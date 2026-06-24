Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Suiza vs. Canadá EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Suiza y Canadá por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mundial 2026, Suiza vs. Canadá.
Mundial 2026, Suiza vs. Canadá. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Suiza y Canadá por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 16:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio BC Place Stadium de Vancouver.

Suiza vs Canadá por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

45´ Córner para Suiza

Ejecuta el tiro de esquina Ruben Vargas.

44´ Saque de arco para Suiza

Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.

43´ ¡Tiro desviado de Canadá!

Disparo de Jonathan David y el remate se va afuera.

43´ Saque de arco para Canadá

Desde el fondo la pone en juego Maxime Crépeau.

40´ Córner para Canadá

Ejecuta el tiro de esquina Mathieu Choiniere.

40´ ¡Canadá se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ali Ahmed fue bloqueado por Gregor Kobel.

39´ Saque de arco para Suiza

Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.

39´ ¡Tiro desviado de Canadá!

Disparo de Alistair Johnston y el remate se va afuera.

37´ Saque de arco para Canadá

Desde el fondo la pone en juego Maxime Crépeau.

37´ ¡Tiro desviado de Suiza!

Disparo de Granit Xhaka y el remate se va afuera.

34´ Saque de arco para Canadá

Desde el fondo la pone en juego Maxime Crépeau.

33´ Fuera de juego en Canadá

Posición adelantada de Cyle Larin.

32´ ¡Canadá se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Cyle Larin fue bloqueado por Gregor Kobel.

31´ Tarjeta amarilla para Canadá

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Cyle Larin.

31´ Tarjeta amarilla para Suiza

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Granit Xhaka.

29´ Saque de arco para Suiza

Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.

27´ Saque de arco para Suiza

Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.

25´ Saque de arco para Suiza

Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.

21´ Fuera de juego en Suiza

Posición adelantada de Johan Manzambi.

19´ ¡Canadá se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tajon Buchanan fue bloqueado por Gregor Kobel.

17´ ¡Suiza se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Breel Embolo fue bloqueado por Maxime Crépeau.

16´ Saque de arco para Canadá

Desde el fondo la pone en juego Maxime Crépeau.

14´ Saque de arco para Canadá

Desde el fondo la pone en juego Maxime Crépeau.

13´ Fuera de juego en Canadá

Posición adelantada de Cyle Larin.

11´ Fuera de juego en Canadá

Posición adelantada de Cyle Larin.

10´ ¡Suiza se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Johan Manzambi fue bloqueado por Derek Cornelius.

10´ ¡Suiza se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Breel Embolo fue bloqueado por Maxime Crépeau.

9´ Saque de arco para Suiza

Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.

4´ Córner para Suiza

Ejecuta el tiro de esquina Ruben Vargas.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el BC Place Stadium, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Suiza y Canadá por el Mundial 2026 será arbitrado por Ramon Abatti.

Formación confirmada de Suiza

Titulares

  • (1) Gregor Kobel
  • (5) Manuel Akanji
  • (4) Nico Elvedi
  • (25) Luca Jaquez
  • (13) Ricardo Rodrí­guez
  • (8) Remo Freuler
  • (9) Johan Manzambi
  • (15) Djibril Sow
  • (10) Granit Xhaka
  • (7) Breel Embolo
  • (17) Ruben Vargas

Suplentes

  • (21) Marvin Keller
  • (12) Yvon Mvogo
  • (24) Aurele Amenda
  • (18) Eray Cömert
  • (3) Silvan Widmer
  • (20) Michel Aebischer
  • (14) Ardon Jashari
  • (22) Fabian Rieder
  • (6) Denis Zakaria
  • (23) Zeki Amdouni
  • (16) Christian Fassnacht
  • (26) Cedric Itten
  • (11) Dan Ndoye
  • (19) Noah Okafor

Entrenador: Murat Yakin

Formación confirmada de Canadá

Titulares

  • (16) Maxime Crépeau
  • (13) Derek Cornelius
  • (2) Alistair Johnston
  • (22) Richie Laryea
  • (4) Luc De Fougerolles
  • (6) Mathieu Choiniere
  • (25) Nathan Saliba
  • (20) Ali Ahmed
  • (17) Tajon Buchanan
  • (10) Jonathan David
  • (9) Cyle Larin

Suplentes

  • (18) Owen Goodman
  • (1) Dayne St. Clair
  • (19) Alphonso Davies
  • (15) Moise Bombito
  • (23) Niko Sigur
  • (5) Joel Waterman
  • (7) Stephen Eustáquio
  • (11) Liam Millar
  • (21) Jonathan Osorio
  • (14) Jacob Shaffelburg
  • (24) Promise David
  • (26) Jayden Nelson
  • (12) Tani Oluwaseyi

Entrenador: Jesse Marsch

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Suiza y Canadá?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Suiza recibe a Canadá en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección SuizaSelección CanadáMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Bosnia-Herz. vs. Catar EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

    Bosnia-Herz. vs. Catar EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

  2. Mundial 2026:Portugal aplastó a Uzbekistán y le ganó 5 a 0 con dos goles de Cristiano Ronaldo

    Mundial 2026: Portugal aplastó a Uzbekistán y le ganó 5 a 0 con dos goles de Cristiano Ronaldo

  3. Mundial 2026:España goleó 4 a 0 a Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H

    Mundial 2026: España goleó 4 a 0 a Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H

  4. Marruecos vs Haití en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    Marruecos vs Haití en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

En medio de un fuerte debate, el oficialismo logró aprobar en Diputados el proyecto que autoriza un plan de pago a holdouts

En medio de un fuerte debate, el oficialismo logró aprobar en Diputados el proyecto que autoriza un plan de pago a holdouts

Malvinas:isleños pidieron a Canadá que respalde la autodeterminación en la OEA y reavivan la disputa con Argentina

Comienza la gira internacional de Milei:de España a Paraguay y Estados Unidos, la agenda completa del presidente

Kicillof busca mejorar la situación de trabajadores de Uber, Didi y Pedidos Ya y otras aplicaciones:el proyecto de “Ley Rappi” que envió al Senado

Economía

De cuánto será el saldo negativo de la SUBE en julio 2026:montos para colectivos, subtes y trenes

De cuánto será el saldo negativo de la SUBE en julio 2026: montos para colectivos, subtes y trenes

Las prepagas aumentan hasta 2,3% en julio 2026:cuáles son los aumentos y cómo impactan en las cuotas

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Luis Caputo explicó la emisión por US$ 5.000 millones que decretó el Gobierno en el Boletín Oficial:“No es nueva deuda, sino refinanciamiento”

Internacionales

Las fotos más impactantes de la ola de calor en Europa:alerta roja en varios países por temperaturas extremas arriba de los 40°C

Las fotos más impactantes de la ola de calor en Europa: alerta roja en varios países por temperaturas extremas arriba de los 40°C

Malvinas:isleños pidieron a Canadá que respalde la autodeterminación en la OEA y reavivan la disputa con Argentina

Colombia:Iván Cepeda reconoció la derrota y Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente del país

UDEF investiga a Rodríguez Zapatero por presunta intermediación en Bolivia ligada al Grupo Gloria y pagos de 200.000 euros