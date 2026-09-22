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Clima en Santiago del Estero: cuál será la temperatura máxima este 22 de septiembre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 22 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sureste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Noreste 16 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Noreste 13 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 16 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 34°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 22°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:06
Puesta del sol19:13
Horas de luz12h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación83%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 22 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:06 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 12h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 22 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 16 - 37 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sureste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Sur 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Sureste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Sur 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Sureste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Este 11 - 23 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Este 15 - 32 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Este 16 - 35 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Este 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Este 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Noreste 14 - 35 km/h 0% Soleado
16:00 22° 22° Noreste 14 - 34 km/h 0% Soleado
17:00 22° 22° Noreste 16 - 35 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Noreste 16 - 35 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Este 13 - 33 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Este 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Noreste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Noreste 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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