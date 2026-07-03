Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Suiza vs Argelia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
42´ ¡Argelia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Fares Chaibi fue bloqueado por Gregor Kobel.
40´ Córner para Argelia
Ejecuta el tiro de esquina Riyad Mahrez.
39´ Córner para Suiza
Ejecuta el tiro de esquina Ruben Vargas.
38´ ¡Suiza se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Breel Embolo fue bloqueado por Aissa Mandi.
37´ Saque de arco para Argelia
Desde el fondo la pone en juego Luca Zidane.
36´ ¡Tiro desviado de Suiza!
Disparo de Denis Zakaria y el remate se va afuera.
35´ Tarjeta amarilla para Argelia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Fares Chaibi.
28´ Saque de arco para Argelia
Desde el fondo la pone en juego Luca Zidane.
24´ ¡Tiro desviado de Suiza!
Disparo de Ricardo Rodríguez y el remate se va afuera.
22´ Córner para Suiza
Ejecuta el tiro de esquina Ricardo Rodríguez.
20´ Saque de arco para Suiza
Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.
18´ ¡Argelia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ibrahim Maza fue bloqueado por Nico Elvedi.
14´ ¡Suiza se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Denis Zakaria fue bloqueado por Luca Zidane.
13´ ¡Argelia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Houssem Aouar fue bloqueado por Gregor Kobel.
10´ Gooool de Suiza
Breel Embolo marca para Suiza con asistencia de Johan Manzambi.
5´ ¡Tiro desviado de Argelia!
Disparo de Houssem Aouar y el remate se va afuera.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Suiza y Argelia por el Mundial 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.
Formación confirmada de Suiza
Titulares
- (1) Gregor Kobel
- (5) Manuel Akanji
- (4) Nico Elvedi
- (13) Ricardo Rodríguez
- (6) Denis Zakaria
- (8) Remo Freuler
- (9) Johan Manzambi
- (11) Dan Ndoye
- (17) Ruben Vargas
- (10) Granit Xhaka
- (7) Breel Embolo
Suplentes
- (21) Marvin Keller
- (12) Yvon Mvogo
- (24) Aurele Amenda
- (18) Eray Cömert
- (2) Miro Muheim
- (3) Silvan Widmer
- (20) Michel Aebischer
- (14) Ardon Jashari
- (22) Fabian Rieder
- (15) Djibril Sow
- (23) Zeki Amdouni
- (16) Christian Fassnacht
- (26) Cedric Itten
- (19) Noah Okafor
Entrenador: Murat Yakin
Formación confirmada de Argelia
Titulares
- (23) Luca Zidane
- (15) Rayan Ait Nouri
- (17) Rafik Belghali
- (2) Aissa Mandi
- (21) Ramy Bensebaini
- (8) Houssem Aouar
- (19) Nabil Bentaleb
- (10) Fares Chaibi
- (7) Riyad Mahrez
- (6) Ramiz Zerrouki
- (22) Ibrahim Maza
Suplentes
- (16) Oussama Benbot
- (1) Melvin Mastil
- (3) Achref Abada
- (5) Zineddine Belaid
- (26) Samir Chergui
- (13) Jaouen Hadjam
- (4) Mohamed Tougai
- (14) Hicham Boudaoui
- (24) Yassine Titraoui
- (20) Adil Boulbina
- (25) Fares Ghedjemis
- (9) Amine Gouiri
- (11) Anis Hadj Moussa
Entrenador: Vladimir Petkovic
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el BC Place Stadium, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién transmite el partido de Suiza y Argelia?
Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Suiza recibe a Argelia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 00:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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