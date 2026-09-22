Entradas para la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina: cuándo salen, precios y cómo comprar

Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes el cambio de fecha para la venta de entradas de los amistosos internacionales de la Argentina ante Burkina Faso y Benín, el último partido de Lionel Messi con la Selección.

La fecha de comercialización para adquirir las localidades del estadio Monumental de River Plate se reprogramó para el jueves 24 de septiembre a partir de las 18:00, horario antes estipulado.

Cabe recordar que la AFA había establecido que para dicha operación, se podría acceder este martes 22, desde las seis de la tarde con entradas que cuestan desde los 90.000 pesos hasta los $480 mil.

La Selección Argentina vivirá una fecha FIFA histórica al tratarse de la despedida de Messi, luego de 21 años representando a los colores nacionales, la cual se dará en el marco del tercer amistoso a disputarse en esta ventana: el martes 6 de octubre en el estadio Monumental.

El estadio Más Monumental, la casa de la Selección Argentina. Foto: X @RiverPlate

En este caso, la casa madre del fútbol argentino reprogramó el día para la adquisición de los tickets para los partidos contra Burkina Faso el sábado 3 de octubre y Benín con el cronograma antes mencionado.

Cuánto salen y cómo comprar entradas para los amistosos de la Selección Argentina

Cabe señalar que la venta de entradas se llevará a cabo mediante la plataforma deportick y los precios serán los siguientes:

POPULAR - $90.000

MENOR A POPULAR ( 3 a 10 años) - $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario - $180.000

Platea Media Sívori y Centenario - $320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano - $320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano - $450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano - $480.000

MENORES: A partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).

DISCAPACITADOS: Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. Es importante saber que no tendrán ingreso quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

Lionel Messi mostró la camiseta especial que usará en su último partido con la Selección

Lionel Messi compartió la camiseta especial que utilizará durante su partido despedida de la Selección Argentina. El capitán publicó un video en su cuenta oficial de Instagram y empezó la cuenta regresiva para uno de los encuentros más emotivos de su carrera.

La camiseta que usará Lionel Messi. Video: Instagram @leomessi

A pocos días de volver a ponerse la camiseta albiceleste, el futbolista rosarino acompañó las imágenes con una frase cargada de emoción: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”. La publicación rápidamente acumuló reacciones y comentarios de seguidores, hinchas y famosos de diferentes partes del mundo.

La casaca mostrada por Messi tendrá un valor simbólico especial, ya que será utilizada el 6 de octubre en el Monumental ante Benín, el encuentro que marcará su despedida del conjunto nacional.

En cuanto el diseño, la camiseta posee tanto su apellido como los números dorados en la espalda, y deja entrever un Sol de Mayo translúcido.