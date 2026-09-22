Cambio en la agenda: Milei y Trump podrían reunirse en Nueva York por el Escudo de las Américas en el contexto de la cumbre de la ONU

Donald Trump y Javier Milei vuelven a reunirse cara a cara. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei, y su par estadounidense, Donald Trump, tienen previsto encontrarse este martes en Nueva York durante una reunión extraordinaria del Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la administración republicana para coordinar esfuerzos contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y sus conexiones internacionales. La sesión está programada para las 14.30, hora de Nueva York (15.30 hora argentina), y originalmente contemplaba la participación del canciller Pablo Quirno y del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Sin embargo, la relevancia estratégica del encuentro llevó a ambos mandatarios a sumarse personalmente.

Milei arribó a Nueva York a las 08.39 y se trasladó hasta el Hotel Langham, ubicado sobre la Quinta Avenida. El recorrido desde el aeropuerto JFK demandó casi dos horas debido al intenso operativo de seguridad desplegado durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Llegó acompañado por Quirno, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el representante argentino ante la ONU, Francisco Tropepi.

Nuevamente, cara a cara de MIlei y Trump.

El vínculo entre Milei y Trump y la cuestión Malvinas

El eventual encuentro se producirá después de la reunión de Trump con Andy Burnham, primer ministro del Reino Unido. Uno de los asuntos vinculados a la agenda británica es la situación en el Estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones con Irán.

Milei no tenía inicialmente una reunión bilateral programada con Trump. Sin embargo, el mandatario estadounidense había planteado la posibilidad de intervenir como mediador entre Argentina y el Reino Unido por la cuestión de las Islas Malvinas, siempre que ambas partes solicitaran su participación.

En ese contexto, Milei podría aprovechar el contacto con Trump para ratificar la posición argentina a favor de una solución diplomática y de la apertura de negociaciones con Londres.

Durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente argentino también tiene previsto reafirmar los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas y reclamar al Reino Unido que retome las negociaciones diplomáticas.

Milei elogió el discurso de Trump ante la ONU

Antes del encuentro, Trump expuso su agenda de seguridad y política exterior durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente estadounidense afirmó que su administración redujo la inmigración irregular, destruyó el programa nuclear iraní y contribuyó a poner fin a diferentes conflictos internacionales.

Milei elogió el discurso de Trump en la ONU. Foto: EFE

Milei reaccionó al discurso a través de las redes sociales y destacó el liderazgo internacional del mandatario republicano. “MASTERCLASS. Está tantos pasos adelante que solo un pequeño grupo de personas entiende la magnitud de su liderazgo. MAGA!”, escribió el Presidente argentino.

La agenda internacional de Milei en Nueva York

Además del encuentro con Trump, Milei incorporó a su agenda una reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y una bilateral con Marco Rubio. El vínculo entre Milei y el secretario de Estado estadounidense es considerado uno de los canales centrales de coordinación entre Buenos Aires y Washington.

La reunión con Rubio tendrá agenda abierta y permitirá abordar intereses regionales de ambos gobiernos, especialmente en América Latina y Medio Oriente.

En paralelo, Argentina y Estados Unidos organizaron un foro sobre Cadenas de Suministros, Energía e Infraestructura. El encuentro será inaugurado por Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Chris Landau. El foro estará atravesado por la preocupación de ambos gobiernos por las cadenas de suministro y la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, particularmente en sectores vinculados con energía e infraestructura.

Milei buscará mostrar su plan económico ante inversores

Durante su estadía de aproximadamente 60 horas en Manhattan, Milei también tendrá una intensa agenda económica. El Presidente buscará presentar ante inversores, banqueros y empresarios los próximos pasos de su programa económico.

Entre sus actividades, figura una exposición ante el Club Económico de Nueva York, además de un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Republicano Internacional y una reunión a puertas cerradas convocada por el Consejo de las Américas.

Milei tiene una cargada agenda en Estados Unidos. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

El Club Económico de Nueva York, fundado en 1907, recibió a figuras históricas de la política estadounidense e internacional. Será la primera vez que un presidente argentino exponga ante esa institución.

La agenda presidencial también incluye actividades vinculadas con la comunidad judía. Milei visitará la escuela Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio Ohev Yisrael por su posición contra el antisemitismo y su defensa de Israel y del pueblo judío.

Además, visitará la Tumba del Rebe y mantendrá un encuentro con el rabino Simon Jacobson. El jueves 24 de septiembre está previsto su regreso a Buenos Aires.