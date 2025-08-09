Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 9 de agosto de 2025

Clima Corrientes

Clima por la mañana en Corrientes

Este sábado 9 de agosto de 2025, los habitantes de Corrientes despertarán con un clima que promete ser parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas rondarán los 8.2°C, ofreciendo una mañana fresca. La humedad alcanzará un 44%, por lo que se sentirá un aire ligeramente húmedo. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, es recomendable llevar un abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, las condiciones climáticas seguirán siendo similares, con temperaturas alcanzando un máximo de 18.8°C. El cielo estará mayormente nublado, aunque el sol podría asomarse en algunos momentos. A medida que avance la noche, la temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo. La velocidad del viento aumentará ligeramente hasta 12 km/h, pero no se espera que cause mayores inconvenientes. La probabilidad de lluvias es baja, por lo que los planes al aire libre podrían llevarse a cabo sin mayores preocupaciones.