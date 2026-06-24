Suiza vs. Canadá EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Suiza vs Canadá por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
45´ Córner para Suiza
Ejecuta el tiro de esquina Ruben Vargas.
44´ Saque de arco para Suiza
Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.
43´ ¡Tiro desviado de Canadá!
Disparo de Jonathan David y el remate se va afuera.
43´ Saque de arco para Canadá
Desde el fondo la pone en juego Maxime Crépeau.
40´ Córner para Canadá
Ejecuta el tiro de esquina Mathieu Choiniere.
40´ ¡Canadá se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ali Ahmed fue bloqueado por Gregor Kobel.
39´ Saque de arco para Suiza
Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.
39´ ¡Tiro desviado de Canadá!
Disparo de Alistair Johnston y el remate se va afuera.
37´ Saque de arco para Canadá
Desde el fondo la pone en juego Maxime Crépeau.
37´ ¡Tiro desviado de Suiza!
Disparo de Granit Xhaka y el remate se va afuera.
34´ Saque de arco para Canadá
Desde el fondo la pone en juego Maxime Crépeau.
33´ Fuera de juego en Canadá
Posición adelantada de Cyle Larin.
32´ ¡Canadá se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Cyle Larin fue bloqueado por Gregor Kobel.
31´ Tarjeta amarilla para Canadá
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Cyle Larin.
31´ Tarjeta amarilla para Suiza
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Granit Xhaka.
29´ Saque de arco para Suiza
Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.
27´ Saque de arco para Suiza
Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.
25´ Saque de arco para Suiza
Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.
21´ Fuera de juego en Suiza
Posición adelantada de Johan Manzambi.
19´ ¡Canadá se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tajon Buchanan fue bloqueado por Gregor Kobel.
17´ ¡Suiza se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Breel Embolo fue bloqueado por Maxime Crépeau.
16´ Saque de arco para Canadá
Desde el fondo la pone en juego Maxime Crépeau.
14´ Saque de arco para Canadá
Desde el fondo la pone en juego Maxime Crépeau.
13´ Fuera de juego en Canadá
Posición adelantada de Cyle Larin.
11´ Fuera de juego en Canadá
Posición adelantada de Cyle Larin.
10´ ¡Suiza se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Johan Manzambi fue bloqueado por Derek Cornelius.
10´ ¡Suiza se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Breel Embolo fue bloqueado por Maxime Crépeau.
9´ Saque de arco para Suiza
Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.
4´ Córner para Suiza
Ejecuta el tiro de esquina Ruben Vargas.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el BC Place Stadium, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Suiza y Canadá por el Mundial 2026 será arbitrado por Ramon Abatti.
Formación confirmada de Suiza
Titulares
- (1) Gregor Kobel
- (5) Manuel Akanji
- (4) Nico Elvedi
- (25) Luca Jaquez
- (13) Ricardo Rodríguez
- (8) Remo Freuler
- (9) Johan Manzambi
- (15) Djibril Sow
- (10) Granit Xhaka
- (7) Breel Embolo
- (17) Ruben Vargas
Suplentes
- (21) Marvin Keller
- (12) Yvon Mvogo
- (24) Aurele Amenda
- (18) Eray Cömert
- (3) Silvan Widmer
- (20) Michel Aebischer
- (14) Ardon Jashari
- (22) Fabian Rieder
- (6) Denis Zakaria
- (23) Zeki Amdouni
- (16) Christian Fassnacht
- (26) Cedric Itten
- (11) Dan Ndoye
- (19) Noah Okafor
Entrenador: Murat Yakin
Formación confirmada de Canadá
Titulares
- (16) Maxime Crépeau
- (13) Derek Cornelius
- (2) Alistair Johnston
- (22) Richie Laryea
- (4) Luc De Fougerolles
- (6) Mathieu Choiniere
- (25) Nathan Saliba
- (20) Ali Ahmed
- (17) Tajon Buchanan
- (10) Jonathan David
- (9) Cyle Larin
Suplentes
- (18) Owen Goodman
- (1) Dayne St. Clair
- (19) Alphonso Davies
- (15) Moise Bombito
- (23) Niko Sigur
- (5) Joel Waterman
- (7) Stephen Eustáquio
- (11) Liam Millar
- (21) Jonathan Osorio
- (14) Jacob Shaffelburg
- (24) Promise David
- (26) Jayden Nelson
- (12) Tani Oluwaseyi
Entrenador: Jesse Marsch
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Suiza y Canadá?
Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Suiza recibe a Canadá en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Suiza vs Canadá en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Suiza y Canadá por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.