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Qué significa el proverbio chino “las buenas fuentes se conocen en las grandes sequías; los buenos amigos, en las épocas desgraciadas”

Su mensaje señala que el verdadero valor de las personas y de los recursos se descubre cuando aparecen las dificultades.

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El proverbio chino “las buenas fuentes se conocen en las grandes sequías; los buenos amigos, en las épocas desgraciadas” ofrece una profunda reflexión sobre la amistad y la adversidad. Su mensaje señala que el verdadero valor de las personas y de los recursos se descubre cuando aparecen las dificultades.

La expresión establece una comparación entre una fuente de agua y un buen amigo. Durante una época de lluvias abundantes, cualquier fuente parece valiosa porque el agua está disponible en todas partes. Sin embargo, cuando llega una sequía, solamente las fuentes profundas y confiables continúan proporcionando aquello que resulta indispensable.

Lo mismo ocurre con las relaciones humanas. En momentos de bienestar, éxito o tranquilidad, muchas personas pueden mostrarse cercanas. Pero cuando aparecen un problema económico, una enfermedad, una pérdida o un fracaso, quedan al descubierto aquellos vínculos que estaban construidos sobre la lealtad y el afecto verdadero.

Qué significa este proverbio chino sobre la amistad

La primera parte, “las buenas fuentes se conocen en las grandes sequías”, representa la capacidad de resistir durante una situación extrema. Una fuente es realmente valiosa cuando continúa ofreciendo agua a pesar de la escasez. La dificultad permite distinguir lo superficial de aquello que posee profundidad y fortaleza.

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La segunda parte aplica esa imagen a la amistad. Los buenos amigos son quienes permanecen presentes cuando la vida se complica. No necesariamente solucionan todos los problemas, pero escuchan, acompañan y brindan ayuda sin esperar una recompensa inmediata ni desaparecer ante la primera dificultad.

El proverbio también advierte que no todas las relaciones cercanas son amistades auténticas. Algunas personas se aproximan mientras existen beneficios, diversión o reconocimiento. Cuando esas ventajas terminan, el vínculo puede debilitarse. La desgracia funciona entonces como una prueba que revela las motivaciones de cada persona.

Amistad. Foto: Unsplash
Su mensaje señala que el verdadero valor de las personas y de los recursos se descubre cuando aparecen las dificultades.

Una enseñanza sobre la amistad verdadera

Este proverbio chino no propone buscar el sufrimiento para comprobar quiénes son nuestros amigos. Su enseñanza consiste en observar cómo se comportan las personas cuando atravesamos circunstancias difíciles. Las acciones realizadas durante esos momentos suelen ofrecer una señal más clara que las promesas pronunciadas durante la prosperidad.

La frase también invita a preguntarnos qué clase de amigos somos nosotros. No alcanza con esperar lealtad de los demás. Una amistad verdadera requiere reciprocidad, empatía y disposición para acompañar cuando la otra persona enfrenta una crisis, incluso si hacerlo demanda tiempo, esfuerzo o una renuncia personal.

En definitiva, el proverbio enseña que la adversidad revela la calidad de los vínculos. Como una fuente que conserva su agua durante la sequía, un buen amigo mantiene su afecto cuando desaparecen las comodidades. Su presencia demuestra que la amistad no depende de las circunstancias favorables.

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