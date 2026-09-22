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Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 22 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -6° y una máxima de 4°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -6° para este 22 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
-3°
Viento
Noroeste 9 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 10 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
-2°
Viento
Norte 5 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -6° y llegará a una máxima de .

Viento: 15 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -2°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: -6°
Sensación Térmica: -6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:21
Puesta del sol19:31
Horas de luz12h 10m
Fase lunarCreciente
Iluminación83%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 22 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -6° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 07:21 y se pone a las 19:31, dando aproximadamente 12h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 22 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 15 - 29 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 13 - 19 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 15 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 -3° -3° Norte 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 -4° -4° Norte 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 -4° -4° Norte 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -5° -5° Norte 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -6° -6° Noroeste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -6° -6° Norte 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -3° -3° Noroeste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 -1° -1° Noroeste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Noroeste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Noroeste 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Noroeste 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Noroeste 8 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Noroeste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Noroeste 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noroeste 8 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 -1° -1° Norte 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 -2° -2° Norte 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 -2° -2° Norte 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 -2° -2° Norte 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 -2° -2° Noroeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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