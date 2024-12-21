El postre perfecto para Navidad: cómo hacer las mejores masitas secas de forma rápida y fácil
Sin requerir de ingredientes complejos, ofrecen infinitas opciones creativas para personalizarlas a gusto.
Las masitas secas son una especialidad de la repostería argentina que nunca pasa de moda. Si bien son perfectas para acompañar un café o mate a media tarde, también pueden ser una gran opción para un postre digno de la mesa navideña.
Partiendo de la base de que su versatilidad permite decorarlas y personalizarlas a gusto, el color rojo y verde puede acompañar a estas galletitas. Incluso, pueden ser bañadas con chocolate o añadirle toques de mermelada o glasé.
Las masitas secas pueden acompañar perfectamente la mesa navideña. Foto: Freepik IA.
Además de su inconfundible sabor, su preparación es sencilla y permite involucrar a los niños en la cocina, haciendo de esta receta un plan perfecto en familia en la previa a la Navidad.
Incluso, su preparación toma aproximadamente 1 hora en total para que la base sea una masa quebrada suave y ligera, que luego se debe cortar en formas variadas antes de hornear.
Ingredientes para preparar las masitas finas más deliciosas
- 250 g de harina 0000.
- 125 g de manteca fría.
- 100 g de azúcar impalpable.
- 1 huevo.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Una pizca de sal.
También se les puede añadir mermelada, chocolate para baño o frutos secos picados.
Hacer masitas secas requiere de pocos ingredientes y una preparación sencilla. Foto: Freepik.
El paso a paso para hacer masitas secas riquísimas
- En un bol grande ya tamizado con harina, agregar la manteca fría en cubos y desmenuzarla.
- Incorporar y mezclar el azúcar impalpable tamizada, el huevo y la esencia de vainilla.
- Envolver la masa en papel film y dejarla reposar en la heladera durante 20 minutos.
- Precalentar el horno a 180 °C y preparar una bandeja con papel manteca.
- Estirar la masa con un rodillo sobre una superficie enharinada hasta que tenga un grosor de aproximadamente 5 mm.
- Cortar las masitas con cortadores de diferentes formas y colocarlas en la bandeja.
- Llevar al horno por 15 minutos o hasta que los bordes estén ligeramente dorados.
Una vez que estos siete pasos fueron llevados a cabo, solamente es necesario dejar enfriar las masitas y decorarlas a gusto con tintes navideños.