblemática de la tradición gauchesca argentina, quien frecuentó pulperías de la zona. Este costado popular suma otro atractivo para quienes disfrutan de los pueblos con leyendas, personajes y relatos criollos.

Cómo llegar a Navarro desde Buenos Aires

Llegar a Navarro es sencillo y por eso se volvió una escapada ideal para fines de semana largos. Desde CABA, el viaje en auto suele demorar entre 1 hora 45 minutos y 2 horas, dependiendo del tránsito y del camino elegido. Una opción es salir por Acceso Oeste hacia Luján y luego conectar con rutas provinciales; otra alternativa es tomar la Ruta 205 hacia Lobos y combinar con la Ruta 41.

También se puede acceder por distintas rutas provinciales que conectan Navarro con localidades como Luján, Lobos, Las Heras, Mercedes y otros puntos de la provincia. Para quienes viajen durante el feriado del 9 de julio, conviene salir temprano, revisar el estado de las rutas y consultar previamente horarios, tarifas y disponibilidad de servicios turísticos.

Una escapada con sentido patrio

En tiempos en los que muchos buscan destinos cercanos, auténticos y con identidad, Navarro reúne todos los ingredientes para una escapada perfecta del 9 de julio: historia argentina, tradición rural, comidas caseras, laguna, museos y el encanto de un pueblo bonaerense que todavía conserva su ritmo pausado.

Para quienes quieren celebrar el Día de la Independencia de una manera distinta, lejos del cemento y cerca de la memoria nacional, Navarro ofrece una experiencia simple pero potente: caminar por sus calles, mirar la laguna, visitar el fortín y entender que la historia también se encuentra en los pueblos chicos de la provincia de Buenos Aires.